अजित पवार- देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील पावणेतीन तासांच्या शेवटच्या बैठकीत काय घडलं?, मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात सर्वच सांगितलं

Ajit Pawar and Devendra Fadnavis last Meeting: राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोघांच्या शेवटच्या भेटीतील कहाणी सांगितली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 23, 2026, 02:36 PM IST
Ajit Pawar and Devendra Fadnavis last Meeting: विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अजित पवारांच्या निधनाचा शोक प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. तसेच आजचा पूर्ण दिवस शोक प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. यापूर्वी शोक प्रस्तावावर केवळ विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतीच बोलत असत. मात्र यावेळी अजित पवारांच्या निधनावरील शोक प्रस्तावावर सर्व सदस्यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आलीये. त्यामुळे दिवसभर सभागृहातील सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोघांच्या शेवटच्या भेटीतील कहाणी सांगितली. 

ॲटी चेंबरमध्ये शेवटची भेट 

आमचा दोघांचाही जन्म 22 जुलैचा. ते अकरा वर्षांनी मोठे होते. दशकापेक्षा जास्त काळ जवळीक होती. 2014 नंतर भावनिक नाते तयार झाले. अजितदादा हे स्टॅट्रेजिक पार्टनर नव्हे तर मित्रत्वाचे नाते होते, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  
27 जानेवारीला पायाभूत सुविधांची बैठक झाली. त्या बैठकीत त्यांनी मुद्दे मांडले. नंतर ॲटी चेंबरमध्ये शेवटची भेट झाली होती. कुठलेही काम कागदावर लिहले असायचे.
एका पिढीचे ते आत्मविश्वास होते. शेती, पशुपालन याविषयी पूर्ण जाण असलेले ते होते. संघर्षाला त्यांनी पाठ फिरवली नाही. जाहीर माफी मागायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.अनेकांचा आधारवड असलेले दादा नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे फडणवीस म्हणाले. 

माझ्याशी चर्चा करुन निर्णय बदलला 
अजित पवार म्हणजे शब्दाला जागणारा नेता होता. 2019 ला त्याचा अनुभव आला. शब्द दिलेला आहे व शब्द मोडणार नाही म्हटले. पहाटेचा शपथविधी नव्हे तर सकाळचा शपथविधी ते म्हणायचे. काही किंमत मोजावी लागली. सुप्रीम कोर्टात निर्णय विरोधात गेल्यानंतर वर्षा बंगल्यावर माझ्याशी चर्चा करून निर्णय बदलवला. त्यांच्या स्वभावात पारदर्शकता होती. तोंडावर बोलायचे…राजकीय परिणामांची पर्वा नाही करायचे. जे काम होवू शकेल ते तात्काळ करत असत. दादा म्हणतात ते करतात. हे राजकारणात विरळ असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

शेवटच्या भेटीतील आठवण 

फडणवीसांनी यावेळी अजित पवार आणि त्यांच्यातील शेवटच्या भेटीतील आठवण सांगितली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं प्रेझेंटेशन झालं. डिक्री आणलेल्यांवर फाइन झाला. सर्व बैठक आम्ही संपवली. कुठलही काम त्यांच्या कागदावर लिहिलेलं असायचं. काय बोलायचं ते थोडक्यात लिहिलेलं असायचं. पावणेतीन तास आम्ही एकत्र होतो. ती आपली शेवटची भेट असले अशी पुसटशी कल्पनाही नव्हती. दुर्देवाने असंच झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

आज अनेक प्रश्न निर्माण झालेयत

साधारण दुखापतच असेल दुसरं काही नसेल असं वाटलं होतं. पण दुर्देवाने विमानाची स्थिती पाहता नको तेच झाले. अजित पवार व्यक्तिमत्व नव्हत तर तरुणांचा आत्मा होते. मातीतून तयार झालेलं नेतृत्व होतं. सातत्याने संघर्षाला सामोरे गेले. कोणापुढे ते झुकले नाही. समाजाला काही चूक वाटतय असे वाटलं तर ते जाहीरपणे माफी मागायचे. अनेकांना धीर देणारे दादा आज सोबत नसल्याने आज अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

शब्दाला जागणारा नेता असे अजित पवारांना म्हणतात. 2019 साली याची प्रचिती आम्हाला आली. तेव्हा त्यांच्या वरिष्ठानी वेगळा निर्णय घेतला. त्याला पहाटेचा शपथविधी म्हटलं की दादा नाराज व्हायचे. तो पहाटेचा नव्हे तर 9 चा होता असे ते सांगायचे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात गेल्यानंतर सरकार स्थापन करणं शक्य नव्हत. दादांनी विचारल काय करायचं? माझ्याशी चर्चा करुन दादांनी तो निर्णय बदलवला. त्यांच्यासोबत राहिलेल्यांचं भविष्यही होतं. म्हणून दादांनी सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय घ्यायचे. जे पोटात आहे ते ओठात आहे. त्यांना वाटलं ते स्पष्टपणे रोखठोक बोलायचे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

