English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • याला म्हणतात शिस्त! छोट्या प्रयोगाचा मोठा परिणाम; मुंलांच्या अभ्यासासाठी या गावाचा अनोखा फॉर्म्युला

याला म्हणतात शिस्त! छोट्या प्रयोगाचा मोठा परिणाम; मुंलांच्या अभ्यासासाठी 'या' गावाचा अनोखा फॉर्म्युला

Study Hours For Student: बालवाडीपासून तर दहावीपर्यंतची सगळीच मुलं मोबाईल, टीव्ही आणि इतर इंटरनेट जाळ्यांमध्येच व्यस्त राहू लागली आहेत. शहरांप्रमाणे गावांमध्ये देखील ही समस्या खूप गंभीर रुप घेत आहे. दरम्यानच महाराष्ट्रातील एका गावाने केलेल्या उपक्रमाची अवघं महाराष्ट्र दखल घेत आहे. जाणून घ्या या गावाने असं काय कलं की सगळी मुलं 7 वाजता आभ्यसाला बसतात.

प्रिती वेद | Updated: Jan 23, 2026, 03:55 PM IST
याला म्हणतात शिस्त! छोट्या प्रयोगाचा मोठा परिणाम; मुंलांच्या अभ्यासासाठी 'या' गावाचा अनोखा फॉर्म्युला

Ahilyanagar Updates: मोबाईल, टीव्ही आणि मैदानी खेळ यामध्ये व्यस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाकडे असलेला ओढा कमी होत चालला आहे. याचा थेट परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होत असल्याची चिंता पालक आणि शिक्षक व्यक्त करत आहेत. मात्र अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील धांदरफळ बुद्रुक या छोट्याशा गावाने या समस्येवर अतिशय साधा पण प्रभावी उपाय शोधून काढला आहे. संध्याकाळी ठिक 7 वाजता गावात वाजणारा एक भोंगा आज विद्यार्थ्यांच्या दिनक्रमात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या उपक्रमामुळे गावात अभ्यासाची संस्कृती निर्माण होत असून, शिस्त आणि वेळेचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजू लागले आहे. गावातील वातावरणच जणू अभ्यासाकडे वळल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

गावातील अनोखा प्रयोग
धांदरफळ बुद्रुक ग्रामपंचायतीने गावाच्या कार्यालयाच्या इमारतीवर एक भोंगा बसवला आहे. हा भोंगा दररोज संध्याकाळी नेमका 7 वाजता वाजतो. विशेष म्हणजे या भोंग्याचा आवाज जवळपास 2 किलोमीटर परिसरात स्पष्ट ऐकू येतो. त्यामुळे गावात किंवा आसपास खेळणारी मुले भोंगा वाजताच घरी परततात.

7 वाजल्यानंतर घरातील मोबाईल आणि टीव्ही बंद ठेवण्याचा नियम पालकांनी स्वतःहून स्वीकारला आहे. त्यानंतर विद्यार्थी किमान 2 तास अभ्यासासाठी बसतात. या छोट्या सवयीमुळे मुलांच्या अभ्यासात सातत्य येऊ लागले आहे.

शिस्तीमुळे बदललेलं चित्र
ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमाबाबत सरपंच उज्वला देशमाने सांगतात की, आजकाल मुले मोबाईल आणि टीव्हीवर जास्त वेळ घालवत होती. त्यामुळे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत होते. हा उपक्रम सुरू केल्यानंतर मुलांच्या सवयींमध्ये सकारात्मक बदल जाणवू लागला आहे.

पूर्वी संध्याकाळ झाली तरी अनेक मुले बाहेरच खेळत बसायची. आता मात्र भोंगा वाजताच ती वेळेत घरी येतात. अभ्यासाची सवय लागल्याने त्यांचा आत्मविश्वासही वाढताना दिसत आहे.

पालकांचा सकारात्मक प्रतिसाद
या उपक्रमाचे पालकांकडूनही कौतुक होत आहे. पालकांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे मुलांच्या दिनक्रमाला शिस्त लागली आहे. वेळेचे नियोजन कसे करावे हे मुलांना आपोआप शिकायला मिळत आहे.

अभ्यासाची गोडी लागल्याने मुलांचे निकालही सुधारतील, अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत. गावातील एकोप्यामुळे हा उपक्रम यशस्वी ठरत असल्याचेही ते सांगतात.

हे नक्की वाचा: बाळासाहेबांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून नव्या आरोग्य अभियानाची घोषणा

एका साध्या भोंग्याच्या माध्यमातून संपूर्ण गावातील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात शिस्त आणण्याचे काम धांदरफळ बुद्रुक गावाने करून दाखवले आहे. शिक्षणासाठी शिस्त किती महत्त्वाची आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरत आहे. छोटा विचार आणि सामूहिक प्रयत्न केल्यास मोठा बदल घडू शकतो, हेच या गावाने दाखवून दिले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Ahilyanagar newsStudy Hours for StudentStudy Hoursअहिल्यानगरअहिल्यनगर बातम्या

इतर बातम्या

बाळासाहेबांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री शिंदेंक...

महाराष्ट्र बातम्या