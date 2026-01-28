English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Fact Check: 3 दिवस की 1 दिवस?; महाराष्ट्रातील शाळांना नेमकी किती दिवस सुट्टी? शिक्षण विभागाने केलं स्पष्ट!

School Closed: शाळा-कॉलेजांसाठी तात्काळ सुट्टी जाहीर केल्याचे वृत्त सोशल मीडियात व्हायरल झाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 28, 2026, 09:35 PM IST
शाळा सुट्टी

School Closed: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे  विमान अपघातात निधन झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकाकूल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शाळा-कॉलेजांसाठी तात्काळ सुट्टी जाहीर केल्याचे वृत्त सोशल मीडियात व्हायरल झाले. 3 दिवस सुट्टी असल्याचे यात म्हटले होते. पण आता शिक्षण विभागाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.  याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

फक्त एकच दिवस सुट्टी 

शिक्षण विभागाच्या अधिकृत सूचनेनुसार, राज्यातील शाळांना केवळ आज एक दिवस सुट्टी देण्यात आली आहे. 29 जानेवारी किंवा त्यानंतरच्या दिवशी शाळा नियमित सुरू राहतील. काही जिल्ह्यांत स्थानिक पातळीवर वेगळे निर्णय असू शकतात, पण राज्यव्यापी फक्त आजच सुट्टी आहे. पालकांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधून खात्री करावी. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. 

तीन दिवस सुट्टीचा दावा 

सोशल मीडिया आणि काही वृत्तवाहिन्यांवर तीन दिवस शाळा बंद राहणार अशी माहिती व्हायरल झाली आहे. ही माहिती चुकीची आहे. अशा बातम्यांमुळे पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागाने यावर स्पष्टता आणली आहे. असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचना पाहाव्यात, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तीन दिवस दुखवटा पण सुट्टी नाही

राज्य सरकारने अजित पवार यांच्या निधनानिमित्त तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला आहे. या काळात सरकारी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द राहतील आणि ध्वज अर्ध्यावर फडकवला जाईल. मात्र, याचा अर्थ शाळांना तीन दिवस सुट्टी मिळेल असा नाही. दुखवटा हा भावनिक आदरांजली आहे, तर सुट्टी हा वेगळा प्रशासकीय निर्णय आहे. फक्त आज सुट्टी असल्याने पालकांनी याची नोंद घ्यावी, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. 

पालक-विद्यार्थ्यांना सल्ला

पालकांनी सोशल मीडियावरील बातम्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करावे. शाळांच्या सुट्टीबाबत फक्त शिक्षण विभाग किंवा संबंधित शाळेच्या अधिकृत सूचनांवर विश्वास ठेवावा. आवश्यकता भासल्यास शाळा प्रशासनाशी थेट संपर्क साधावा. अशा प्रसंगी अफवा पसरवणे टाळावे आणि शांततेने स्थिती हाताळावी. हे दु:खद प्रसंगी सर्वांनी एकत्र येऊन आदर व्यक्त करावा, असा सल्ला देण्यात आलाय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

