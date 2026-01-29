66-6-6-6 चा विचित्र योग... अजित पवारांच्या मृत्यूचं 6 नंबरशी कनेक्शन पाहून बसेल धक्का

Ajit Pawar Death Number 6 Connection: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या पार्थिवाला पुत्र जय पवार आणि पार्थ पवारांनी मुखाग्नी दिला. बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर लाखो समर्थकांच्या उपस्थितीत अजित पवारांना अखेरचा निरोप देण्यात आला. अजित पवारांच्या विमानाला बुधवारी सकाळी पावणे नऊच्या सुमारात बारामतीमधील विमानतळाजवळ लँण्डींगच्या वेळेस अपघात झाला. या अपघातामध्ये एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांचा वयाच्या 66 व्या वर्षी मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर सोशल मीडियावर एक सहा आकड्याचा विचित्र योगायोग व्हायरल होताना दिसतोय.
विमानतळापासून दोन किलोमीटर अंतरावर 500 मीटरवरुन विमान कोसळून विमानाला भीषण आग लागली. या अपघातामध्ये अजित पवारांसहीत विमानातील क्रू मेंबर आणि अजित पवारांचे सहकारी अशा एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला असून देशभरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडियावर कालपासून अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भातील चर्चा दिसत आहे. मात्र त्याच वेळी अजित पवारांच्या मृत्यूचा 6 आकड्याशी संदर्भही जोडला जात आहे.
अजित पवारांचा जन्म 22 जुलै 1959 रोजी अहमदनगरमधील राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा येथे झाला होता. अजित पवारांच्या मृत्यूची तारीख सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. अजित पवारांचा मृत्यू 28 जानेवारी 2026 रोजी झाला. आधी अजित पवार जखमी असल्याची माहिती समोर आली. मात्र अपघात इतका भीषण होता की विमानातील कोणीही वाचलं नाही. अजित पवारांचाही या अपघातात मृत्यू झाल्याचं समोर आल्यानंतर त्यांच्या जन्माच्या आणि मृत्यूच्या तारखेचा संदर्भ लावून वयाची सोशल मीडियावर सहा या आकड्याच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा आहे.
अजित पवारांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांचं वय 66 वर्ष 6 महिने आणि 6 दिवस इतकं होतं असं या व्हायरल पोस्टमध्ये फिरत आहे. याशिवाय अजित पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीशीसंबंधित एका सहाचा उल्लेखही या व्हायरल पोस्टमध्ये आहे.
अजित पवार हे सहा वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. अजित पवारांच्या या विक्रमाचाही सहा आकड्याशी संबंध असल्याचं व्हायरल पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळेच 66 वर्ष 6 महिने आणि 6 दिवस तसेच 6 वेळा उपमुख्यमंत्री असा चार सहाचा विचित्र योग अजित पवारांच्या मृत्यूशी जोडला जात आहे.
पहिल्यांदा: नोव्हेंबर 2010 ते 2014 (पृथ्वीराज चव्हाण सरकार).
दुसऱ्यांदा: 2019 (देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील पहाटेच्या सरकारमध्ये, फक्त 2-3 दिवस).
तिसऱ्यांदा: नोव्हेंबर 2019 ते 2022 (उद्धव ठाकरेंच महाविकास आघाडी).
चौथ्यांदा: जुलै 2023 पासून (एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये, राष्ट्रवादीमध्ये बंड करून महायुतीत प्रवेश केला तेव्हा).
पाचव्यांदा आणि सहाव्यांदा: 2024 नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये).