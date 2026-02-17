English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणी तपास ब्युरोचा मोठा खुलासा; तो रेकॉर्डर जळाला, L3 संभाषणाचा डेटा...

अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणी तपास ब्युरोचा मोठा खुलासा; तो रेकॉर्डर जळाला, L3 संभाषणाचा डेटा...

AAIB on Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत पहिल्यांदाच अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. विमान अपघात तपास ब्युरो कडून निवेदन जारी करण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 17, 2026, 03:37 PM IST
अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणी तपास ब्युरोचा मोठा खुलासा; तो रेकॉर्डर जळाला, L3 संभाषणाचा डेटा...

AAIB on Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत पहिल्यांदाच अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. विमान अपघात तपास ब्युरो कडून निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. अजित पवारांच्या विमानात दोन रेकॉर्डर होते. बराच वेळ आगीत जळाल्यामुळे रेकॉर्डरचं नुकसान झालं आहे. त्यापैकी L3 संभाषणाचा डेटा मिळवण्यात ब्युरोला यश आलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

दरम्यान कॉकपीट व्हॉईस रेकॉर्डरवर सखोल तांत्रिक तपास सुरू आहे. कॉकपिट वॉइस रेकॉर्डर हनीवेल कंपनी निर्मित आहे. संबंधित देशातील अधिस्वीकृत प्रतिनिधींची मदत मागण्यात आली आहे. तर्क वितर्क लावण्याऐवजी तपास प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचं आवाहन करण्यात असून,  ब्युरो इंटरनॅशनल स्टॅंडर्ड नुसार पुरावेनिष्ठ तपास करत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

AAIB ने निवेदनात काय सांगितलं आहे?

विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे झालेल्या Learjet 45 विमान VT-SSK च्या अपघाताची सविस्तर चौकशी करत आहे, जे विमान (अपघात आणि घटनांचा तपास) नियम, 2017 आणि आंतरराष्ट्रीय मानके आणि ICAO अनुलग्नक 13 च्या शिफारसित पद्धतींनुसार आहे.

विमानात दोन स्वतंत्र फ्लाइट रेकॉर्डर होते. अपघातादरम्यान दोन्ही रेकॉर्डर दीर्घकाळ तीव्र उष्णतेच्या संपर्कात होते आणि आगीमुळे नुकसान झाले होते.

L3-कम्युनिकेशन्स द्वारे निर्मित डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (DFDR) AAIB फ्लाइट रेकॉर्डर प्रयोगशाळेत यशस्वीरित्या डाउनलोड करण्यात आला आहे. हनीवेल द्वारे निर्मित कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरची (CVR) सविस्तर तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. डेटा पुनर्प्राप्तीमध्ये विशेष मदतीसाठी उत्पादन राज्याच्या मान्यताप्राप्त प्रतिनिधीकडून मदत मागितली गेली आहे.

AAIB सर्व विहित तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करत आहे जेणेकरून व्यापक, वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्यावर आधारित तपास सुनिश्चित होईल. ब्युरो पारदर्शकतेसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि तपासाच्या योग्य टप्प्यावर पुढील माहिती समाविष्ट करेल.

एएआयबी सर्व भागधारकांना अंदाज टाळण्याची आणि स्थापित प्रक्रियेनुसार तपास प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याची आदरपूर्वक विनंती करते.

अमोल मिटकरींनी ब्लॅक बॉक्सवरुन व्यक्त केली शंका

विमानाचा ब्लॅक बॉक्स हा त्याच्या टेलमध्ये, म्हणजे त्याच्या शेपटीमध्ये असतो. ज्यावेळी विमानाचा अपघात होतो त्यावेळी अनेकदा विमानाची टेल ही पूर्णपणे जळत नाही. त्यामुळंच हा ब्लॅक बॉक्स विमानाच्या टेलमध्ये ठेवला जातो. अपघात झाला त्या विमानाची शेपटी ही पूर्णपणे सुस्थितीत आहे. ती अजिबात जळालेली नाहीये, अशी माहिती अमोल मिटकरी यांनी दिली. त्यामुळं या ब्लॅक बॉक्सला काहीही डॅमेज होण्याचा संबंध येत नाही. तसेच ब्लॅक बॉक्स असा बनवला गेला असतो की हाय टेम्परेचरमध्ये सुद्धा कितीही आग लागली तरीही ते जळून खाक होत नसतो, असेही ते पुढे म्हणाले. त्यामुळे अपघात झाला त्या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स कसा जळला? असा प्रश्न मिटकरींनी उपस्थित केलाय.

"दादांचा देवगिरीवरुन निघाल्यानंतर विमानतळावर आणि विमानतळावरुन विमानात बसण्यापर्यंतचा सीसीटीव्ही कुठे आहे? कोण त्यावेळेला दादांसोबत होतं?" असा सवालही मिटकरींनी व्यक्त केला. ज्या दिवशी अपघात झाला त्याच्या आधीच्या दिवशीच अजित पवारांनी पुण्याला जाण्याचा निर्णय का घेतला नाही? त्यांच्या मनात असलेला पुण्याला मुक्काम करण्याचा कार्यक्रम कोणी बदलला असा सवालही मिटकरींनी केला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit Pawar Plane CrashAAIBAircraft Accident Investigation Bureauअजित पवार विमान अपघात

इतर बातम्या

ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका! मुंबई-नाशिक हायवे, भिवंडी...

महाराष्ट्र बातम्या