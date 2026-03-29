सुनील तटकरेंच्या कार्यक्रमातील बॅनरवरुन अजित पवार, सुनेत्रा पवारांचे फोटो गायब, राजकीय चर्चांना उधाण!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 29, 2026, 03:37 PM IST
Sunil Tatkare Raigad Program: राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यावर पक्ष फोडण्याचे वेगवेगळे आरोप होत आहेत. यापूर्वी रोहित पवार यांनीही सुनील तटकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या सगळ्या चर्चांमुळे पक्षात तणाव वाढला आहे. अशा वेळी रायगड जिल्ह्यात एक नवीन प्रकार समोर आला आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

कार्यक्रमातील बॅनरवरुन फोटो गायब

रायगडमध्ये राष्ट्रवादीच्या विविध कार्यक्रमांच्या बॅनरवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, स्वर्गीय अजित पवार आणि इतर पक्षश्रेष्ठींचे फोटो गायब झाल्याचे दिसून आले. मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदारसंघातील इंदापूर येथे माणगाव तालुक्यात नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी व्यासपीठावरील बॅनरवर फक्त काही नेत्यांचेच फोटो दिसले.

बॅनरवर कोणते फोटो होते?

या बॅनरवर खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे आणि स्थानिक नेत्यांचे फोटो लावण्यात आले होते. मात्र स्वर्गीय अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पक्षातील इतर मोठ्या नेत्यांचे फोटो पूर्णपणे गायब होते. हा प्रकारामुळे पक्षांतर्गत असंतोष समोर आलाय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

काय होता कार्यक्रम? 

कार्यक्रमात नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. मात्र बॅनरची रचना पाहता तटकरे गटाकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. पक्षश्रेष्ठींचे फोटो न लावल्याने हा कार्यक्रम फक्त एका गटासाठीच आयोजित केल्यासारखा वाटतो. यामुळे पक्षातील एकीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चा 

या घटनेमुळे रायगडमध्ये राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत. काही नेते याला पक्षातील अंतर्गत संघर्ष असल्याचे म्हणत आहेत. पक्ष फोडण्याचे आरोप आणि आता बॅनरवर फोटो गायब होणे यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. पक्षातील नेते यावर लवकरच स्पष्टीकरण देतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

'तटकरे आणि पटेल यांना पक्षााचा ताबा घ्यायचा होता'

"अजित पवारांचा 28 तारखेला अपघात झाला की घातपात हे आम्ही शोधत आहोत. त्यानंतर दोन दिवसांत पियुष गोयल हे प्रफुल्ल पटेल पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्याचं विधान करतात. नंतर त्यांनी चुकून बोलल्याच सांगितलं. पण क्रमवारी पाहिली तर पटेल, तटकरे आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांमध्ये या गोष्टी आधीच ठऱल्या होत्या. आधीच ठरलं होतं की, पक्षाचा ताबा घ्यायचा. अजित पवारांच्या अंत्यविधीवेळी तटकरे, पटेल तिथे आले होते. त्यांचा हेतू काय होता याचा तपास झाला पाहिजे. तटकरे आणि पटेल यांना पक्षााचा ताबा घ्यायचा होता हे स्पष्ट होत आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे."

