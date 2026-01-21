महाराष्ट्रात अडकलेले एअर इंडियाचे बोईंग 777 विमान अखेर 6 वर्षानंतर टेक ऑफ करणार; एका महिन्याच्या जागी 6 वर्ष विमान जागच्या जागी उभे राहिले

Boeing 777 Was Stranded In Nagpur : नागपुरात अडकलेले एअर इंडियाचे बोईंग 777 हे विमान अखेर 6 वर्षानंतर टेक ऑफ करणार आहे. हे विमान एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि दुरुस्ती (एमआरओ) डेपोमध्ये अनिवार्य सर्व्हिसिंगसाठी आले. 2020 पासून हे विमान येथेच उभे आहे. एका महिन्याच्या जागी 6 वर्ष विमान जागच्या जागी उभे राहिले.
नागपुरात सर्व्हिसिंगसाठी आलेले बोईंग 77 फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा उड्डाण सुरू करण्याची अपेक्षा आहे. हे विमान फेब्रुवारी 2020 मध्ये एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) डेपोमध्ये अनिवार्य सर्व्हिसिंगसाठी आले होते. बोईंग 777 ला VT-ALL असे कॉल साइन आहे.
विमान नियमित दुरुस्तीसाठी एमआरओ येथे पोहोचले, ज्याला एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागणार नव्हता. पण हे सर्व व्हीटी-ऑलमधून एक पार्ट काढून दुसऱ्या बोईंग 777 वर बसवण्यापासून सुरू झाले, जे प्रथम उड्डाण करणार होते, ज्यामुळे व्हीटी-ऑल ग्राउंड झाले. एक एक करून, या विमानातून इतर पार्ट काढून दुसऱ्या विमानात बसवण्यात आले.
अहवालांनुसार, अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर, एआयईएसएलला आशा आहे की विमान फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत उड्डाण करेल. तथापि, काही काम पूर्ण व्हायचे आहे. सूत्रांनी सांगितले की इंधन टाकीचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे, ज्यासाठी बोईंगकडून काही मंजुरी आवश्यक आहे. व्हीटी-ऑलचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, जरी ते मूळतः जानेवारीमध्ये उड्डाण करण्याचे नियोजित होते. सूत्रांनी सांगितले की यावेळी, एआयईएसएलला फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वी एआयईएसएल ही एअर इंडियाची उपकंपनी होती.
दरम्यान, सिंगापूर एअरलाइन्सच्या अभियांत्रिकी शाखेच्या एका पथकाने येथील एमआरओला भेट दिली. एअर इंडिया चालवणाऱ्या टाटासोबत करार झाल्यानंतर लगेचच हे घडले. टीमला व्हीटी-ऑलवरील प्रगतीचे मूल्यांकन करायचे होते आणि भविष्यातील देखभालीच्या गरजांचा अभ्यास करायचा होता. टाटाने एअर इंडिया ताब्यात घेतल्यानंतर , एमआरओ एआयईएसएलच्या अंतर्गत स्वतंत्र कंपनी म्हणून राहिले. पूर्वी, एआयईएसएल ही एअर इंडियाची उपकंपनी होती. ते बोईंग 777 सारख्या वाइड-बॉडी विमानांच्या सेवेत विशेषज्ञ आहे. म्हणूनच त्यांचा बहुतेक व्यवसाय टाटाच्या अंतर्गतही एअर इंडियाकडून येतो.