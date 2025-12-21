English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Election 2025 Results: अजित पवारांचा भाजपाकडून 'टप्प्यात कार्यक्रम'! अवघ्या 409 मतांनी...

Election Result 2025 Ajit Pawar NCP Vs BJP: राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेत निवडणूक लढवण्यात आल्याने सत्ताधारी पक्षच एकमेकांविरोधात उभे ठाकल्याचं दिसून आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 21, 2025, 03:33 PM IST
सुरुवातीपासूनच होती चूरस (प्रातिनिधिक फोटो)

Election Result 2025 Ajit Pawar NCP Vs BJP: स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्रामध्ये महायुतीला विधानसभेच्या निवडणुकीप्रमाणेच पुन्हा एकदा घवघवीत यश मिळवलं आहे. 288 नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांपैकी 200 हून अधिक जागी महायुतीने गुलाल उधळला आहे. एकट्या भारतीय जनता पार्टीनेच 120 हून अधिक जागांवर विजय मिळवला आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला दुहेरी आकडाही गाठला आलेला नाही. मात्र या निवडणुकीमध्ये महायुतीची एकत्र आकडेवारी चर्चेत असली तरी अनेक ठिकाणी महायुतीमधील पक्ष स्थानिक पातळीवरील राजकारण लक्षात घेत आपल्या आपल्या पद्धतीने निवडणूक लढले. अनेक ठिकाणी अजित पवारांची राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंची आमने-सामने होती. अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या. अर्थात महायुतीला यश मिळालं असलं तरी पक्षनिहाय जागांमध्ये या मैत्रीपूर्ण लढतींचा मोठा परिणाम झाल्याचं अंतिम आकडेवारीत दिसून येत आहे. असाच काहीसा प्रकार घडलाय तो आहिल्यानगरमधील कोपरगाव नगरपालिकेमध्ये!

कोणाला किती मतं?

स्थानिक आजी-माजी आमदार म्हणजेच काळे आणि कोल्हे गटातील संघर्षामुळे स्थानिक पातळीवर सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या निवडणुकींमध्ये कोपरगाव नगरपालिकेचा समावेश होता. आज लागलेल्या निकालामध्ये कोल्हे गटाचे भाजपाचे उमेदवार पराग संधान हे नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकले आहेत. त्यांना 18 हजार 503 मतं मिळाली आहेत. त्यांच्याविरोधात लढलेले अजित पवारांच्या पक्षाचे उमेदवार काळे गटाचे ओमप्रकाश (काका) कोयटे यांना 18 हजार 94 मतं मिळाली. म्हणजे अवघ्या 409 मतांनी ओमप्रकाश पराभूत झाले. अगदी सुरुवातीपासूनच दोघांमध्ये चुरशीची लढत दिसून आली आणि अगदी शेवटपर्यंत ती कायम होती. अखेर भाजपाच्या उमेदवाराने विजयी गुलाल उधळला. 

कोणाचे किती नगरसेवक निवडून आले?

एकूण 30 जागांपैकी 19 जागा भाजपाने तर अजित पवारांच्या पक्षाचे 11 नगरसेवक निवडून आले आहेत. हा निकाल विवेक कोल्हे आणि माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्या गटासाठी यशस्वी ठरले, तर आमदार आशुतोष काळे यांच्या गटाला धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. अवघ्या 409 मतांनी झालेला पराभव हा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला जिव्हारी लागणारच आहे.

कोणाला किती जागा?

288 पैकी 122 जागांवर भाजपाने विजय अथवा आघाडी मिळवली असून शिंदेंच्या शिवसेनेनं 54 जागी विजयी पताका फडकावला आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनेही आपला दम दाखवत 39 जागा जिंकल्यात. महायुतीने एकूण 200 हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत. दुसरीकडे महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला 8 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 7 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. काँग्रेसला 32 जागांवर विजय मिळाला असून 26 जागा अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्यात आहेत. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

