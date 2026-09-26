/धक्कादायक! अहिल्यानगरच्या वृद्धाश्रमात हल्ला, दोन ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू तर सहा जण जखमी

Aahilyanagar News : अहिल्यानगरच्या एमआयडीसी परिसरातील विळद घाट परिसरामध्ये असलेले मातोश्री वृद्धाश्रम येथे वास्तव्यास असलेल्या एका वृद्धाने आपल्याच सोबतच्या सहकाऱ्यांवर केलेल्या हल्ल्यामध्ये दोघाजणांचा जागीच मृत्यू झाला तर या हल्ल्यांमध्ये सहा जण गंभीर जखमी झालेल आहेत. जखमींना उपचारासाठी अहिल्यानगरच्या जिल्हा रुग्णालय दाखल करण्यात आले असून एखादी प्रकृती चिंताजनक आहे.दरम्यान या घटनेची माहिती समजताच एमआयडीसी पोलीस स्टेशन तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस घटनास्थळी तातडीने दाखल होत या घटनेची तपासणी सुरू केली आहे.
ज्या हत्याराने दोन वृद्धांना मारहाण करण्यात आली ते देखील हस्तगत करण्यात आले असून पोलीस अधिक तपासणी करत आहे. मातोश्री वृद्धाश्रम या ठिकाणी राजू घुले नामक एका व्यक्तीने पहाटे सहाच्या सुमारास वृद्धाश्रमातील काहींवर हल्ला केला या घटनेमध्ये दोघाजणांचा मृत्यू झाला आहे तर काहीजण जखमी झाले आहे जखमी वरती जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून ही घटना नेमकी का घडली याची प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस उपाधीक्षक शिरीष वमणे यांनी दिली आहे.
महकाळेश्वर बाबुराव हेणे वय वर्ष 60
दत्तात्रेय शंकर हारके वय 85
गणेश छबु घोडके 60,
बाळासाहेब अंबादास घाडगे 67
गोरख नारायण फुंदे - 75
साहेबराव दगडू भवर 63
लिंबराज दामोदर पिस्के 80
संतोष ब्रिंगल - 60