'अजितदादांची इच्छा...' सयाजी शिंदेंनी यांनी सुनेत्रा पवारांची भेट घेऊन नेमकं काय सांगितलं?

Sayaji Shinde on Ajit Pawar Last Wish : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी बारामतीत विमान अपघातात निधन झालं.
महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र यावे आणि अजितदादांची इच्छा पूर्ण करावी असं अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी सुनेत्रा पवारांना विनंती केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी बारामती येथे जात सुनेत्रा पवार यांची सांत्वनपर भेट घेतली.
महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेल्या निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ अभिनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्टार प्रचारक सयाजी शिंदे यांनी बारामती येथे जाऊन सुनेत्रा पवार यांची सांत्वनपर भेट घेतली. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिंदे अत्यंत भावूक झाले होते. त्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी गटांच्या विलीनीकरणाबाबत एक महत्त्वाचे विधान केले. विलीनीकरणाचे आवाहन: महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक स्थैर्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी (शरद पवार गट आणि अजित पवार गट) आता सर्व हेवेदावे बाजूला ठेवून एकत्र यावे, असे आवाहन सयाजी शिंदे यांनी केले. अजितदादांची शेवटची इच्छा: "दोन्ही गट एकत्र यावेत हीच अजितदादांची शेवटची इच्छा होती. ती पूर्ण करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल," असे शिंदे यांनी नमूद केले. राजकीय चर्चा: निधनापूर्वी दोन्ही गट एकत्र येण्याबाबत काही प्राथमिक चर्चा झाल्या होत्या, असा दावाही सयाजी शिंदे यांनी यावेळी केला. अजित पवार यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न असून, सयाजी शिंदे यांच्या या आवाहनानंतर आता दोन्ही गट काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.