/वारीतील चोरांना पकडण्यासाठी एआय कॅमऱ्याचं तंत्रज्ञान भारी, पुणे पोलिसांची आयडीयाची कल्पना न्यारी

चंद्रकांत फुंदे, पुणे : पुणे पोलिसांनी वारी पोलिसिंग आणि वारीतले चोर पकडण्यासाठी प्रथमच एआय कॅमेरांचा वापर केला...त्यात फक्त वारकरी एआय फेंसिंग द्वारे प्रथमच वारकऱ्यांची संख्या तर मोजली गेलीच शिवाय वारीत घुसलेले रेकॉर्डवरचे चोरही अलगद पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले...एआय कॅमेऱ्यामुळे हे सर्व नेमकं कसं शक्य झालं? याचाच हा स्पेशल रिपोर्ट...
यंदा ऐन पालखी प्रस्थान सोहळ्यावेळी पुराच्या पाण्याने देहू - आळंदी वेढा टाकला होता त्यामुळे किमान लाखभर वारकऱ्यांना पुणे मुक्कामीच थांबावं लागलंय...आणि हा अचूक आकडा शोधून काढला एआय कमेऱ्यांनी...गेल्या वर्षी बोपोडी, पुणे एन्ट्रीपॉईंटला नोंदली गेलेली वारकरी संख्या आणि यंदा नोंदली गेलेली वारकरी संख्या यावरून एआय फेस काऊंटद्वारे पुणे पोलिसांनी हा आकडा शोधून काढला...
वारी दरम्यान पुणे पोलिसांनी लावलेल्या एआय कॅमेऱ्यांनी यंदा फक्त वारकरी संख्याच मोजली नाही तर वारीत चोरीच्या उद्देशाने घुसलेले रेकॉर्डवरचे चोर अचूक टिपून टिपून शोधून काढले...ते नेमक कसं शक्य झालं तेही या डेमाच्या माध्यमातून समजून घेऊयात...
वारीदरम्यान पुणे पोलिसांनी तब्बल 72 संशयित वेळीच ताब्यात घेतले...त्यामुळे यंदा वारीत चोऱ्यांचे प्रमाण देखील गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत कमी राहिलं...यंदा वारी दरम्यान अवध्या 5 सोन साखळी चोरीच्या आणि एक मोबाइल चोरीचा गुन्हा नोंद झालाय...दरम्यान, वारी पोलिसिंग ड्यूटी चार्ट साठीही या एआय कँम्पॉरेटिव्ह स्टडीचा मोठा फायदा झाल्याचे मनोज पाटील यांनी सांगितले.
याच एआय तंञाच्या माध्यमातून माऊलींच्या पालखीत 3 लाख 88 हजार 305 वारकरी सामिल झाल्याचे समोर आलं तर तुकोबांच्या पालखीत 1 लाख 77 हजार 343 वारकरी सामिल झाल्याची नोंद झालीय. त्यामुळे यंदा गणेशोत्सवातही पुणे पोलीस हे अत्याधुनिक एआय कॅमरा तंत्रज्ञान वापरणार आहेत