English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रात अडकलेले एअर इंडियाचे बोईंग 777 विमान अखेर 6 वर्षानंतर टेक ऑफ करणार; एका महिन्याच्या जागी 6 वर्ष विमान जागच्या जागी उभे राहिले

महाराष्ट्रात अडकलेले एअर इंडियाचे बोईंग 777 विमान अखेर 6 वर्षानंतर टेक ऑफ करणार; एका महिन्याच्या जागी 6 वर्ष विमान जागच्या जागी उभे राहिले

नागपुरात अडकलेले एअर इंडियाचे बोईंग 777 विमान अखेर 6 वर्षानंतर टेक ऑफ करणार आहे. एका महिन्याच्या जागी हे विमान 6 वर्ष विमान जागच्या जागी उभे राहिले. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 21, 2026, 08:21 PM IST
महाराष्ट्रात अडकलेले एअर इंडियाचे बोईंग 777 विमान अखेर 6 वर्षानंतर टेक ऑफ करणार; एका महिन्याच्या जागी 6 वर्ष विमान जागच्या जागी उभे राहिले

Boeing 777 Was Stranded In Nagpur : नागपुरात अडकलेले एअर इंडियाचे बोईंग 777 हे विमान अखेर 6 वर्षानंतर टेक ऑफ करणार आहे.  हे विमान एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि दुरुस्ती (एमआरओ) डेपोमध्ये अनिवार्य सर्व्हिसिंगसाठी आले. 2020 पासून हे विमान येथेच उभे आहे. एका महिन्याच्या जागी 6 वर्ष विमान जागच्या जागी उभे राहिले. 

Add Zee News as a Preferred Source

नागपुरात सर्व्हिसिंगसाठी आलेले बोईंग 77 फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा उड्डाण सुरू करण्याची अपेक्षा आहे. हे विमान फेब्रुवारी 2020  मध्ये एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) डेपोमध्ये अनिवार्य सर्व्हिसिंगसाठी आले होते. बोईंग 777 ला VT-ALL असे कॉल साइन आहे.

पार्ट काढून टाकल्यामुळे उड्डाणाला विलंब 

विमान नियमित दुरुस्तीसाठी एमआरओ येथे पोहोचले, ज्याला एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागणार नव्हता. पण हे सर्व व्हीटी-ऑलमधून एक पार्ट काढून दुसऱ्या बोईंग 777 वर बसवण्यापासून सुरू झाले, जे प्रथम उड्डाण करणार होते, ज्यामुळे व्हीटी-ऑल ग्राउंड झाले. एक एक करून, या विमानातून इतर पार्ट काढून दुसऱ्या विमानात बसवण्यात आले.

विमान फेब्रुवारीमध्ये उड्डाण करू शकते

अहवालांनुसार, अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर, एआयईएसएलला आशा आहे की विमान फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत उड्डाण करेल. तथापि, काही काम पूर्ण व्हायचे आहे. सूत्रांनी सांगितले की इंधन टाकीचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे, ज्यासाठी बोईंगकडून काही मंजुरी आवश्यक आहे. व्हीटी-ऑलचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, जरी ते मूळतः जानेवारीमध्ये उड्डाण करण्याचे नियोजित होते. सूत्रांनी सांगितले की यावेळी, एआयईएसएलला फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वी एआयईएसएल ही एअर इंडियाची उपकंपनी होती.

दरम्यान, सिंगापूर एअरलाइन्सच्या अभियांत्रिकी शाखेच्या एका पथकाने येथील एमआरओला भेट दिली. एअर इंडिया चालवणाऱ्या टाटासोबत करार झाल्यानंतर लगेचच हे घडले. टीमला व्हीटी-ऑलवरील प्रगतीचे मूल्यांकन करायचे होते आणि भविष्यातील देखभालीच्या गरजांचा अभ्यास करायचा होता. टाटाने एअर इंडिया ताब्यात घेतल्यानंतर , एमआरओ एआयईएसएलच्या अंतर्गत स्वतंत्र कंपनी म्हणून राहिले. पूर्वी, एआयईएसएल ही एअर इंडियाची उपकंपनी होती. ते बोईंग 777 सारख्या वाइड-बॉडी विमानांच्या सेवेत विशेषज्ञ आहे. म्हणूनच त्यांचा बहुतेक व्यवसाय टाटाच्या अंतर्गतही एअर इंडियाकडून येतो.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Air India Boeing 777 aircraftAir India Boeing 777 aircraft stuck in Nagpurएअर इंडिया विमानएअर इंडियाचे बोईंग 777 विमान

इतर बातम्या

फक्त 65 दिवसांचा संसार, 13 वर्ष घटस्फोटासाठी लढाई, एकमेकांव...

भारत