सांगलीमधील कार्यक्रमात काका पुतण्याची जुगलबंदी

सांगली : अजितदादा आपल्या रोखठोक भूमिकेसाठी ओळखले जातात. बेधडक बोलण्यासाठी अजितदादा प्रसिद्ध आहेत. सांगलीमधल्या एका कार्यक्रमात रोहित पवार आणि अजित पवारांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली होती. रोहित पवारांनी अजितदादांना टोला लगावला. त्याला अजितदादांनी जशास तसं उत्तर दिलंय.
सांगलीच्या इस्लामपूरमध्ये अजित पवार आणि रोहित पवार या काका-पुतण्यांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी पाहायला मिळाली. एन. डी. पाटील विधी महाविद्यालयाच्या उद्घाटन समारंभासाठी दोन्ही नेते एकाच व्यासपीठावर आले होते. त्यावेळी आमदार रोहित पवारांनी भाषणादरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना चिमटे काढले. विधानसभेतील आपल्या पहिल्या भाषणानंतर अजितदादांनी केलेल्या कौतुकाची आठवण रोहित पवारांनी सांगितली. मात्र, आजकाल त्यांचं भावकीपेक्षा गावकीवर जास्त लक्ष असतं असं म्हणत निधी वाटपावरून रोहित पवारांनी अजितदादांना चिमटा काढला. आता रोहित पवारांनी जाहीर भाषणात सर्वांसमोर चिमटे काढल्यानंतर शांत बसतील ते अजितदादा कसले. अजितदादांनी लगेच आपल्या भाषणातून रोहित पवारांची फिरकी घेतली. विधानसभेला भावकीकडे लक्ष दिलं म्हणूनच तू आमदार झालास, असं अजितदादांनी सर्वांसमोर सांगून टाकलं.
रोहित पवारांनी सरोज पाटील यांचा उल्लेख माई माई असा केला. सरोज रोहित पवारांच्या आज्जी आहेत असं म्हणत अजितदादांनी रोहित पवारांना पुन्हा टोला लगावला.
सांगलीमधल्या या कार्यक्रमात अजितदादा आणि रोहित पवारांमध्ये चांगलीच टोलेबाजी झालीय. कार्यक्रम एन.डी.पाटील लॉ कॉलेजच्या उद्घाटनाचा होता. मात्र कार्यक्रम गाजला तो अजितदादा आणि रोहित पवारांच्या जुगलबंदीमुळे.
