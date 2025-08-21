English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'माझी बायको सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत...'; अजित पवार डोक्यावर हात मारत म्हणाले, 'का गं, कुठे...'

Ajit Pawar About His Wife Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवारांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता अजित पवारांनी आपल्या खास शैलीत उत्तर दिलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 21, 2025, 12:11 PM IST
वर्ध्यात बोलत होते अजित पवार

Ajit Pawar About His Wife Sunetra Pawar: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यांच्या राजकीय भूमिकांबरोबरच प्रशासकीय कामं करुन घेण्याची जाण आणि मिश्कील विधानांसाठी ओळखले जातात. अनेकदा पत्रकारांनी विचारलेल्या विचित्र प्रश्नांना अजित पवारांनी अगदीच खोचक उत्तरं दिल्याचं पाहायला मिळालं. अजित पवारांना अचानक पत्रकारांनी वेगळा प्रश्न विचारल्यास ते आपल्या खास शैलीत अशा प्रश्नांचा समाचार घेताना दिसतात. असाच एक प्रकार आज वर्ध्यात घडला. अजित पवार यांना त्यांची पत्नी आणि राज्यसभेच्या खासदार सुनेत्रा पवार यांच्यासंदर्भात विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवारांनी मध्येच हात जोडले, कपाळावर हात मारला आणि अगदी खोचक प्रतिसाद नोंदवला. अजित पवारांचं उत्तर ऐकून उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला.

अजित पवार आज वर्ध्यात कशासाठी?

अजित पवारांनी आज आज वर्धा जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा आयोजित बैठकीत घेतला. जिल्हा परिषद, नगरविकास, कृषी व ग्रामविकास, जलसंपदा, वैद्यकीय व शैक्षणिक सुविधा, पाणी व्यवस्थापन, जिल्हा वार्षिक योजना, सेवा ग्राम विकास आराखडा आणि रोजगार निर्मिती या विषयांवर सविस्तर चर्चा करून अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या. 

आम्ही विकासकामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही. वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रकल्प वेळेत व दर्जेदार पद्धतीनं पूर्ण व्हावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांना काळजी घेण्याचे निर्देश अजित पवारांनी बैठकीत दिले. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती व सेवाग्राम विकास आराखड्याद्वारे सर्वसमावेशक प्रगती साधण्यावर आमचा भर असल्याचंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. 

सुनेत्रा पवारांबद्दलचा प्रश्न ऐकताच अजित पवार म्हणाले...

दरम्यान, या बैठकीनंतर अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांना पत्नी सुनेत्रा पवारांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. पत्रकाराने अजित पवारांना, "राष्ट्र सेविका बैठकीला सुनेत्रा पवार गेल्या होत्या," असं म्हणत प्रश्न विचारला. हे प्रश्न ऐकताच, "मी विचारतो, मला माहित नाही. माझी बायको सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कुठे कुठे जाते हे मला मिनीट टू मिनीट माहिती नसतं. आपण आत्ताच विचारलेलं आहे. मी आता विचारतो, का गं, कुठे गेली होती?" असं खोचक उत्तर अजित पवारांनी दिलं. 

आधी हात जोडले मग कपाळाला लावले अन्...

तसेच पुढे बोलताना अजित पवारांनी अगदी पत्रकारांसमोर हात जोडत, "काय खरंच ना..." असं म्हटलं. नंतर कपाळाला हात लावत, "तुमचा अधिकार आहे. मात्र काय आपण प्रश्न विचारावेत. अजित पवार वर्ध्यात आला आहे. आपल्या वर्ध्याच्या विकासाच्या दृष्टीने काय विचारता येईल ते दिलं सोडून कुठं अजित पवार काय म्हणेल, कुठं ब्रेकिंग न्यूज देता येईल. मग अजित पवार काय म्हणाला दाखवती. मग तुमचं काय म्हणणं म्हणत समोरच्यांचं दाखवतील. काय चाललंय?" असा सवाल अजित पवारांनी विचारत नाराजी व्यक्त केली.

अजित पवार वर्ध्यात कशासाठी गेले होते?
अजित पवार यांनी 21 ऑगस्ट 2025 रोजी वर्धा जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत त्यांनी जिल्हा परिषद, नगरविकास, कृषी व ग्रामविकास, जलसंपदा, वैद्यकीय व शैक्षणिक सुविधा, पाणी व्यवस्थापन, जिल्हा वार्षिक योजना, सेवा ग्राम विकास आराखडा आणि रोजगार निर्मिती या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना विकासकामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

अजित पवारांनी विकासकामांबाबत काय सांगितले?
अजित पवारांनी सांगितले की, वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण व्हावा यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि सेवाग्राम विकास आराखड्याद्वारे सर्वसमावेशक प्रगती साधण्यावर सरकारचा भर आहे.

पत्रकार परिषदेत सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत कोणता प्रश्न विचारण्यात आला?
पत्रकार परिषदेदरम्यान एका पत्रकाराने अजित पवार यांना विचारले, “राष्ट्र सेविका बैठकीला सुनेत्रा पवार गेल्या होत्या.” हा प्रश्न त्यांच्या पत्नी आणि राज्यसभेच्या खासदार सुनेत्रा पवार यांच्या हालचालींबाबत होता.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

