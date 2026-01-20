English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण भारतात फेमस झालेय मुंब्र्याची 'ही' नगरसेविका; सौंदर्यापेक्षा तिच्या भडकाऊ वक्तव्याची जास्त चर्चा

मुंब्र्याची एक विजयी नगरसेविका महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारतात फेमस झालेय आहे. कैसा हराया म्हणत तिने विरोधकांना डिवचले आहे. इतकचं नाही तर संपूर्ण मुंब्रा हिरवा करायचा असे वादग्रस्त वक्तव्य देखील तिने केले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 20, 2026, 06:40 PM IST
Sahar Shaikh Viral Video:  असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम पक्षाने मुंबई महानगरपालिकेसह, महाराष्ट्रातील सर्व 29 महानगरपालिकांमध्ये चांगली कामगिरी केली. ओवेसींच्या पक्षाने राज्यभरात एकूण 126 नगरसेवक जिंकले आहेत. निवडणूक निकालानंतर एआयएमआयएमचे नेते आणि कार्यकर्ते विजय साजरा करत आहेत. अशातच एआयएमआयएमच मुंब्रा येथून विजयी झालेली सहर शेख ही नगरसविका  महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारतात फेमस झालेय. सौंदर्यापेक्षा तिच्या भडकाऊ वक्तव्याची जास्त चर्चा रंगली आहे. 

नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये एमआयएम पक्षाला मोठे यश मिळाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात एआयएमआयएमचे 100 पेक्षाही अधिक उमेदवार महापालिका निवडणुकीमध्ये निवडून आले आहेत.  यापैकी पाच उमेदवार हे ठाणे महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 30 मधील देखील आहेत. यापैकी सहर शेख या महिला विजयी उमेदवाराचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वायरल होत आहे.

सहर शेख यांच्या वादग्रस्त विधानाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. कैसा हराया... म्हणत तिने विरोधकांना डिवचले आहे. ऐवढ्यावरच न थांबवता येणाऱ्या काळात आपल्याला आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे तसेच संपूर्ण मुंब्रा शहर हे आपल्याला हिरवे करायचे आहे असे वक्तव्य भाषणातून केले होते. त्यांचे हे भाषण सोशल मीडियावर प्रचंड वायरल होत असून त्यांनी याबाबत स्पष्टता दिली आहे.

आम्हाला निवडणुकीमध्ये हिरव्या रंगाचं चिन्ह मिळाले होतं त्यामुळे आज आमचे पाच नगरसेवक आहेत. येणाऱ्या काळात त्या पाचाचे आम्ही 25 करू माझ्या हातात हिरवा आणि भगवा असे दोन्ही रंग आहेत त्यामुळे माझ्या वक्तव्याला कोणीही जातीय धर्म देऊ नये असे यावेळी त्या म्हणाले आहेत. तसेच जितेंद्र आव्हाड यांना मुंब्रा मध्ये अनेक जण कंटाळले आहेत त्यामुळे त्यांना बदल हवा होता असे देखील त्या  म्हणाल्या आहेत. माझ्या मुलीचे तिकीट कापण्यात आले होते काही जणांच्या सांगण्यावरून तिला डावलण्यात येत होते. आम्हाला विकास हवा होता व नागरिकांनी विकासाला मतदान केले आहे असे यावेळी सहर चे वडील युनिस शेख म्हणाले आहेत.  सहर शेख मुंब्रा येथून एआयएमआयएमच्या तिकिटावर विजय मिळवून सर्वात तरुण नगरसेविका बनल्या आहेत. 

 

