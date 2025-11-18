भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये AI व्हिडीओतून एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप; काय नेमकं प्रकरण? जाणून घ्या!

AI War In Politics: कोपरगावमध्ये स्थानिक निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे.मात्र कोपरगावात महायुती एकतेपेक्षा बेबनावात अडकली आहे.राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे आणि भाजपचे विवेक कोल्हे या दोघांमध्ये AI वॉर सुरु झालंय.
कोपरगावातील काळे आणि कोल्हे परिवारातील पारंपरिक संघर्ष सर्वश्रुत आहे.परंतु गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा धर्म पाळत भाजपचे युवा नेते विवेक कोल्हे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. मात्र आता चित्र संपूर्ण बदललंय.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीचा ‘फॉर्म्युला’ कोपरगावात ढासळल्याचं स्पष्ट दिसतंय.
राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे आणि भाजपच्या विवेक कोल्हेंच्या गटांनी स्वतंत्रपणे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदांसाठी उमेदवारी जाहीर केलीये. आता राजकीय सामना शाब्दिक टीकेपुरता मर्यादित राहिला नाहीये. तर तो आता AIपर्यंत जावून पोहोचलाय. AIद्वारे व्हिडिओ तयार करून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जातायत.
एका बाजूला कोल्हे गटाकडून आमदार काळेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जाताय तर दुस-या बाजूला काळे गटाकडूनही तितक्याच जोरात कोल्हेंच्या मागील कार्यकाळातील मुद्दे बाहेर काढले जातायत. AI व्हिडिओ तयार करून आजच्या तरुणपिढीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
विरोधकांकडे कुठलाही विकासाचा मुद्दा नसल्याची टीका आमदार आशुतोष काळेंनी दिलीये.तर विवेक कोल्हे यांच्या कार्यकर्त्यांकडूनही अशाच प्रकारे AI व्हिडिओ बनवून आमदार आशुतोष काळेंवर टीका केली जातेय. तालुक्यातील जनतेला भूलथापा देऊन निवडून आले मात्र त्यांनी कुठलाच विकास न केल्याचं विवेक कोल्हेंनी म्हटलंय. आमदार आशुतोष काळेंबाबत मोठा रोष कोपरगावच्या युवकांमध्ये असल्याचंही विवेक कोल्हेंनी म्हटलंय.कोपरगावमध्ये सध्या AIवॉर सुरु झालंय. मात्र या AIच्या अतिवापरामुळे एखाद्याला मोठा फटका बसू शकतो असं सायबर तज्ज्ञांकडून सांगितलं जातंय. अशाप्रकारे AI व्हिडिओ तयार करणं हे कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर कृत्य मानलं जावू शकतं
राज्यात फडणवीसांची भाजप , अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसलीये.मात्र कोपरगावात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीकडून AI द्वारे जाहीरपणे एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातायत.निवडणूक जवळ येत असताना हा संघर्ष नेमका कोणत्या दिशेने जाईल..हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
उत्तर: कोपरगाव नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीमध्ये (भाजप + अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी) मोठी फूट पडली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे आणि भाजपचे नेते विवेक कोल्हे यांनी स्वतंत्रपणे नगराध्यक्ष व नगरसेवकांसाठी उमेदवार उभे केले आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विवेक कोल्हेंनी माघार घेऊन आशुतोष काळेंना पाठिंबा दिला होता, पण आता दोघे एकमेकांविरुद्ध उघड मैदानात उतरले आहेत.
उत्तर: दोन्ही गट एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ने बनवलेले फेक व्हिडिओ आणि ऑडिओ वापरत आहेत. कोल्हे गट आशुतोष काळेंवर तर काळे गट विवेक कोल्हेंच्या जुनी कामगिरी आणि भ्रष्टाचारावर AI व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करत आहे. विशेषतः तरुण मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा डिजिटल हल्ला केला जातोय.
उत्तर: सायबर तज्ज्ञांच्या मते, दुसऱ्याच्या आवाजात किंवा चेहऱ्यावर खोटे व्हिडिओ बनवून बदनामी करणे हे सायबर कायदा आणि निवडणूक नियमांचे उल्लंघन आहे. याला ‘डीप फेक’ म्हणतात आणि असे व्हिडिओ बनवणे-फिरवणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकते. त्यामुळे या अतिवापरामुळे दोन्ही पैकी कोणत्याही गटाला निवडणुकीत किंवा कायद्याने मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.