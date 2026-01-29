English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवार गेले पण बारामतीकरांनी दादांची शिकवण पाळली; लाखोंची गर्दी पण अत्यंविधी झाला त्या ठिकाणी....

अजित पवार गेले पण बारामतीकरांनी दादांची शिकवण पाळली; लाखोंची गर्दी पण अत्यंविधी झाला त्या ठिकाणी....

Ajit Pawar: अजितदादांच्या शिकवणीचे पालन बारामतीकरांनी केल्याचे अंत्यसंस्कारावेळी दिसून आले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 29, 2026, 02:56 PM IST
अजित पवार गेले पण बारामतीकरांनी दादांची शिकवण पाळली; लाखोंची गर्दी पण अत्यंविधी झाला त्या ठिकाणी....
बारामतीकर

Ajit Pawar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र शोकाकूल झाला. अजित पवार हे लोकनेते होते. सामान्य कार्यकर्त्यांशी थेट बोलायचे. ते आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जायचे. तसेच ते कडक शिस्तीचेदेखील होते. त्यांना बेशिस्तपणा अजिबात खपायचा नाही. मग ते जाहीर सभेतही एखाद्याला खडसावायला मागेपुढे पाहायचे नाहीत. मग तो कार्यकर्ता असो, बडा अधिकारी असो वा मोठा नेता. अजित दादांच्या अंत्यविधीनंतर बारामतीकरांनी दादांच्या शिकवणीचे पालन केले. 

अजितदादांना निरोप

सकाळी अजित दादांचे पार्थिव त्यांचे गाव असलेल्या काटेवाडीतील पवार फार्म वरती दर्शनासाठी ठेवण्यात आले. त्यानंतर दीड तासाने पार्थिव त्या ठिकाणावरून हलवून पुन्हा विद्यानगरी येथील गदिमा सभागृह या ठिकाणी आणण्यात आले. पुढे गदिमा सभागृहापासून अंत्ययात्रेला सुरुवात झाली. ही अंत्ययात्रा विद्यानगरी चौकातून भिगवण रोड सेवा रस्त्याने विद्या प्रतिष्ठानच्या जिल्हा परिषद शाळेपासून मुख्य गेट मार्गाने मुख्य प्रांगणामध्ये दाखल झाली. आणि त्या ठिकाणी शासकीय इतमामात त्यांच्यावरती अंत्यसंस्कार करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ९ वाजेपर्यंत पार्थिव काटेवाडी मध्ये ठेवण्यात येईल. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अजित दादांवर अंत्यसंस्कार पार पडले. पार्थ आणि जय या दोन मुलांनी वडील अजित पवारांना मुखाग्नी दिला. अजित पवार यांना 12 वाजून 8 मिनिटांनी अग्नी दिला तर 12 वाजून 15 मिनिटांनी ...शासकीय मानवंदना देण्यात आली.पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यू अहवाल (एडीआर) नोंदवला आहे. 

अजितदादा शिकवणीतून राहतील स्मरणात

दादांच्या अंत्यविधीला लाखोंची गर्दी गोळा झाली होती. दादांच्या आठवणीक लोक ओक्साबोक्सी रडत होते. संपूर्ण बारामती विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर उपस्थित होती. अंत्यविधी पार पडल्यानंतर सारेजण आपापल्या घरी गेले. मैदान मोकळं झालं. पण एक गोष्ट निदर्शनास आली. ते म्हणजे विद्या प्रतिष्ठानचे मैदान स्वच्छ दिसले.पवार गेले पण बारामतीकरांनी दादांची शिकवण पाळली. अत्यंविधी झाला ते ठिकाण काही मिनिटांत बारामतीकरांनी स्वच्छ करुन टाकले. यावेळी दादांच्या शिस्तीचे दर्शन जगाला झाले. अजित पवारांनी दिलेल्या शिकवणीचे तंतोतंत पालन बारामतीकरांनी केले. संपूर्ण अंत्ययात्रा आणि अंत्यविधी पार पडेपर्यंत कोणाचाही बेशिस्तपणा दिसला नाही. कायदा सुव्यवस्थेला गालबोट लागेल असे वर्तन कुठेच दिसले नाही. त्यामुळे अजितदादा आज आपल्यात नसले तर त्यांच्या शिकवणीतून पुढच्या पिढ्यान पिढ्या ते आपल्यातच असतील, याची जाणिव बारामतीकरांच्या कृतीतून दिसली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit Pawar death newsajit pawar baramatiAjit Pawar plane crash live updatesNCP leader Ajit Pawar passed awayPM Modi on Ajit Pawar death

इतर बातम्या

अजित पवार गेले पण बारामतीकरांनी दादांची शिकवण पाळली; लाखोंच...

महाराष्ट्र बातम्या