स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी? अजित पवारांचे मोठे वक्तव्य समोर!

Ajit Pawar On local body election: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी महापालिका आणि स्थानिक पातळीवरील सत्ता मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे. पक्षश्रेष्ठी स्थानिक नेत्यांना बळ देण्याच्या रणनीतीवर काम करत असून, निवडणुकीची घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका कार्यक्रमात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना निवडणुकीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. “काही निवडणुका कदाचित जानेवारी 2026 मध्ये होऊ शकतात, पण मला याबाबत ठोस माहिती नाही,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या विधानाने निवडणुका पुन्हा लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अजित पवार यांनी निवडणुकीच्या विलंबाबाबतही भाष्य केले. 2017 नंतर 2022 मध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित होते, परंतु 2022, 2023, आणि 2024 ही वर्षे निघून गेली. आता 2025 संपत असतानाही निवडणुका रखडल्या आहेत, यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
अजित पवार यांनी निवडणूक लांबण्यामागील कारणांवर फारसे भाष्य न करता, निवडणूक आयोगाचा हा अधिकार असल्याचे नमूद केले. सर्व घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी निवडणुका लांबल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, यामागील खोल कारणांचा शोध घेण्याचे त्यांनी टाळले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचा जनाधार महत्त्वाचा ठरणार आहे. पक्षश्रेष्ठींकडून या नेत्यांना ताकद देण्यावर भर दिला जात आहे. अजित पवार यांच्या वक्तव्यानंतर निवडणुकीच्या तारखांबाबत अनिश्चितता कायम असली, तरी पक्ष कार्यकर्त्यांना तयार राहण्याचे आवाहन करत आहेत.
उत्तर: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, काही निवडणुका कदाचित जानेवारी 2026 मध्ये होऊ शकतात. मात्र, त्यांनी याबाबत ठोस माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले, त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
उत्तर: अजित पवार यांनी सांगितले की, निवडणूक घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. सर्व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी निवडणुका लांबल्या आहेत. तथापि, यामागील खोल कारणांवर त्यांनी भाष्य करणे टाळले.
उत्तर: सर्व राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचा जनाधार वाढवण्यासाठी आणि महापालिकांवर सत्ता मिळवण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी रणनीती आखत आहेत. कार्यकर्त्यांना तयार राहण्याचे आवाहन केले जात आहे.