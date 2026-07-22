'अजित पवारांच्या 'जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन' असे म्हणण्याची इच्छा होत नाही', जयंत पाटलांचं विधान; '...वाद कायम राहील'

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची आज जयंती! याचं वर्षी 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात अजित पवारांचं निधन झालं. आज अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला जात असतानाच अजित पवारांचे मागील काही काळापासूनचे राजकीय विरोधक मात्र अत्यंत जवळचे मित्र असलेल्या जयंत पाटील यांनी लिहिलेली खास पोस्ट सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवारांचा जन्मदिवस 'जयंती' म्हणून मानताना मनाला प्रचंड वेदना होत असल्याचं म्हटलेलं असतानाच जयंत पाटलांनी तर, '' जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन ' असे म्हणण्याची इच्छा होत नाही' असं नमूद केलं आहे.
जयंत पाटील यांनी अजित पवारांच्या जयंतीनिमित्त केलेल्या विशेष पोस्टमध्ये, अजित पवारांच्या बाजूला बसून हसतानाचा आणि इतर आठवणींचा छोटा व्हिडीओ शेअर केला असून कॅप्शनमधून भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे. "अजितदादांची आणि माझी मैत्री 1985 पासून होती. आम्ही जवळपास एकाच वेळी सार्वजनिक जीवनात आलो आणि 35 हून अधिक वर्षे एकत्र काम केले. सुख, दुःख, यश, अपयश या सर्व भावना एकत्र अनुभवल्या. आमचे अनेक बाबतीत एकमत सुद्धा असे आणि काही बाबतीत वेगवेगळे मत देखील असे पण चर्चा करून आम्ही एकमतावर यायचो," असं जयंत पाटील यांनी अजित पवारांसोबत त्यांची बॉण्डींग कशी होती याबद्दलच्या आठवणींना उजाळा देताना म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना, "दादांच्या वाढदिवसाला न चुकता शुभेच्छा देण्याचा दर वर्षीचा रिवाज या वर्षी मोडला. 35 वर्षांची मैत्री तोडून दादा लवकर गेले, हा माझा त्यांच्याशी वाद कायम राहील," असंही जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता अजित पवारांच्या 'जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन' न करता 'वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा, दादा...' असं जयंत पाटील म्हणालेत. "'जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन' असे म्हणण्याची इच्छा होत नाही. वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा, दादा...'" असं म्हणत जयंत पाटलांनी पोस्टचा शेवट केला आहे.
अजितदादांची आणि माझी मैत्री १९८५ पासून होती. आम्ही जवळपास एकाच वेळी सार्वजनिक जीवनात आलो आणि ३५ हून अधिक वर्षे एकत्र काम केले. सुख, दुःख, यश, अपयश या सर्व भावना एकत्र अनुभवल्या. आमचे अनेक बाबतीत एकमत सुद्धा असे आणि काही बाबतीत वेगवेगळे मत देखील असे पण चर्चा करून आम्ही एकमतावर… pic.twitter.com/1iHyzbzIKq— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) July 22, 2026
दुसरीकडे सुनील तटकरेंनी अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. "कमालीच्या संवेदना अजितदादा यांच्यात होत्या पक्षाला बळ मिळावे आणि दादांना शांती मिळावी यासाठी दगडूशेठ गणपतीचे दर्शन घेतले. गेल्यावर्षी याच वेळेला आम्ही सोबत होतो. अजितदादा आज नाही मनाला प्रचंड वेदना होत आहेत," असं सुनील तटकरेंनी म्हटलं आहे.