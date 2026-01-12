भाजप राष्ट्रवादीमधला वाद दिल्ली दरबारी जाणार? अजित पवारांनी दिले संकेत

Mahapalika Election 2026: पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील भाजप-राष्ट्रवादीमधला वाद आता दिल्ली दरबारी जाण्याची शक्यता आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून अजित पवारांनी यासंदर्भातले संकेत दिले आहेत. मागील दिवसांपासून भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. अजित पवारांनी भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. दरम्यान यानंतर फडणवीसांनी देखील दादांचा समाचार घेतला होता, मात्र आम्ही भ्रष्टाचारावर बोलायचं नाही का? असा सवाल अजित पवारांनी भाजप नेत्यांना केलाय.
पिंपरी-चिंचवडमधून अजित पवारांनी भाजपवर आरोपांची राळ उठवल्यानंतर राष्ट्रवादी-भाजपमधला वाद थांबता थांबत नाहीये. कारण या दोन्ही पक्षांमधला वाद आता दिल्ली दरबारी जाणार आहे, झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून अजित पवारांनी या संदर्भातले संकेत दिले आहेत, पालिकेच्या मतदानानंतर देवेंद्र फडणवीसांसोबत बोलणार असल्याचं अजित पवारांनी म्हटलंय तसंच दिल्लीत भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींसोबत चर्चा करणार असल्याचं देखील अजित पवारांनी म्हटलंय, टू द पॉईंटमधून देवेंद्र फडणवीस यांनी युतीधर्मावरून अजित पवारांना सुनावल्यानंतर अजित पवारांनी दिल्लीत चर्चा करणार असल्याचं भाष्य केलंय.
पिंपरी-चिंचवड 5 वर्ष भाजपची सत्ता होती, दरम्यान याच कार्यकाळात भाजपनं केलेल्या भ्रष्टाचाराची यादी अजित पवारांनी वाचलीय. यावरही त्यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. भ्रष्टाचारावर आम्ही बोलायचं नाही का? असा सवाल त्यांनी भाजप नेत्यांना टू द पॉईंटमधून केलाय. तसंच पालिकेतील भ्रष्टाचारावर बोललो असून राज्यातील भाजप नेतृत्त्वार टीका केली नसल्याचं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
अजित पवारांनी भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर भाजपनंही आक्रमक पवित्रा घेतलाय. अजित पवारांच्या सिंचन घोटाळ्यावरून किरीट सोमय्यांनी अजित पवारांना इशारा दिलाय. सिंचन घोटाळ्याच्या फाईल अजूनही कपाटात आहेत. पक्षाच्या आदेशानं संयम बाळगल्याचा गर्भित इशारा किरीट सोमय्या यांनी दिलाय.
नगरपरिषद निवडणुकींप्रमाणे पालिकेत देखील महायुतीमधील घटक पक्ष एकमेकांच्याविरोधात उभे ठाकले आहेत. मात्र, पालिका निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये टोकाची लढाई पाहायला मिळतये. अजित पवारांनी भाजपवर आरोपांचे बॉम्ब डागल्यानंतर आता भाजपनं देखील अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यावरून थेट इशारा दिलाय.