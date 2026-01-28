English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • आमचे दादा परत द्या... बारामती मेडिकल कॉलेजबाहेर कार्यकर्त्यांचा आक्रोश; पवार कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

"आमचे दादा परत द्या..." बारामती मेडिकल कॉलेजबाहेर कार्यकर्त्यांचा आक्रोश; पवार कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

Baramati Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे भीषण अपघातात निधन झाले आहे. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. दरम्यान त्यांचा मृतदेह बारामती मेडिकल कॉलेजमध्य्ये दाखल करण्यात आला आहे. यावेळी तिथे कार्यकर्त्यांची प्रचंड गर्दी पहायला मिळत आहे. सर्वकार्यकर्त्यांनी हंबरडा फोडत मोठा आक्रोश केला आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 28, 2026, 01:07 PM IST
"आमचे दादा परत द्या..." बारामाती मेडिकल कॉलेज बाहेर कार्यकर्त्यांचा आक्रोश; पवार कुटुंबावर दुखःचा डोंगर

Ajit Pawar Deat: सकाळी 9 वाजताच्या दरम्यान झालेल्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले आहे. सर्वच राजकीय कार्यकर्त्यांसह सामान्य नागरिकांचाही काळजाचा ठोका चुकवणारी ही बातमी होती. या अपघातानंतर अजित पवार यांचा मृतदेह आता बारामती इस्पितळात आणण्यात आला आहे. दरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्रचंड गर्दी केली आहे. यावेळी सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आणि फक्त एकच आक्रोश "दादा...दादा..., आमचे दादा परत द्या". सर्वांचेच मन भरून आले आहे, मनावर दगड ठेवून त्यांना अजित दादांना निरोप द्यावा लागत आहे. ही घटना खरोखरंच अविश्वसनीय आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

आज (28 जानेवारी 2026) रोजी बारामती येथे झालेल्या अपघातात क्रॅश झालेल्या विमानाचा स्फोट होऊन त्याची अक्षरशः राख झाली. हा अपघात इतका भीषण आणि भयावह होता की, अजित पवार यांच्यासह विमानमध्ये असलेल्या इतर 6 जणांचाही मृत्यू झाला. काकांच्या निधनाची बातमी कळताच पुतणे रोहित पवारही तात्काळ बारामती इस्पितळात पोहोचले. यावेळी रोहित पवारांचे डोळेही पाणावले होते. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणूकांच्या प्रचारासाठी बारामती येथे गेले असताना ही दुखःद घटना घडली. बारामती येथे आज  त्यांच्या चार बैठका होणार होत्या. पण अजित पवार यांच्या राजकिय कारकिर्दीचा हा प्रवास ज्या मातीतून सुरू झाला त्या मातीतच संपला असे म्हणायला हरकत नाही. त्यांनी त्यांचे मूळ गाव बारामतीतील कोटेवाडी येथे सहकारी संस्थांमधून सामाजित कार्य आणि राजकीय कार्य करण्यास सुरूवात केली. नंतर 1992 मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. यावेळी ते सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवडून आले होते. इथूनच हळूहळू त्यांनी राजकारणात त्यांचा जम बसवला आणि महाराष्ट्राला एक खरा नेता मिळाला. पण आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जनसामान्यांचे अजित दादा काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. 
 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

अजित पवारांबाबतच्या धक्कादायक बातम्यांनंतर रितेश देशमुखचं भ...

मनोरंजन