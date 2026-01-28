English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • विमान अपघात लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान का होतात? कारण जाणून शॉक व्हाल! अजित पवारांच्या विमानासोबत नेमकं काय घडल?

विमान अपघात लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान का होतात? कारण जाणून शॉक व्हाल! अजित पवारांच्या विमानासोबत नेमकं काय घडल?

विमान अपघात लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान होतात अशी माहिती समोर आली आहे. यामागचे कारण जाणून शॉक व्हाल. अजित पवारांच्या विमानासोबत नेमकं काय घडल जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 28, 2026, 05:27 PM IST
विमान अपघात लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान का होतात? कारण जाणून शॉक व्हाल! अजित पवारांच्या विमानासोबत नेमकं काय घडल?

Ajit Pawar Plane Crash:  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले आहे. अजित पवारांना घेऊन जाणारे विमान बारामती येथे उतरणार असताना हा अपघात झाला. विमान अपघात अनेकदा लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान होतात. विमान प्रवासा दरम्यान लँडिर आणि टेकऑफ हा अत्यंत महत्वाचा टप्पा असतो.  अहमदाबाद विमान अपघात टेकऑफ दरम्यान झाला. तर अजित पवारांचे विमान लँडिगवेळी दुर्घटनाग्रस्त झाले.  बहुतेक विमान अपघात लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान का होतात जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान अनेक तांत्रिक आणि मानवी घटक अपघातांना कारणीभूत ठरु शकतात. कारण यावेळी काही समस्या निर्माण झाल्यास योग्य निर्णय घेण्यासाठी वैमानिकाकडे खूप कमी वेळ असतो. विमान कमी उंचीवर असते आणि कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी त्याच्याकडे कमी वेळ असतो.  इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) च्या आकडेवारीनुसार, 2005 ते 2023 पर्यंतच्या सर्व विमान अपघातांपैकी अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच 53 टक्के  अपघात लँडिंग दरम्यान झाले. टेकऑफ दरम्यानचे अपघात हे दुसऱ्या क्रमांकाचे आहेत. 2015 ते 2024 पर्यंतच्या व्यावसायिक जेट अपघातांपैकी 20 टक्के अपघात टेकऑफ टप्प्यात झाले, तर 47 टक्के अपघात लँडिंग करताना झाले आहेत.  

 लँडिंग दरम्यान अपघात का होतात?

एका वृत्तानुसार, जेव्हा विमान हजारो फूट उंचीवर उडत असते तेव्हा पायलटकडे भरपूर वेळ असतो. असे म्हटले जाते की दोन्ही इंजिन निकामी झाले तरी विमान अचानक आकाशातून पडणार नाही. ते ग्लायडर बनते आणि पायलट जे काही करू शकतात ते करू शकतात. तथापि, लँडिंग किंवा टेकऑफ दरम्यान परिस्थिती वेगळी असते. 
लँडिंग ही सर्वात गुंतागुंतीची प्रक्रिया मानली जाते. अनेक वैमानिक म्हणतात की टेकऑफ सोपे असले तरी, लँडिंग आव्हानात्मक असते. विमान योग्य गतीने, कोनात आणि धावपट्टीवर योग्य स्थितीत उतरवले पाहिजे. पाऊस, धुके, जोरदार वारे आणि रात्रीची वेळ वैमानिकांसाठी आव्हाने वाढवते. एक छोटीशी बिघाडामुळे विमान धावपट्टीवरून वळू शकते. कधीकधी, ऑटोपायलट मोड किंवा इतर नेव्हिगेशन सिस्टीममधील एक छोटीशी चूक देखील विमानाचे संतुलन बिघडू शकते.  या काळात, वैमानिकाला वेगाबाबत सतत निर्णय घ्यावे लागतात. बहुतेक विमान अपघातांचे कारण वैमानिकाची चूक असल्याचे मानले जाते, विशेषतः लँडिंग टप्प्यात. कमी उंचीवर, विमानांना पक्षी धडकण्याची आणि खराब हवामानाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता जास्त असते. 

लँडिंग गियर... अत्यंत महत्त्वाचा घटक 

लँडिंग गियर ही विमानाच्या खाली बसवलेल्या चाकांची आणि सपोर्ट सिस्टीमची एक प्रणाली आहे. जी टेकऑफ दरम्यान विमानाच्या वजनाला आधार देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. लँडिंग दरम्यान शॉक शोषण, धावपट्टी ब्रेकिंग आणि दिशा नियंत्रण देखील प्रदान करते. या प्रणालीतील बिघाडांमुळे अनेकदा लँडिंग आणि टेकऑफ दरम्यान अपघात होतात.
जेव्हा विमान 250 ते 300 किमी/तास वेगाने धावपट्टीला स्पर्श करते तेव्हा लँडिंग गियर शॉक अ‍ॅब्झॉर्बर म्हणून काम करते. कधीकधी, हायड्रॉलिक सिस्टममध्ये अडकल्यामुळे, गियर उघडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे किंवा लॉकिंग सिस्टममध्ये बिघाड झाल्यामुळे, लँडिंग गियर योग्यरित्या कार्य करू शकत नाही, ज्यामुळे अपघात होतात. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर पहिली कारवाई! AAIB ने व्...

महाराष्ट्र बातम्या