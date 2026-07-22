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'अजित पवारांच्या 'जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन' असे म्हणण्याची इच्छा होत नाही', जयंत पाटलांचं विधान; '...वाद कायम राहील'

अजित पवारांनी वेगळी राजकीय भूमिका घेतल्यापासून जयंत पाटील हे त्यांचे राजकीय विरोधक राहिल्याचं दिसून आलं. मात्र खासगी आयुष्यात हे दोघेही अत्यंत जवळचे मित्र होते. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:02 AM IST
'अजित पवारांच्या 'जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन' असे म्हणण्याची इच्छा होत नाही', जयंत पाटलांचं विधान; '...वाद कायम राहील'
Image Credit: जयंत पाटील सोशल मीडियावरुन झाले व्यक्त (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'अजित पवारांच्या 'जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन' असे म्हणण्याची इच्छा होत नाही', जयंत पाटलांचं विधान; '...वाद कायम राहील'
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