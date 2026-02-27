English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar यांची जयंत पाटलांना ‘ती’ पहिली चिठ्ठी आणि विलिनीकरणाच्या चर्चेला सुरुवात;चिठ्ठीत काय लिहिलं होतं?

Ajit Pawar 1st letter: राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत आतापर्यंत अनेक खुलासे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून करण्यात आले आहेत. विलीनीकरणाची चर्चा कधी आणि कशी सुरु झाली याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्याने झी 24 तासला विशेष माहिती दिलीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात. 

सीमा आढे | Updated: Feb 27, 2026, 08:12 PM IST
Ajit Pawar यांची जयंत पाटलांना ‘ती’ पहिली चिठ्ठी आणि विलिनीकरणाच्या चर्चेला सुरुवात;चिठ्ठीत काय लिहिलं होतं?
राष्ट्रवादी विलिनीकरण

Ajit Pawar 1st letter: दोन्ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा जवळपास पूर्ण झाली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. विलीनीकरणाबाबत आतापर्यंत अनेक खुलासे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून करण्यात आले आहेत. विलीनीकरणाची चर्चा कधी आणि कशी सुरु झाली याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्याने झी 24 तासला विशेष माहिती दिलीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात. 

2024 मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर नागपूर अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांमधील विलीनीकरणाची चर्चा गुप्तपणे सुरू झाली. या प्रक्रियेची सुरुवात एका छोट्या चिठ्ठीपासून झाली, ज्यात अजित पवार यांनी जयंत पाटील यांना भेटायला बोलावले होते.

नागपूर अधिवेशनादरम्यान जयंत पाटील यांना दादांची एक चिठ्ठी मिळाली. त्यात फक्त इतकेच लिहिले होते की, ‘भेटायला या’ हा निरोप अजितदादांनी पाठवला होता. त्याच दिवशी दोघांची भेट झाली आणि तिथूनच विलीनीकरणावर प्राथमिक चर्चा झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्याने यासंदर्भात माहिती दिली. 

काही दिवसांनंतर अजित पवार यांनी जयंत पाटील यांना फोन करून देवगिरी येथे भेटायला बोलावले. जयंत पाटील यांनी सांगितले, "मी तिथे येऊ शकत नाही, कारण माझ्या नावाची चर्चा सुरू होईल आणि अफवा पसरतील." त्याऐवजी त्यांनी अजितदादांना आपल्या घरी येण्याचे आमंत्रण दिले. अजित पवार दुसऱ्या फोनवरून संपर्क साधत आणि उशिरा रात्री जयंत पाटील यांच्या घरी येत. अशा प्रकारे अनेक गुप्त बैठकांना सुरुवात झाली.

या बैठकींमध्ये नंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही चर्चेत सहभागी करून घेण्यात आले. शरद पवार यांच्या कामगिरीबाबत आणि भविष्यातील भूमिकेबाबत गोष्टी झाल्या. शरद पवार यांनी स्पष्ट सांगितले की, "तुम्हाला जायचे असेल तर जा, मी येणार नाही." ते शेवटपर्यंत या प्रक्रियेत थेट सहभागी झाले नाहीत आणि विरोधही केला नाही. मात्र, जयंत पाटील यांनी अजित पवार यांना संदेश दिला की, "तुम्ही तुमच्या नेत्यांना घेऊन या – प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांना माहिती द्या आणि त्यांना सोबत घ्या."

Ajit Pawar Death: कोण आहेत राममोहन नायडू ?, ज्यांच्यावर रोहित पवारांनी गंभीर आरोप केलेयत गंभीर आरोप!

अजित पवार यांनी सांगितले होते की, “सर्वांना सर्व माहिती आहे. माझ्या पक्षाकडून मी सांगेल ते होईल. दिल्लीतून हिरवा कंदील आला की माझ्या पक्षातील एक आमदार सोडून सर्वजण मी सांगेल तिथे सह्या करतील."

विलीनीकरणाच्या एकूण १७-१८ बैठका झाल्या..कारण शरद पवार सातत्याने तयार होत नव्हते. ते म्हणाले, "तुम्ही तुमचे बघा, मी यात पडणार नाही. शेवटी शरद पवारांनी विरोध केला नाही, पण थेट सहभाग घेतला नाही.

ही संपूर्ण प्रक्रिया गुप्त आणि संवेदनशील होती, ज्यात दोन्ही बाजूंकडून सकारात्मकता होती.. राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याने सांगितलं विलीनीकरणाची चर्चा ही अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. तसेच याबाबतची घोषणा कधी करायची याची तारीख देखील ठरली होती मात्र नियतीने घाला घातला आणि अजित पवार यांनी जगाचा निरोप घेतला. 

'DGCA आणि VSRला मोठी व्यक्ती वाचवतेय; CIDवरही त्याच व्यक्तीचा दबाव?', रोहित पवारांनी नावही सांगितलं!

दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या हयातीत झालेल्या विलीनीकरणाच्या चर्चा त्यांच्या पश्चात पुढे जाणार का? उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाची सूत्रे हाथी घेतली आहे त्यामुळे आगामी काळात याबाबत चर्चा पुढे होणार का? हे पाहण महत्त्वाचे असणार आहे.

