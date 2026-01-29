English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'दादा' माणूस गेला, महाराष्ट्र हळहळला; अवघी बारामती शोकसागरात!

Ajit Pawar Death: 'ज्या मातीनं अजित पवारांना अजितदादा बनवलं, त्याच मातीत त्यांचे जीवन संपले. 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी झालेल्या विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने अवघ्या बारामतीवर शोककळा पसरली आहे.   

Updated: Jan 29, 2026, 06:53 PM IST
Baramati Without Ajit Pawar: अजित पवारांच्या निधनानं संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला.महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यातून अनेकांनी बारामती गाठली. आपल्या लाडक्या दादाला भावपूर्ण निरोप देताना अनेकांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. बारामतीकरांवर दु:खाचा भलामोठा डोंगर कोसळलाय. कारण, बारामतीवर अजितदादांचं विलक्षण प्रेम होतं. आपल्या प्रत्येक सुखदु:खात अजितदादा धावून येणार ही खात्री बारामतीकरांना असायची. पण तीच बारामती आज पोरकी झाली. आपला लाडका दादा बारामतीनं गमावला. अजितदादांशिवाय बारामती ही कल्पनाही कुणाला करवत नाहीय.

अजितदादांना विकासाचा ध्यास होता. त्यांच्या कथनी आणि करणीत अंतर नव्हतं. बारामतीचा विकास करण्यासाठी दादांनी अतोनात कष्ट केले, हे कुणीही अमान्य करणार नाही. बारामती मेडिकल कॉलेजची प्रत्येक विट अजितदादांनी रचली. बारामतीची आरोग्य, शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अजितदादा झटले. रस्ते, पायाभूत सुविधांसाठी अपार कष्ट केले. राजकारणापलीकडे जाऊन अजितदादांचं बारामतीकरांसोबत कौटुंबिक नातं तयार झालं होतं. बारामतीकरांच्या सुखदु:खात अजितदादा धावून जात. प्रत्येक संकटात बारामतीकरांच्या तोंडी अजितदादा हे नाव असायचं...दादा धावून येतील हा विश्वास त्यामागे असायचा. मात्र आता आमचा दादा गेला, आता कोण धावून येणार, असं बोलताना बारामतीकरांच्या अश्रूंचा बांध फुटलाय.

 

एखादा लोकनेता तयार व्हायला मोठा काळ जावा लागतो. अगदी तसंच विकासाचं व्हीजन मांडून त्याला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मोठा संघर्ष असतो. अजितदादांनी बारामतीच्या विकासाचं ध्येय उराशी बाळगलं होतं. त्यासाठी पडेल ते कष्ट करण्याची दादांची तयारी असायची. पहाटेपासूनच बारामतीमधल्या विकासकामांची पाहणी करणं, बारामतीकरांच्या भेटीगाठी घेणं, लोकांची निवेदनं स्वीकारणं, नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेणं, हा अजितदादांचा दिनक्रम होता. राजकीय आयुष्यात वावरताना अजितदादांनी हा शिरस्ता शेवटपर्यंत टिकवून ठेवला.

 

गोरगरिबांच्या मुलांना नोकरी मिळवून देणं असो किंवा आस्थेवाईकपणे प्रत्येकाची विचारपूस करणं असो. यामुळे अजितदादा बारामतीकरांच्या गळ्यातील ताईत होते. अजितदादांनी बारामतीवर निस्सिम प्रेम केलं. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे बारामती जपली. ज्या मातीनं अजित पवारांना अजितदादा बनवलं, त्याच मातीत महाराष्ट्राचा हा दादा कायमचा विसावला. 

28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीत झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र निःशब्द झाला. अजित पवार यांचे निधन अशाप्रकारे होईल याचा साधा विचारही कोणी केला नव्हता. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक खांबच जणू कोसळून पडला. अजित पवार यांचा मृतदेह जेव्हा बारामती जिल्हा रूग्णालयात आलणा गेला, तेव्हा कार्यकर्त्यांनी प्रचंड गर्दी केली. आणि एकच आक्रोश होता "दादा...दादा...आमचे दादा परत द्या". खरोखरच ही घटना अविश्वसनीय होती. 

