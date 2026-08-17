/ट्रम्पमुळे अहिल्यानगर–मनमाड रस्त्याचं काम रखडलं, सुजय विखे-पाटलांचा दावा; ट्रम्पमुळेच भारतीयांचं मद्यपान कसं वाढलं हे ही सांगितलं

भाजपचे माजी खासदार आणि प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी अहिल्यानगर आणि मनमाड रस्त्याचे काम अमिरेकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे रखडल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्यामुळेच या रस्त्याची दुरावस्था झाल्याचा दावा करताना सुजय विखे-पाटील यांनी, ट्रम्प यांचा 'वेडा माणूस' असा उल्लेख केला आहे.
अहिल्यानगर आणि मनमाड रस्त्याचं आणि ट्रम्प यांचं काय कनेक्शन आहे याबद्दल प्रसारमाध्यमांसमोर सुजय विखे-पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. "मी अगोदरही बोललो असा वेडा माणूस एखाद्या देशाच नेतृत्व करतो आणि इराणवरील हल्ल्यामुळे क्रूड ऑईल सप्लाय देशात बंद झाला किंबहूना कमी झाला. क्रुड ऑईलची घटल्यामुळे ऑईल रिफानरीज 50% मर्यादेवर काम करतात. क्रुड ऑईलपासून जेव्हा पेट्रोल - डीझेल बनवल्यानंतर त्याचे बायप्रोडक्ट डांबर आहे," असं सुजय विखे-पाटील म्हणाले. पुढे बोलताना, "दुर्देवाने ऑईल रिफायनरीची क्षमता कमी झाल्याने क्रूड ऑईल कमी झाले आणि डांबर बनवण्याची क्षमता कमी झाली," असंही सुजय विखे-पाटलांनी म्हटलं. अहिल्यानगर आणि मनमाड रस्त्याचे रखडण्यासाठी डांबर उपलब्ध नसणं आणि त्यासाठी ट्रम्प जबाबदार असणं यामधील ही लिंक असल्याचा दावा सुजय विखे-पाटलांनी केला आहे. "हि मोठी लिंक आहे आणि म्हणून या रखडलेल्या कामासाठी ट्रम्पच जबाबदार आहेत," असं सुजय विखे-पाटलांनी नमूद केलं.
"तो माणूस सकाळी एक , दुस-या दिवशी एक बोलतो. कधी म्हणतो युद्ध संपलं , लगेच दुस-या दिवशी मिसाईल टाकले जातात. या कारणांमुळे अनेक लोकांवर परिणाम झाला , जे दारू पितात त्यांची दारू पिण्याची क्षमता वाढली. त्यांना कळेना हा येडा काय म्हणतोय आणि काय नाही. मिसाइल पडले की ते पुन्हा प्यायला सुरू करतात , असे देखील परिणाम आपल्याला भारतात पहायला मिळाले," असं सुजय विखे-पाटलांनी म्हटलं आहे.
अहिल्यानगर–मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग-160) रखडला आहे. हा रस्ता सुमारे २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापासून अपूर्ण, दुरुस्ती व काँक्रीटीकरणात अडकला आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर अपघात, खड्डे, एकेरी वाहतूक आणि मोठी वाहतूक कोंडी नियमित होत असते. मागील अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी काम सुरू आहे, पण गती संथ आहे. राहुरी परिसरात रात्रंदिवस काम सुरू करण्यात आले होते, एकेरी बाजूचे डांबरीकरण पूर्ण करण्याचे दावे झाले होते, पण पूर्णत्व अजून दूर आहे. अवजड वाहने पर्यायी मार्गांवर (जसे विळद–नेवासा–गंगापूर–वैजापूर किंवा इतर बायपास) वळवली जातात, ज्यामुळे प्रवाशांना त्रास होतो. या रस्त्याच्या अपूर्ण कामामुळे अनेक अपघात आणि मृत्यू झाले आहेत. न्यायालयीन याचिका, आंदोलने, होमगार्ड तैनाती आणि राजकीय दबाव या रस्त्याचं काम करुन घेण्यासाठी वापरला जात आहे.