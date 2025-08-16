English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सांगलीमधील कार्यक्रमात काका पुतण्याची जुगलबंदी

सांगलीमधल्या एका कार्यक्रमात रोहित पवार आणि अजित पवारांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली होती. रोहित पवारांनी अजितदादांना टोला लगावला. त्याला अजितदादांनी जशास तसं उत्तर दिलंय.

पूजा पवार | Updated: Aug 16, 2025, 07:48 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

सांगली : अजितदादा आपल्या रोखठोक भूमिकेसाठी ओळखले जातात. बेधडक बोलण्यासाठी अजितदादा प्रसिद्ध आहेत. सांगलीमधल्या एका कार्यक्रमात रोहित पवार आणि अजित पवारांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली होती. रोहित पवारांनी अजितदादांना टोला लगावला. त्याला अजितदादांनी जशास तसं उत्तर दिलंय.

सांगलीच्या इस्लामपूरमध्ये अजित पवार आणि रोहित पवार या काका-पुतण्यांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी पाहायला मिळाली. एन. डी. पाटील विधी महाविद्यालयाच्या उद्घाटन समारंभासाठी दोन्ही नेते एकाच व्यासपीठावर आले होते. त्यावेळी आमदार रोहित पवारांनी भाषणादरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना चिमटे काढले. विधानसभेतील आपल्या पहिल्या भाषणानंतर अजितदादांनी केलेल्या कौतुकाची आठवण रोहित पवारांनी सांगितली. मात्र, आजकाल त्यांचं भावकीपेक्षा गावकीवर जास्त लक्ष असतं असं म्हणत निधी वाटपावरून रोहित पवारांनी अजितदादांना चिमटा काढला. आता रोहित पवारांनी जाहीर भाषणात सर्वांसमोर चिमटे काढल्यानंतर शांत बसतील ते अजितदादा कसले. अजितदादांनी लगेच आपल्या भाषणातून रोहित पवारांची फिरकी घेतली. विधानसभेला भावकीकडे लक्ष दिलं म्हणूनच तू आमदार झालास, असं अजितदादांनी सर्वांसमोर सांगून टाकलं.

रोहित पवारांनी सरोज पाटील यांचा उल्लेख माई माई असा केला. सरोज रोहित पवारांच्या आज्जी आहेत असं म्हणत अजितदादांनी रोहित पवारांना पुन्हा टोला लगावला.

सांगलीमधल्या या कार्यक्रमात अजितदादा आणि रोहित पवारांमध्ये चांगलीच टोलेबाजी झालीय. कार्यक्रम एन.डी.पाटील लॉ कॉलेजच्या उद्घाटनाचा होता. मात्र कार्यक्रम गाजला तो अजितदादा आणि रोहित पवारांच्या जुगलबंदीमुळे.

FAQ : 

कार्यक्रमात रोहित पवारांनी अजित पवारांना काय टोला लगावला?

रोहित पवारांनी आपल्या भाषणात अजित पवारांचे कौतुक करताना त्यांच्या पहिल्या विधानसभा भाषणाचे कौतुक केल्याची आठवण सांगितली. मात्र, त्यांनी निधी वाटपावरून चिमटा काढत म्हटले की, अजितदादांचे सध्या भावकीपेक्षा गावकीवर जास्त लक्ष आहे.

अजित पवारांनी रोहित पवारांच्या टोल्याला कसे उत्तर दिले?

अजित पवारांनी आपल्या भाषणात रोहित पवारांची फिरकी घेतली आणि म्हटले, 'विधानसभेला भावकीकडे लक्ष दिलं म्हणूनच तू आमदार झालास'. यामुळे त्यांनी रोहित यांना जशास तसं प्रत्युत्तर दिले.

अजित पवारांनी आणखी कोणता टोला लगावला?

रोहित पवारांनी सरोज पाटील यांचा उल्लेख 'माई माई' असा केला. यावर अजित पवारांनी टोला लगावत म्हटले की, “सरोज पाटील या रोहित पवारांच्या आज्जी आहेत.”

