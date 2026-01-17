English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यातील पराभवानंतर अजित पवार आणि शरद पवार यांनी घेतला मोठा निर्णय!

महापालिका निवडणुकीत भाजपने जबरदस्त कामगिरी केली आहे. भाजपने मुंबईत ठाकरेंचा तर पुण्यात पवारांचा पराभव केला आहे. पुण्यातील पराभवानंतर अजित पवार आणि शरद पवारांनी यांनी घेतला मोठा निर्णय घेतला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 17, 2026, 09:15 PM IST
पुण्यातील पराभवानंतर अजित पवार आणि शरद पवार यांनी घेतला मोठा निर्णय!

Pune Pimpri Chinchwad Mahanagar Palika Election Results 2026 : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढूनही दोन्ही राष्ट्रवादींचा मोठा पराभव झाला आहे. त्यामुळे आता आगामी झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पवार काका पुतण्याची ही एकी कायम राहणार आहे. बारामतीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय.. पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी याबाबत माहिती दिलीय. मात्र, अजितदादांनी मात्र यावर स्पष्ट भाष्य केल्याचं दिसलं नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक दोन्ही पवार एकत्र लढले. मात्र, मतदारांनी दोघांनाही नाकारत भाजपला स्विकारल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजपची सरशी झाली. पुणे आणि पिंपरीचिंचवडमध्ये झालेल्या मोठ्या पवारानंतर बारामतीत पवार काका पुतण्यांमध्ये मोठी खलबतं झाल्याचं पाहायला मिळाले. 
महापालिकांच्या निवडणुकातील पराभवानंतर अजित पवारांनीच थेट शरद पवारांचे निवासस्थान गाठलं. दोघांमध्ये तास-दीड तास चर्चा झाली. या चर्चेत पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार अमोल कोल्हे, माजी मंत्री राजेश टोपे , माझी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, यांसह आमदार रोहित पवार ही सहभागी होते. 

अखेर या चर्चेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र लढण्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.  राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनाही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या चर्चेला दुजोरा दिला आहे. स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला जाईल असंही जयंत पाटील यांनी म्हटल आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी आगामी झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकीत आगाडी करणार असल्याचं पवारांच्या राष्ट्रवादीने सांगितलंय.

मात्र, असं असलं तरी अजितदादांनी मात्र अशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं म्हटल आहे. मी त्याबाबत माहिती घेईल आणि मग बोलेल. असं अजित पवारांनी म्हटलंय. राज्यात भाजपला मिळणारं यश आणि विरोधकांचा होणारा धुव्वा हे प्रत्येक लहानमोठ्या निवडणुकीत दिसून आल. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊनही भाजपसमोर त्यांचा निभाव लागला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये पराभवाची निमुष्की टाळण्यासाठी पवार काका पुतण्यांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसून आले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ajit pawarsharad pawarमहानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Election

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप; 20000000000 रुपयांचा मो...

महाराष्ट्र बातम्या