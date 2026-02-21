English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'घातपात दोन प्रकारचे'; अजित पवार विमान दुर्घटनेवर रोहित पवारांचा आणखी एक दावा, PM मोदी, अमित शाह यांचं नाव घेत काय म्हणाले?

Rohit Pawar Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधानंतर पवार कुटुंबातील बऱ्याच सदस्यांनी जाहीरपणे हा अपघात नसून घातपात असल्याच्याच दिशेनं वक्तव्य केली.   

सायली पाटील | Updated: Feb 21, 2026, 12:02 PM IST
Rohit Pawar Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर ज्या विमान दुर्घटनेमध्ये त्यांनी जीव गमावला, त्या अपघातासंदर्भात विविध दावे करण्यात येत असून, पवार कुटुंबातील सदस्य आणि आमदार रोहित पवार यांनी सातत्यानं मागील काही दिवसांपासून मोठे खुलासे केल्याचं पाहायला मिळालं आहे. यातच आता पवार यांनी पुन्हा एकदा मोठे दावे केले असून, थेट दिल्लीतूनच एका पत्रकार परिषदेदरम्यान अजित पवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असल्याचं वक्तव्य केलं. 

'राजीनामा द्या...', रोहित पवारांची मागणी 

देशाचे नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांच्यावर रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये निशाणा साधला.  VSR कंपनीच्या मालकांशी राम नायडू यांचे संबंध असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी या अगोदरच केले होते, ज्यानंतर त्यांचे हे दावे टीडीपी नेते- मंत्री राममोहन नायडू यांनी स्पष्ट केलं. मात्र तरीही सध्या तपास ज्या मार्गानं जात आहे, ते पाहता खूप प्रश्न उपस्थित होत आहेत असं रोहित पवार म्हणाले. बारामती विमान दुर्घटनाप्रकरणी जितकं खोल जातोय तितके खुलासे होत असतानात घातपाताचे दोन प्रकार असल्याचं म्हणत एक घातपात हा राजकीय प्रकारचा असून, दुसरा प्रकार हा व्यावसायित असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. 

व्हीएसआर या विमान कंपनीला नेत्यांचं पाठबळ

व्हीएसआर या विमान कंपनीला नेत्यांचं पाठबळ असल्याचं म्हणत मोठ्या उद्योजकांचंही पाठबळ या कंपनीला असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला. डीजीसीएचे एक मोठे अधिकारी या कंपनीच्या पाठीशी आहेत असं सांगताना, 'अजितदादांना न्याय द्यायचा असेल तर, महाराष्ट्र आणि या देशातील लोक प्रयत्न करत आहेत. मात्र जर या तपासाला यश द्यायचं असेल तर देशातील सर्वात प्रबळ व्यक्तीमत्वं जसं की पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहाच अजित पवारांना न्याय देऊ शकतील. कारण, बाकी जी मंडळी यात सहभागी आहेत त्यांना बरंच पाठबळ असलं तरीही देशात या दोनच व्यक्ती सर्वाधिक ताकदवान असून. मी त्यांना विनंती  करतो की या तपासात तुम्ही स्वत: लक्ष द्यावं', अशी मागणी रोहित पवारांनी उचलून धरली. 

पंतप्रधानांच्या भेटीबाबत स्पष्टोक्ती नसल्यानं आपण त्यांना ईमेलच्या माध्यमातून एक पत्र देणार असल्याचं सांगत त्यांनी पुन्हा एकदा नायडूंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उचलून धरावा असा आग्रही सूर त्यांनी आळवला. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

