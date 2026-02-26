'DGCA आणि VSRला मोठी व्यक्ती वाचवतेय; CIDवरही त्याच व्यक्तीचा दबाव?', रोहित पवारांनी नावही सांगितलं!

Ajit Pawar Death Case: अजित पवारांच्या विमान अपघातामागे कोणत्या तरी मोठ्या व्यक्तीचा हात असल्याचा संशय आमदार रोहित पवारांनी व्यक्त केलाय.. मुंबई आणि बारामतीत तक्रार नोंदवूनही एफआयआर का दाखल केला जात नाही असा सवाल रोहित पवारांनी विचारलाय.. पोलिसांवर कुणाचा तरी दबाव आहे अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केलाय. सीआयडी ऑफिसमध्ये जाऊन रोहित पवार यांनी अप्पर पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
सीआयडी तपास करत आहे म्हणून एफआयआर घेता येत नाही असे नाही.एफआयआर करता येतो पण आमचा एफआयआर घेत नसल्याने आम्ही सीआयडीकडे गेलो. पण योग योग बघा त्यांनी आज प्रेस कॉन्फरन्स झाली. आम्हाला राजकारण करायचं नाही. अधिकारी चांगले आहेत. पण प्रेसमध्ये सीआयडीने प्रसार माध्यमांना योग्य माहिती दिली नाही, असे रोहित पवार म्हणाले.
सीआयडीने डीजीसीआरचा रिपोर्ट वाचला नसल्याचे सांगितले. मी एफआयआरमध्ये जे आहे त्याचे रूपांतर स्टेटमेंट मध्ये रूपांतर केले आणि स्वतः हून ते सीआयडीसमोर रेकॉर्ड केले आहे. डीजीसीए, व्हीएसआर कंपनी हे जबाबदार आहेत हे मी सांगितले, माझ्याकडे असलेले सर्व पुरावे मी दिले आहेत.एफआयआर होत नसल्याने यात घातपात होता का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केला.
27 दिवसांनंतर आज सीआयडीने पत्रकार परिषद घेतली. ते अधिकारी चांगल्या प्रतिमेचे आहेत. 2 एसपीचे बॅग्राऊंडदेखील चांगले आहे. पण यात कोणतीही माहिती मीडियाला देण्यात आली नाही. आम्ही करतोय, योग्य दिशेने नेऊ, असंच फक्त सांगितलं. डीजीसीएच्या रिपोर्टबद्दल त्यांनी काहीच सांगितलं नाही. हा रिपोर्ट सगळीकडे आलंय. ते विमान खराब होतं हे डीजीसीएने स्वीकारलं तरी सीआयडीकडे माहिती नाही. आमचा एफआयआर घेतला नाही. मग यातले मुद्दे मी स्टेटमेंटमध्ये रुपांतरीत केले. माझ्याकडे आलेले सर्व पुरावे मी दिले आहेत. एफआयर होत नसल्याने हा घात आहे का अशी आम्हाला शंका वाटते.
डीजीसीए आणि व्हीएसआरला कोणतरी वाचवतय. DGCA वर टीडीपीच्या नेत्याचा दबाव आहे, असा खळबळजनक आरोप रोहित पवारांनी केला. हवाई उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू यांचे नाव यावेळी रोहित पवारांनी घेतलं.
DCPना एका वजनदार व्यक्तीचा फोन आल्यानंतर त्यांची वर्तवणूक बदलली आणि त्यांनी रोहित पवारांची तक्रार दाखल केली नाही, असा दावा खासदार संजय राऊतांनी केलाय. काल आमदार रोहित पवारांनी मरिन लाईन्स पोलिसांत VSR कंपनीविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले असता त्यांची तक्रार नोंदवण्यात आली नाही. यावरून हे प्रकरण दाबलं जात असून या VSR कंपनीत अनेक राजकारण्यांचे पैसे गुंतलेले असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय. तसंच ब्लॅक बॉक्सही सुरक्षित असून DGCA खोटं बोलत आहे, असंही राऊतांनी म्हटलंय.
आमदार रोहित पवार यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेटीसाठी बोलावलंय.. आज दुपारी रोहित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत.. DGCA आणि VSR कंपनीवर गुन्हा नोंदवण्यासाठी रोहित पवार मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गेले होते, मात्र गुन्हा नोंदवला गेला नाही. यामुळे पोलीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाल्याच पाहायला मिळालं... या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि रोहित पवार यांच्यामध्ये चर्चा होणार आहे.