BLOG: पिंपरी चिंचवड आणि अजित पवार

Ajit Pawar: पिंपरी चिंचवड हे शहर महत्वाचे आहे ते केवळ अजित पवार यांच्यामुळे...!       

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 29, 2026, 03:39 PM IST
अजित पवार

कैलास पुरी, झी २४ तास पिंपरी चिंचवड: राजकारणाशी कसलाही संबंध नसलेल्या माझ्या पत्नीला अजित पवार यांचे निधन झाल्याचं मी सांगितले. काय उत्तर द्यावे हे तिला कळत नव्हत, कमालीची शांतता घरात पसरली आणि अचानक डोळे पाणावले.. पत्रकारितेत असताना अशा घटनांना सामोरं जावं लागतं. भावनांना आवर घालावा लागतो तरी आपसूक आलेल्या डोळ्यातील पाण्याला थांबवणार कसे..बायकोने शांत करण्याचा प्रयत्न केला..मी डोळे मिटले आणि पत्रकारितेतील कारकीर्द, अजित पवार आणि पिंपरी चिंचवडचा विचार करू लागलो. झी २४ तास वृत्तवाहिनीत काम करायला लागल्यानंतर जबाबदारी पडली ती पिंपरी चिंचवडची..! बातमीदारी करतानाच लक्षात आले हे शहर महत्वाचे आहे ते केवळ अजित पवार यांच्यामुळे...!       

एखाद्या शहराची, गावाची ओळख कधी देवस्थानामुळे कधी निसर्गरम्य ठिकाणामुळे तर काही भौगोलिक वैशिष्टयांनी असते..पिंपरी चिंचवड ची ओळख ही मोरया गोसावी मंदिर, टाटा , बजाज या कंपन्यांमुळे आहे. पण असं असले तरी पिंपरी चिंचवड ची आणखी एक महत्वाची ओळख म्हणजे अजित पवारांचे पिंपरी चिंचवड...! बारामती नंतर अजित पवार यांनी कोणत्या शहरावर प्रेम केले असेल तर पिंपरी चिंचवडवर...! मुळात बेस्ट सिटी, औद्ययोगिक नगरी, वेगाने विकसित होणारे शहर अशी किती तरी बिरूदावली मिरवणाऱ्या पिंपरी चिंचवडला विकासाचं रोल मॉडेल बनवले ते अजित पवार यांनी...! अजित पवार यांचा शहराशी संबंध नसता तर कदाचित पुण्याच्या अगदी जवळ असून ही पिंपरी चिंचवड या शहराला म्हणावी तशी ओळख मिळाली नसती असं म्हंटल तर वावगे ठरणार नाही..! 

राजकीय दृष्टीने तर या शहरात रामकृष्ण मोरे वगळता एकही मोठा नेता झाला नाही. शहरात आमदार खासदार असले तरी त्यांची राजकीय मर्यादा स्पष्ट आहेत. म्हणूनच अजित पवार यांचे पिंपरी चिंचवड मध्ये असणे किती महत्वाचे होते हे अधोरेखित होते...पिंपरी चिंचवडवर जवळपास दोन दशक एक हाती वर्चस्व गाजवणाऱ्या अजित पवार यांनी शहराच्या विकासाला जी गती दिली ती आवक करणारी आहे. म्हणूनच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांच्या शोक संदेशात ही अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडच्या केलेल्या विकासाचा उल्लेख केला... आता या शहरात अजित पवार नसणार आहेत आणि त्याची सर्वच पातळ्यांवर मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे..! म्हणूनच अजित पवार यांच्या जाण्याने शहरावर शोक कळा पसरलीय.. शहर हुंदका देतंय..! बोलता न येणारे दुःख या नगरीवर पसरलंय..! २८ जानेवारीचा ती सकाळ येऊच नये असं शहरातल्या अनेकांना वाटतंय..! अनेकांना घरातील व्यक्ती गेल्याचे दु:ख झालंय. अनेक जणांच्या डोळ्यांच्या कडा ओल्या झाल्या आहेत..! पिंपरी चिंचवडच्या विकासाचे शिल्पकार गेल्याची भावना प्रत्येकाच्या मनात आहे..! 

शहरात आज जे काही मोठे नेते आहेत, त्यातील काही अपवाद वगळता सर्वच जण अजित पवारांच्या तालमीत तयार झालेले आहेत....सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्याला बळ देत त्यांनी मोठी मोठी पदे दिली.राजकीय अपरिहर्यतेमुळे अनेकांनी अजित पवार यांची साथ सोडली. अजित पवार यांनी मात्र त्यांच्यावर रोष ठेवला नाही...जे नेते आज राष्ट्रवादीत आहेत, त्यांचे दादांवर निस्सीम प्रेम आहे. आता अजित पवार नाहीत ही कल्पनाच त्यांच्यासाठी असह्य आहे.  

२०१७ ला महापालिका निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला त्यानंतर अजित पवार यांनी किती तरी वेळा मनातले शल्य बोलून दाखवले. मी पिंपरी चिंचवड करासाठी एवढे केले पण मला शहर वासियांनी नाकारले. त्यांनी हे शल्य बोलून दाखवले असले तरी त्यांचे शहरावरचे प्रेम कधीच कमी झाले नाही..अजित पवारांची साथ सोडलेले नेते ही त्यांनी केलेल्या विकासाचे दाखले देत गहिवरत आहेत..अजित पवार यांच्या निधनानंतरही शहर चालतच राहणार आहे. ओघाने होणारा विकास ही चालूच राहील..! पण कामे किती चांगली होतायेत हे पाहण्यासाठी सकाळी साडे पाच सहाला शहरात दाखल होणारा नेता नसेल. 

हिंजवडी आयटी पार्क मधून कंपन्या जातायेत म्हणून सलग तीन तीनदा पहाटे पासून पाहणी करणारा नेता पुन्हा शहर पाहणार नाही...अनेक मोठे नेते शहरात येतील पण अजितदादांप्रमाणे त्यांचे या शहरावर प्रेम असेल यात शंकाच राहील..  शहरातील असंख्य नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बदल घडवणाऱ्या या नेत्याच्या जाण्याने पिंपरी चिंचवड खऱ्या अर्थाने पोरके झाले आहे...देशाच्या पातळीवर शहराचे नाव गाजवणाऱ्या शहराच्या विकासाच्या या शिल्पकाराला पिंपरी चिंचवडवासियांकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली...!

(कैलास पुरी हे गेली २० वर्षाहून अधिक काळ टेलिव्हिजन पत्रकारितेत कार्यरत असून झी 24 तास वाहिनी मध्ये ते २०११ पासून जोडले गेले आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील राजकीय सामाजिक विषयांवर ते सातत्याने लिहित असतात..!)

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत

