Ajit Pawar Death: आता आमदाराला वेगळीच शंका; अजित पवारांच्या 'खांद्यावर हात टाकणारी व्यक्ती' परदेशात?

Ajit Pawar Death Amol Mitkari Question: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान अपघातात 28 जानेवारी रोजी मृत्यू झाल्यापासून या अपघाताबद्दल शंका उपस्थित करणारे राष्ट्रवादीचे विधानपरिषदेचे आमदार अमोर मिटकरींनी पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या खांद्यावर हात ठेवणाऱ्या व्यक्तीबद्दल विधान केलं आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी प्रसिद्धी आणि जाहिरातींचं काम करणाऱ्या डिझाईन बॉक्सच्या नरेश अरोरांसंदर्भात मिटकरींनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "नरेश अरोरा एक पद सांभाळायचे. त्यांनीच गुलाबी जॅकेट दादांना दिले. त्यांनी दादांना पुष्पगुछ देऊन त्यांच्या खांद्यावर हात टाकला होता. सगळ्या पक्षाच्या स्ट्रॅटजी ते ठरवत होते," असं म्हणत मिटकरींनी अरोरा यांचा पक्षात काय दर्जा होता आणि किती वजन होतं याबद्दल सांगितलं. तसेच पुढे बोलातना, "आता अजितदादांच्या निधनानंतर नरेश अरोरा फक्त एक-दोन दिवस दिसले, आत्ता ते कुठे आहेत? असा प्रश्न मला पडला म्हणून मी ट्वीट केलं," असं अमोल मिटकरी म्हणाले.
"नरेश अरोरा महाराष्ट्रमध्ये आहेत की देशाबाहेर आहेत ते माहित नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर ते कुठे दिसले नाहीत," असं मिटकरी म्हणाले. "खरंतर या आमच्या दु:खात त्यांनी सोबत राहायला हवं होतं. त्यांनी काही पोस्ट किंवा त्याबद्दल काही बोलायला हवं होतं. मात्र ते कुठे आहेत? असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे," असंही मिटकरींनी म्हटलं.
"आता त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट असेलच ना? आत्ता मला माहित नाही ते मी असं बोलल्यावर आमच्या नेत्यांना विचारतील की आपल्या पक्षाचा आमदार असा कसा बोलतोय? थोडे ते नाराज होतील पण मला त्यांचा काही फोन येत नाही मी ही कधी करत नाही," असंही मिटकरींनी स्पष्टपणे सांगितलं.
"सभागृहात अजून अजित पवार अपघातावर चर्चा झालेली नाही. आत्ता दोन दिवस या आठवड्याचे आहेत. पुढच्या आठवड्यात सुद्धा सुट्या आहेत. मग अधिवेशन पूर्ण होईल, म्हणजे यांना चर्चा घडवून आणायची नाहीये. रोहित पवार तर त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करत आहेत" असं म्हणत मिटकरींनी खंत व्यक्त केली.
विधानसभा निकाल लागल्यानंतर या आरोरांनी अजितदादांच्या खांद्यावर हात ठेवला होता आणि पुष्पगुच्छ दिले होते तेव्हा मी म्हटलं होतं, सोल्जर नाही तुम्ही सॅलरी सोलजर आहात. आता ते कुठे आहेत? व्ही एस आर बद्दलचे का काही बोलत नाहीत? जो रिपोर्ट आला त्याच्यावर काही कमेंट देण्याची जबाबदारी त्यांची होती. पण ते कुठे आहेत?" असा सवाल मिटकरींनी उपस्थित केला. 'बेहती हवा सा था वो, कहा गया उसे ढुंडो," असा टोला मिटकरींनी शेवटी लगावला.