महापालिका निवडणुकीत भाजपला शह, काका-पुतण्याचा तह? चर्चांना उधाण

Municipal Elections : महापालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजल्यानंतर पुण्यात राष्ट्रवादीसोबत युती करणार नसल्याची भाजपने घोषणा केलीय. आणि त्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झालेत. दोन्ही राष्ट्रवादींकडून आपापल्या पातळीवर चाचपणी करण्यात येतेय. त्यामुळे भाजपला शह देण्यासाठी पवार काका-पुतण्यामध्ये महापालिका निवडणुकीसाठी तह झाल्याची चर्चा सुरू झालीय.
राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बारामतीमध्ये थेट पवार विरूद्ध पवार अशी लढत पाहायला मिळाली. त्यामुळे पवार काका-पुतण्यांमधील राजकीय संघर्ष टोकाला पोहोचला होता. मात्र आथा महापालिका निवडणुकीत बालेकिल्ला असलेल्या पुणे महापालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता आहे. तशी चाचपणीही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सुरू केलीय. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांशी संवाद साधलाय. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढण्याबाबत ते कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतायत. पुणे मनपानमध्ये भाजप आणि शिवसेनेची युती ठरल्यानंतर अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकाकी पडलीय. मात्र भाजपने राष्ट्रवादी एकाकी पाडलं असलं आता काका शरद पवार यांच्यासोबत पुण्यात जुळवून घेत पवार काका-पुतण्या भाजपला शह देण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये मविआ होणार नाहीय. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आपापल्या परिने आधार शोधत असल्याची प्रतिक्रीया देत राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाचे स्पष्ट संकेत दिलेत. एकीकडे दोन्ही राष्ट्रवादीचे नेते एकत्रिकरणाबाबत सकारात्मक बोलत असल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र दुसरीकडे पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी गंभीर आरोप केलाय. मविआत फूट पाडण्यासाठी भाजपनं अजित पवारांना राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षासोबत युती करायला सांगितल्याचा आरोप लवांडे यांनी केलाय.
तर शरद पवार आणि अजित पवार यांनी काय करावं हे तिसऱ्या कुणी सांगण्याची गरज नसल्याचं म्हणत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या पुण्यात होणाऱ्या संभाव्या आघाडीबाबत अधिकचं बोलणं टाळलंय.
पुण्यात राष्ट्रवादीसोबत युती न करण्याचं भाजपने जाहिर केल्यानं राष्ट्रवादी एकाकी पडल्याची चर्चा होती. मात्र दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत भाजपला शह देण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या प्राथमिक चर्चा आणि चाचपणी सुरू असली तरी सोबत एकत्र लढण्यासाठी अनेक पातळीवर दोन्ही राष्ट्रवादींच्या वाटाघाटी सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र एकत्र येण्यासाठी दोन्हीही पक्षांना थोडीफार तडजोड करावी लागणाराय.