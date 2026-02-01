अजित पवारांचा हा व्हिडिओ एकदा पाहाच; फक्त 53 सेकंदाच लक्षात येईल महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय चाललंय?

Ajit Pawar Viarl Video : 28 जानेवारी रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडल्या. 31 जानेवारी रोजी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तर, दुसरीकडे राज्यात महायुतीचा प्रचार सुरु झाला आहे. अजित पवारांचा पोटनिवडणुकीच्या विषयावरून चिडल्याचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांनी महायुतीला डिवचलं आहे. अजित पवारांचा 53 सेकंदाचा व्हिडिओ पाहिल्यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या हेच सुरु असल्याची चर्चा रंगली आहे.
गिरीश बापटांच्या निधनानंतर पोटनिवडणुकीच्या विषय निघताच अजितदादा चिडल्याचं या व्हिडिओत दिसत आहे. राऊतांनी हात व्हिडिओ शेअर करत राष्ट्रवादी आणि भाजपला डिवचल आहे. या व्हिडिओत अजित पवार जे बोलत आहेत तसचं काहीसे चित्र पहायला मिळत आहे.
गिरीश बापटांच्या निधनानंतर आम्ही त्यांना भेटायला गेलो असे अजित पवार या व्हिडिओत सांगत आहेत. गिरीश बापटांच्या निधनानंतर पोटनिवडणुकीच्या विषय निघाला. यावेळी अजित पवार चांगलेच संतापले. अजित पवार भेटायला गेले तेव्हा अस्थीविसर्जन झालेले नव्हतं. यामुळे पोटनिवडणुकीबाबत विचारताच ते चिडले. निवडणूक नाय लागली तर जीव चाललेत काहींचे. जनाची नाय मनाची तरी ठेवा. माणुसकी सगळंच कुठे सोडल का? तुमच्या आमच्या घरात असं दु:खद घटना घडली तर, 13 - 14 दिवस माणूस गप्प बसतो. महिनाभर गप्प बसलं तर काय कुठ बिघडते. कोण कुठ लढणार? कुठे गुडघ्याला बाशिंग बांधून फिरता असा शब्दात अजित पवार यांनी संताप व्यक्त केला. अजित पवारांचा हा जुना व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.
असे होते दादा….
कुठे गुडघ्याला बाशिंग बांधून निघालात?
@Dev_Fadnavis
@supriya_sule
@praful_patel
@PawarSpeaks pic.twitter.com/NSOWeEXbcQ
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) February 1, 2026