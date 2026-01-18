English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अजित पवार आणि शरद पवार यांचे दोन्ही पक्ष एकाच चिन्हावर निवडणुका लढवणार? फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार?

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीत पवारांना मोठा धक्का बसला आहे. या परभवानंतर पवारांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.  अजित पवार आणि शरद पवार यांचे दोन्ही पक्ष एकाच चिन्हावर निवडणुका लढवणार असल्याची चर्चा आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 18, 2026, 09:54 PM IST
Ajit Pawar And Sharad Pawar : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक दोन्ही पवार एकत्र लढले मात्र मतदारांनी दोघांनाही नाकारले आणि भाजपला स्वीकारले. राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजपची सरशी ठरली आहे. यानंतर बारामतीत मोठी खलबत्त घडली आहेत. महापालिकांच्या निवडणुकातील पराभवानंतर अजित पवारांनीच थेट शरद पवारांचे निवासस्थान गाठलं. दोघांमध्ये तास-दीड तास चर्चा झाली. अजित पवार आणि शरद पवार यांचे दोन्ही पक्ष एकाच चिन्हावर निवडणुका लढण्याचा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार आहे. 

पुणे आणि पिंपरीचिंचवडमध्ये झालेल्या मोठ्या पराभवानंतर बारामतीत पवार काका पुतण्यांमध्ये मोठी खलबतं झाल्याचं पाहायला मिळालं. महापालिकांच्या निवडणुकातील पराभवानंतर अजित पवारांनी  शरद पवार यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये तास-दीड तास चर्चा झाली. या चर्चेत पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार अमोल कोल्हे, माजी मंत्री राजेश टोपे , माझी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, यांसह आमदार रोहित पवार ही सहभागी होते. आणि अखेर या चर्चेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र लढण्यावर शिक्कामार्फत झालं.  काही तालुक्यात दोन्ही पवार एकत्र लढणार. एकत्र लढण्याची कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. तर काही  ठिकाणी शरद पवारांची राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार  असं स्पष्टीकरण रोहित पवारांनी बैठकीनंतर दिले.

या बैठकीत चिन्हाबाबतही चर्चा झाली.  पुणे जिल्हा परिषद च्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने अजित पवार राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी चिन्हाबाबत चर्चा करत आहेत. निवडणूक एकत्र लढण्याबाबत आणि एकच चिन्ह जिल्हा परिषद साठी ठेवावं यासाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांशी अजित पवार यांची चर्चा सुरू.
29 महानगरपालिकेतील निकाल पाहता आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली. 12 जिल्हा परिषदेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार असून दोन्ही पवार एकत्र येणार याबाबत चर्चा सुरु असल्याची प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिलीये

दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील शरद पवारांच्या आमदारांची परस्परविरोधी भूमिका समोर आली आहे. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्र निवडणूक लढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अशातच सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदारांची वेगळी भूमिका पाहायला मिळतेय. भाजप विरोधात सर्व पक्ष एकत्र येत निवडणूक लढवणार असल्याचं, माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर यांनी सांगितलंय. तर सोलापुरातील आमदार अभिजीत पाटील यांनी आपण भाजप विरोधात नसून, माढा आणि पंढरपूर तालुक्यातील प्रस्थापित नेत्यांविरोधात निवडणूक लढवणार असल्याचं म्हंटलंय. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

