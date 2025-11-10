English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील मोठी घडामोड! शरद पवार आणि अजित पवारांच्या NCP ची युती, पत्रकार परिषद घेत केली घोषणा

Ajit Pawar Sharad Pawar Alliance: अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणं बदलली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 10, 2025, 04:06 PM IST
Ajit Pawar Sharad Pawar Alliance: राज्यातील सर्वात मोठ्या राजकीय घडामोडींमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील फूट यांचा नेहमीच उल्लेख केला जाईल. अजित पवारांनी काका शरद पवारांची साथ सोडल्यानंतर तर राज्यात खळबळ उडाली होती. काका आणि पुतण्यामध्ये अंतर येईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरील हक्कावरुन न्यायालयीन लढाई होईल याचा कोणी विचारही केला नव्हता. मात्र तसं घडलं आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांकडे आहे. दरम्यान राज्याच्या जनतेला आता दुरावलेला काका आणि पुतण्या पुन्हा एकदा एकत्र येताना दिसत आहे. नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने ही युती पाहायला मिळणार आहे. 

कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र

कोल्हापूरच्या चंदगड नगरपंचायतीसाठी नवी समीकरणं पाहायला मिळणार आहे. चंदगडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीने माजी आमदार राजेश पाटील आणि नंदाताई बाभुळकर एकत्र निवडणूक लढवणार आहेत. मंत्री मुश्रीफ यांनी चंदगड विकास आघाडीच्या माध्यमातून भाजपाविरोधात मोट बांधली आहे. चंदगडमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद घेत याची घोषणा करण्यात आली आहे. 

 Local Body Election: महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या नगरपरिषदांमध्ये निवडणूक? वाचा संपूर्ण 246 मतदारसंघांची यादी एका क्लिकवर

 

असा असेल निवडणुकीचा कार्यक्रम 

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख  - 10 नोव्हेंबर 2025
उमेदवारी अर्जसाठी अंतिम मुदत - 17 नोव्हेंबर
छाननी - 18 नोव्हेंबर
माघार घेण्याची मुदत - 21 नोव्हेंबर
मतदान - 2 डिसेंबर
मतमोजणी - 3 डिसेंबर
शासन अधिकृत निकाल - 10 डिसेंबर 

आचारसंहिता लागू

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. आचारसंहिता जरी नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात लागू असली तरी काही निर्णय, कार्यक्रम जर येथील मतदारांवर प्रभाव करणारे असतील तर तेदेखील आचारसंहितेमध्ये येईल असं सांगण्यात आलं आहे. 

विभागनिहाय नगरपरिषद - नगरपंचायत निवडणुका

कोकण - 27
नाशिक - 49 
पुणे - 60 
छत्रपती संभाजीनगर - 52
अमरावती - 45 
नागपूर - 55 

कोणत्या 246 नगरपरिषदांमध्ये निवडणुका होणार आहेत याची यादी खालीलप्रमाणे आहे. 
 
1) पालघर- डहाणू, जव्हार, पालघर आणि वाडा (न.पं). 

2) रायगड- अलिबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड- जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन 

3) रत्नागिरी- चिपळूण,  गुहागर, खेड,  राजापूर आणि रत्नागिरी. 

4) सिंधुदूर्ग- मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला. ठाणे- अंबरनाथ आणि कुळगाव- बदलापूर. 

5) अहिल्यानगर- देवळाली प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, ( पाथर्डी, राहाता, राहूरी, संगमनेर, शेवगाव, शिर्डी, श्रीगोंदा आणि श्रीरामपूर. 

6) धुळे- दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपळनेर, आणि शिरपूर- वरवाडे. 

7) जळगाव जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपूर, नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, , वरणगाव आणि यावल. 

8) नंदूरबार- शहादा, नंदुरबार, नवापूर आणि तळोदा. नाशिक- भगुर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवड, इगतपूरी, ओझर, पिंपळगांव बसवंत आणि त्र्यंबक. 

9) कोल्हापूर-  गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ आणि वडगाव. 

10) पुणे- आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी- उरळी देवाची, इंदापूर, जेजूरी, जुन्नर, लोणावळा, राजगुरुनगर, सासवड, शिरुर, तळेगाव- दाभाडे आणि . 

11) सांगली- आष्टा,  इस्लामपूर, जत, पळूस,  तासगाव आणि विटा. सातारा- कराड, महाबळेश्वर, मलकापूर,  म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा आणि वाई. 

12) सोलापूर- अक्कलकोट, अकलूज,  बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुडूवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि सांगोला. 

13) बीड- अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगाव आणि परळी वैजनाथ. 

14) छत्रपती संभाजीनगर- गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड आणि वैजापूर. 

15) धाराशिव- भूम, कळंब, मुरुम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर आणि उमरगा. 

16) हिंगोली- बसमतनगर, हिंगोली आणि कळमनुरी. जालना- अंबड, भोकरदन आणि परतूर. 

17) लातूर- अहमदपूर, औसा, निलंगा,आणि उदगीर. नांदेड- बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट आणि लोहा. 

18) परभणी- गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू आणि सोनपेठ. अकोला- अकोट, बाळापूर, बार्शी- टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा. 

19) अमरावती - अचलपूर, अंजनगाव सूर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे,  मोर्शी,  शेंदूरजनाघाट आणि वरुड. 

20) बुलढाणा- बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदूरा, शेंगाव आणि सिंदखेडराजा. 

21) वाशीम- कारंजा,  मंगरुळपीर, रिसोड आणि वाशीम. 

22) यवतमाळ- आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, नेर- नबाबपूर आणि पांढरकवडा. भंडारा- पवनी, साकोली शेंदूरवाफा, तुमसर आणि भंडारा.

23) चंद्रपूर- बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रह्मपूरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड, राजूरा आणि वरोरा. 
 
24) गडचिरोली- आरमोरी, देसाईगंज आणि गडचिरोली. 
 
25) गोंदिया- गोंदिया, आणि तिरोडा. 
 
26) नागपूर-  बुटिबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर- ब्रह्मणी, कामठी, कांद्री-  रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी,कन्हान- पिपरी, मोवाड, वाडी 
 
27) वर्धा- आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, पुलगाव, सिंदी रेल्वे आणि वर्धा.

