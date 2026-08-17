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ट्रम्पमुळे अहिल्यानगर–मनमाड रस्त्याचं काम रखडलं, सुजय विखे-पाटलांचा दावा; ट्रम्पमुळेच भारतीयांचं मद्यपान कसं वाढलं हे ही सांगितलं

केवळ रस्त्याचं काम रखडलंय असं नाही तर लोकांची दारु पिण्याची क्षमताही वाढल्याचा दावा भाजपाच्या नेत्याने केला आहे. यामागे त्यांनी काय तर्क लावलंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:42 AM IST
ट्रम्पमुळे अहिल्यानगर–मनमाड रस्त्याचं काम रखडलं, सुजय विखे-पाटलांचा दावा; ट्रम्पमुळेच भारतीयांचं मद्यपान कसं वाढलं हे ही सांगितलं
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नोंदवलं मत

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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