Ajit Pawar Death: कोण आहेत राममोहन नायडू ?, ज्यांच्यावर रोहित पवारांनी गंभीर आरोप केलेयत गंभीर आरोप!

Rammohan Naidu: 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती विमानतळाजवळ लिअरजेट विमान अपघातात पडले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 5 जणांचा मृत्यू झाला. हे विमान मुंबईहून बारामतीकडे जात होते. व्हीएसआर व्हेंचर्स या खासगी कंपनीचे विमान होते. अपघातानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार याप्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. याप्रकरणी त्यांनी गंभीर आरोपदेखील केले आहेत. डीजीसीए आणि व्हीएसआरला कोणतरी वाचवतय. DGCA वर टीडीपीच्या नेत्याचा दबाव आहे, असा खळबळजनक आरोप रोहित पवारांनी केला. हवाई उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू यांचे नाव यावेळी रोहित पवारांनी घेतलं. कोण आहेत राममोहन नायडू? सविस्तर जाणून घेऊया.
नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी हा अपघात 'कट' असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांनी मुंबई आणि बारामती पोलिसांत तक्रार दाखल केली. विमानात अतिरिक्त इंधन टाक्या होत्या, कंपनीला संरक्षण दिले जात आहे, असा दावा केला. DGCA च्या प्राथमिक अहवालातही कंपनीच्या निष्काळजीपणाची नोंद असताना एफआयआर का नाही, असा सवाल उपस्थित केला. सीआयडीने डीजीसीआरचा रिपोर्ट वाचला नसल्याचे सांगितले. मी एफआयआरमध्ये जे आहे त्याचे रूपांतर स्टेटमेंट मध्ये रूपांतर केले आणि स्वतः हून ते सीआयडीसमोर रेकॉर्ड केले आहे. डीजीसीए, व्हीएसआर कंपनी हे जबाबदार आहेत हे मी सांगितले, माझ्याकडे असलेले सर्व पुरावे मी दिले आहेत.एफआयआर होत नसल्याने यात घातपात होता का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केला. 27 दिवसांनंतर आज सीआयडीने पत्रकार परिषद घेतली. ते अधिकारी चांगल्या प्रतिमेचे आहेत. 2 एसपीचे बॅग्राऊंडदेखील चांगले आहे. पण यात कोणतीही माहिती मीडियाला देण्यात आली नाही. आम्ही करतोय, योग्य दिशेने नेऊ, असंच फक्त सांगितलं. डीजीसीएच्या रिपोर्टबद्दल त्यांनी काहीच सांगितलं नाही. हा रिपोर्ट सगळीकडे आलंय. ते विमान खराब होतं हे डीजीसीएने स्वीकारलं तरी सीआयडीकडे माहिती नाही. आमचा एफआयआर घेतला नाही. मग यातले मुद्दे मी स्टेटमेंटमध्ये रुपांतरीत केले. माझ्याकडे आलेले सर्व पुरावे मी दिले आहेत. एफआयर होत नसल्याने हा घात आहे का अशी आम्हाला शंका वाटते.
किंजरापु राममोहन नायडू हे आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम मतदारसंघाचे टीडीपी खासदार आहेत. 18 डिसेंबर 1987 रोजी जन्म. 2024 मध्ये मोदी सरकारमध्ये सर्वात तरुण हवाई उड्डाण मंत्री झाले. ते तीन वेळा खासदार आहेत. त्यांचे वडीलही राजकारणी होते. सध्या ते केंद्रात हवाई उड्डाण मंत्रालय सांभाळतात. राजकीय घराण्यात जन्मलेले राममोहन यांचे वडील स्व. येरन्नायडू किंजरापू हे टीडीपीचे ज्येष्ठ नेते, टेककाली आमदार, श्रीकाकुलम खासदार आणि 1996-98 मध्ये केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री होते. 2012 मध्ये त्यांचे निधन झाले. आई विजयकुमारी, काका अचन्नायडू हे आंध्र प्रदेश सरकारमधील टीडीपी मंत्री आहेत.पत्नी श्राव्या बंधारू (2017 मध्ये विवाह) पूर्व टीडीपी उपाध्यक्ष बंधारू सत्यनारायण मूर्ती यांची मुलगी आहेत. वडिलांच्या निधनानंतर 2014 मध्ये राजकारणात प्रवेश केलेल्या राममोहन यांनी सलग तीन वेळा (2014, 2019, 2024) श्रीकाकुलममधून खासदारकी जिंकली. ते टीडीपीचे राष्ट्रीय सरचिटणीसही आहेत. पर्ड्यू युनिव्हर्सिटीमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग व लाँग आयलंड युनिव्हर्सिटीमध्ये एमबीए केले.
रोहित पवार म्हणतात, व्हीएसआर कंपनी आणि टीडीपीचा घनिष्ठ संबंध आहे. कंपनीला हेरिटेज फिनलीज ही एनबीएफसी कर्ज देते. या कंपनीच्या संचालक मंडळात चंद्रबाबू नायडू यांच्या पत्नी नारा भुवनेश्वरी आणि सून यांचा समावेश आहे. राममोहन नायडू टीडीपीचे असल्याने चौकशीत हितसंबंध संघर्ष निर्माण होतो, असा आरोप DGCA आणि AAIB सारख्या संस्था मंत्रालयांतर्गत असल्याने निष्पक्ष चौकशी शक्य नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
रोहित पवारांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून राममोहन नायडू यांचा तात्काळ राजीनामा मागितला. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते पदावर राहू नयेत. स्वतंत्र, निष्पक्ष चौकशी आणि सीबीआयऐवजी राज्य सीआयडीकडून तपास हवा, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआय तपासाची मागणी केली असताना रोहित यांनी विरोध केला. सुप्रिया सुळे, संजय राऊत यांनी संसदेत मुद्दा उपस्थित करण्याची तयारी दर्शवली आहे.