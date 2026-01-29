Ajit Pawar Plane Crash: वडिलांच्या 'या' अपमानाचा बदला घेण्यासाठी पिंकी माळी झाली एअर होस्टेस! वडिलांनी सांगितला किस्सा

Ajit Pawar Plane Crash: 28 जानेवारीच्या सकाळची सुरुवात सामान्य दिवसासारखी झाली परंतु काही क्षणातच देशाला आणि स्पेशली महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली. पहाटेच्या शांततेत अचानक घुमलेल्या दुर्घटनेच्या बातमीने संपूर्ण राज्य हादरून गेले. बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला आणि त्या अपघातात अजित पवार यांच्यासह विमानातील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली. क्षणातच महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला. थेट बोलणारे, दूरदृष्टी असलेले आणि आपल्या खास शैलीसाठी ओळखले जाणारे महाराष्ट्राचे 'दादा' काल निघून गेल्याने राज्यभर हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या अपघातात अजित पवार यांच्यासोबत दोन वैमानिक, एक क्रू मेंबर आणि त्यांचे सुरक्षा रक्षक विदीप जाधव यांचाही दुर्दैवी अंत झाला.
पिंकी माळी हिचे पूर्ण नाव कर्तु शिवकुमार माळी असे असून ती मुंबईत वरळी येथील बीडीडी चाळ क्रमांक 29 मध्ये वास्तव्यास होती. फ्लाइट अटेंडंट म्हणून काम करत असलेल्या पिंकीच्या जाण्याने तिच्या कुटुंबीयांवर अक्षरशः दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
पिंकी माळीचे वडील माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, " मी विमान ड्राय क्लीन करायचो. तर त्यावेळी माझा हातातून एक चूक झाली. प्रधानमंत्र्यांचं ते विमान होतं. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या विमानात मी काम करत होतो.त्याच्यामध्ये डायनिंग टेबल असतं आणि बाजूला खुर्च्या असतात. तर माझ्या हाताने मिस्टेक झाली. तर ते लोक मला अपशब्द बोलले आणि बाहेर जायला सांगितलं. मी सुद्धा माझी परस्थिती समजावून माफी मागितली. याशिवाय एक पुन्हा संधी देण्याची मागणीही ही केली. पण मला तोंड बंद करून पैसे घेऊन निघून जायला सांगितलं. बाकी कोणत्या विमानात चूक झाली असती तर सांभाळून घेतलं असतं पण हे प्रधानमंत्री यांचं विमान आहे असं ते म्हणाले. हे सगळं मी माझ्या मुलीला सांगायचो. त्यावर ती म्हणाची काही नाही पप्पा मी तुमचं स्वप्न पूर्ण करेल एक दिवस."
पुढे ते म्हणाले, " बारावी झाल्यावर तिच्याकडे दोन कामं आली. एक म्हणजे मॉडेलिंगचं आणि दुसरं म्हणजे एअर होस्टेसचं...मी म्हणालो म्हणून तिने एअर होस्टेसचं काम निवड आणि माझं स्वप्न पूर्ण कर. तिने तसंच केलं. तिने तिच्या कामात खूप प्रगतीही केली." असं सांगत त्यांनी मुलीने अपमानाचा कसा बदला घेतला याबद्दल सांगितले.
या दुर्घटनेत तरुण क्रू मेंबर पिंकी माळी हिचाही मृत्यू झाला असून तिच्या जाण्याने एका सामान्य कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पिंकी ही अत्यंत कुटुंबवत्सल स्वभावाची होती. ती दररोज आपल्या आई-वडिलांशी फोनवर बोलायची, मेसेज करायची. मात्र आज तिच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने कुटुंबीयांच्या मनात दाटून आलेली भीती अखेर टिव्ही बघितल्यावर खरी ठरली.
पिंकीचे वडील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. काही दिवसांपूर्वी पिंकी अजित पवार यांच्याशी वडिलांचे बोलणे करून देणार होती, मात्र त्या वेळी योग जुळून आला नव्हता. आजच्या प्रवासात तरी ते बोलणे नक्की घडवून आणायचे, असा तिचा निर्धार होता. पण नियतीने वेगळाच निर्णय घेतला. अजित पवार यांच्यासह पिंकीचाही दुर्दैवी अंत झाला.