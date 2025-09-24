महाराष्ट्र हादरला! 4 बहिणींवरील बलात्काराचा तपास सुरू असतानाच खुनाचा गुन्हा उघड, सहा महिन्यांपूर्वी हत्या अन् मृतदेह...

Ahmednagar Crime News: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात चार सख्ख्या बहिणींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आली होती. आता या प्रकरणात एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
या प्रकरणात अटकेत असलेला आरोपी बजरंग साळुंखे याने सहा महान्यांपूर्वीच आपल्या मेव्हण्याचा खून करून घराजवळ पुरल्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी मृतदेह उकरून काढत त्याचे जागेवरच शवविच्छेदन केले आहे. मात्र या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
आई-वडील विभक्त झाल्याने दूरचा नातेवाईक असलेल्या बजरंग साळुंखे याच्याकडे 4 बहिणींचा सांभाळ करण्यासाठी दिले होते. मात्र साळुंखेची नियत फिरली आणि त्याने आणि त्याच्या मेव्हुण्याने सख्ख्या 4 बहिणींवर लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी राहुरी तालुक्यातील दवणगाव येथे राहणारा आरोपी बजरंग साळुंखे आणि त्याच्या पत्नीला पोलिसांनी अटक केली होती.
बजरंग साळुंखे आणि त्याच्या पत्नीला तर पोलिसांनी अटक केली मात्र साळुंखे याचा मेव्हणा निलेश सारंगधर हा बेपत्ता होता. पोलिस त्याचा शोध घेत होते. मात्र चौकशीदरम्यान आरोपी बजरंग साळुंखे यानेच सहा महिन्यापूर्वी मेव्हणा निलेश याचा गळा दाबून खून केला आहे. निलेशची हत्या केल्यानंतर पत्नीच्या मदतीने मृतदेह दवणगाव येथील घराजवळ पुरल्याची कबुली दिली आहे.
पोलिसांनी आरोपी बजरंग साळुंखे याला घटनास्थळी नेत मृतदेह उकरून काढला आणि जागेवरच शवविच्छेदन केले. पोलिस लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास करत असताना खुनाचा उलगडा झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
चारही पीडित मुली नाशिक जिल्ह्यातील असून त्यातील एक मुलगी सज्ञान तर इतर 3 मुली अल्पवयीन आहेत. सज्ञान झालेल्या मुलीचा चार महिन्यांपूर्वी विवाह झाला होता. ती बहिणींना भेटण्यासाठी राहुरी तालुक्यात आल्यानंतर तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला होता. अल्पवयीन मुलींपैकी एक 16, दुसरी 14 आणि तिसरी 10 वर्षांची आहे. मोठ्या बहिणीच्या फिर्यादीवरून आरोपी बजरंग कारभारी साळुंखे, इतर दोन पुरुष आणि एक महिला अशा चारजणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.