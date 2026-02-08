English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अजित पवारांच तेरावं..." सुप्रिया सुळेंनी घेतला मोठा निर्णय

Supriya Sule on Ajit Pawar : सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांच्या जाण्याचं दुःख व्यक्त केलं असून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. सगळ्यांसाठी हा खूप मोठा आघात  आहे. अशातच त्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 8, 2026, 12:47 PM IST
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी विमान दुर्घटनेमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला.या घटनेनंतर संपूर्ण पवार कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. पवार कुटुंबियाने दुखवटा पाळला आहे. या दरम्यान अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहे. रोहित पवार यांनी देखील या सगळ्यावर मौन बाळगलं आहे. तसेच खासदार सुप्रिया सुळे या वेगळ्या पद्धतीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. सुप्रिया सुळे दररोज अजित पवारांसोबतचा फोटो आपल्या स्टेटसला ठेवला असून आपलं दुःख व्यक्त करत आहेत. अशातच सुप्रिया सुळे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. 

अजित पवारांचं तेराव होत नाही तोपर्यंत...

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा झालेला विमान अपघात हा अतिशय दुर्दैवी होता. खासदार सुप्रिया सुळे यांना खूप मोठा धक्का बसला आहे. जोपर्यंत अजित पवार यांना जाऊन तेरा दिवस होत नाहीत तोपर्यंत प्रसिद्धी माध्यमांना मी कुठल्याही प्रकारच्या प्रतिक्रिया देणार नाही. तेरा दिवस झाल्यानंतर मी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलेन असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं आहे. 

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची चौकशी होणार 

 राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा तपास वेगाने सुरू केला आहे. या तपासाचा भाग म्हणून, शुक्रवारी सीआयडीने अजित पवारांचे खाजगी सचिव अविनाश सोलवट यांची मंत्रालयात सुमारे ४ तास सखोल चौकशी केली. यात २८ जानेवारीच्या बारामती दौऱ्याचे नियोजन, प्रवासाचे तपशील आणि शेवटच्या क्षणी झालेले बदल यावर माहिती घेण्यात आली.

अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पदावर सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. त्यांनी प्रशासकीय आणि राजकीय सूत्रे हातात घेतली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधीमंडळ नेतेपदीही त्यांची निवड करण्यात आली आहे.  राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. अजित पवार यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेल्या शोककळेमुळे सर्वच पक्षांनी प्रचाराचा जोर कमी ठेवला होता.

लोकांचे आभार: मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मतदारांचे आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. त्यांनी आपल्या कुटुंबासह बारामतीमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला.  विमान अपघाताच्या तांत्रिक तपासासाठी 'ब्लॅक बॉक्स' दिल्लीला पाठवण्यात आला असून, खराब हवामान किंवा तांत्रिक बिघाड यासह सर्व शक्यतांची चौकशी सुरू आहे. 

आवश्यक धार्मिक विधी

अपघातानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 29 जानेवारीला बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर अजित पवार यांचा अंत्यसंस्कार पूर्ण राजकीय सन्मानाने करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने नेते, कार्यकर्ते आणि सामान्य लोक उपस्थित होते. अंत्यसंस्कारानंतर 30 जानेवारीला करहा आणि नीरा नद्यांच्या संगमावर सोंगाव येथे अस्थी विसर्जन करण्यात आले. या वेळी कुटुंबीयांनी प्रगतिशील दृष्टिकोन ठेवून सर्व आवश्यक धार्मिक विधी तीन दिवसांत उरकले. यामुळे पारंपरिक रूढींना वेगळा वळसा देण्यात आल्याचे दिसून आले.

पुढील विधी न करण्याचा निर्णय

पवार कुटुंबाने दशक्रिया आणि तेरावा हे विधी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवारांचे कोणतेही पुढील विधी होणार नाहीत, असे श्रीनिवास पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले. अस्थी विसर्जनाच्या वेळीच सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. कुटुंबीयांनी या विधी घरीच खासगी पद्धतीने करणार असल्याचे सांगितले. यामुळे लोकांना या विधींमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार नाही.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

