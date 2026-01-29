अजित पवार गेले पण बारामतीकरांनी दादांची शिकवण पाळली; लाखोंची गर्दी पण अत्यंविधी झाला त्या ठिकाणी....

Ajit Pawar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र शोकाकूल झाला. अजित पवार हे लोकनेते होते. सामान्य कार्यकर्त्यांशी थेट बोलायचे. ते आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जायचे. तसेच ते कडक शिस्तीचेदेखील होते. त्यांना बेशिस्तपणा अजिबात खपायचा नाही. मग ते जाहीर सभेतही एखाद्याला खडसावायला मागेपुढे पाहायचे नाहीत. मग तो कार्यकर्ता असो, बडा अधिकारी असो वा मोठा नेता. अजित दादांच्या अंत्यविधीनंतर बारामतीकरांनी दादांच्या शिकवणीचे पालन केले.
सकाळी अजित दादांचे पार्थिव त्यांचे गाव असलेल्या काटेवाडीतील पवार फार्म वरती दर्शनासाठी ठेवण्यात आले. त्यानंतर दीड तासाने पार्थिव त्या ठिकाणावरून हलवून पुन्हा विद्यानगरी येथील गदिमा सभागृह या ठिकाणी आणण्यात आले. पुढे गदिमा सभागृहापासून अंत्ययात्रेला सुरुवात झाली. ही अंत्ययात्रा विद्यानगरी चौकातून भिगवण रोड सेवा रस्त्याने विद्या प्रतिष्ठानच्या जिल्हा परिषद शाळेपासून मुख्य गेट मार्गाने मुख्य प्रांगणामध्ये दाखल झाली. आणि त्या ठिकाणी शासकीय इतमामात त्यांच्यावरती अंत्यसंस्कार करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ९ वाजेपर्यंत पार्थिव काटेवाडी मध्ये ठेवण्यात येईल. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अजित दादांवर अंत्यसंस्कार पार पडले. पार्थ आणि जय या दोन मुलांनी वडील अजित पवारांना मुखाग्नी दिला. अजित पवार यांना 12 वाजून 8 मिनिटांनी अग्नी दिला तर 12 वाजून 15 मिनिटांनी ...शासकीय मानवंदना देण्यात आली.पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यू अहवाल (एडीआर) नोंदवला आहे.
दादांच्या अंत्यविधीला लाखोंची गर्दी गोळा झाली होती. दादांच्या आठवणीक लोक ओक्साबोक्सी रडत होते. संपूर्ण बारामती विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर उपस्थित होती. अंत्यविधी पार पडल्यानंतर सारेजण आपापल्या घरी गेले. मैदान मोकळं झालं. पण एक गोष्ट निदर्शनास आली. ते म्हणजे विद्या प्रतिष्ठानचे मैदान स्वच्छ दिसले.पवार गेले पण बारामतीकरांनी दादांची शिकवण पाळली. अत्यंविधी झाला ते ठिकाण काही मिनिटांत बारामतीकरांनी स्वच्छ करुन टाकले. यावेळी दादांच्या शिस्तीचे दर्शन जगाला झाले. अजित पवारांनी दिलेल्या शिकवणीचे तंतोतंत पालन बारामतीकरांनी केले. संपूर्ण अंत्ययात्रा आणि अंत्यविधी पार पडेपर्यंत कोणाचाही बेशिस्तपणा दिसला नाही. कायदा सुव्यवस्थेला गालबोट लागेल असे वर्तन कुठेच दिसले नाही. त्यामुळे अजितदादा आज आपल्यात नसले तर त्यांच्या शिकवणीतून पुढच्या पिढ्यान पिढ्या ते आपल्यातच असतील, याची जाणिव बारामतीकरांच्या कृतीतून दिसली.