Marathi News
Ajit Pawar Death: आता आमदाराला वेगळीच शंका; अजित पवारांच्या 'खांद्यावर हात टाकणारी व्यक्ती' परदेशात?

Ajit Pawar Death Amol Mitkari Question: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात विधानसभेच्या अधिवेशनात चर्चा न झाल्याबद्दल मिटकरींनी नाराजी व्यक्त करतानाच ही चर्चा घडवून आणण्याची इच्छाच दिसत नसल्याचं म्हटलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 11, 2026, 11:30 AM IST
Ajit Pawar Death: आता आमदाराला वेगळीच शंका; अजित पवारांच्या 'खांद्यावर हात टाकणारी व्यक्ती' परदेशात?
आमदारानेच व्यक्त केली शंका (फाइल फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावर साभार)

Ajit Pawar Death Amol Mitkari Question: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान अपघातात 28 जानेवारी रोजी मृत्यू झाल्यापासून या अपघाताबद्दल शंका उपस्थित करणारे राष्ट्रवादीचे विधानपरिषदेचे आमदार अमोर मिटकरींनी पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या खांद्यावर हात ठेवणाऱ्या व्यक्तीबद्दल विधान केलं आहे. 

सगळ्या पक्षाच्या स्ट्रॅटजी ते ठरवत होते

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी प्रसिद्धी आणि जाहिरातींचं काम करणाऱ्या डिझाईन बॉक्सच्या नरेश अरोरांसंदर्भात मिटकरींनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "नरेश अरोरा एक पद सांभाळायचे. त्यांनीच गुलाबी जॅकेट दादांना दिले. त्यांनी दादांना पुष्पगुछ देऊन त्यांच्या खांद्यावर हात टाकला होता.  सगळ्या पक्षाच्या स्ट्रॅटजी ते ठरवत होते," असं म्हणत मिटकरींनी अरोरा यांचा पक्षात काय दर्जा होता आणि किती वजन होतं याबद्दल सांगितलं. तसेच पुढे बोलातना, "आता अजितदादांच्या निधनानंतर नरेश अरोरा फक्त एक-दोन दिवस दिसले, आत्ता ते कुठे आहेत? असा प्रश्न मला पडला म्हणून मी ट्वीट केलं," असं अमोल मिटकरी म्हणाले.

महाराष्ट्रात की देशाबाहेर?

"नरेश अरोरा महाराष्ट्रमध्ये आहेत की देशाबाहेर आहेत ते माहित नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर ते कुठे दिसले नाहीत," असं मिटकरी म्हणाले. "खरंतर या आमच्या दु:खात त्यांनी सोबत राहायला हवं होतं. त्यांनी काही पोस्ट किंवा त्याबद्दल काही बोलायला हवं होतं. मात्र ते कुठे आहेत? असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे," असंही मिटकरींनी म्हटलं.

ते आता पक्षाच्या नेत्यांना विचारतील की आमदार असा बोलतो

"आता त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट असेलच ना? आत्ता मला माहित नाही ते मी असं बोलल्यावर आमच्या नेत्यांना विचारतील की आपल्या पक्षाचा आमदार असा कसा बोलतोय? थोडे ते नाराज होतील पण मला त्यांचा काही फोन येत नाही मी ही कधी करत नाही," असंही मिटकरींनी स्पष्टपणे सांगितलं.  

अजित पवारांच्या अपघातावर चर्चाच करायची नाहीये

"सभागृहात अजून अजित पवार अपघातावर चर्चा झालेली नाही. आत्ता दोन दिवस या आठवड्याचे आहेत. पुढच्या आठवड्यात सुद्धा सुट्या आहेत. मग अधिवेशन पूर्ण होईल, म्हणजे यांना चर्चा घडवून आणायची नाहीये.  रोहित पवार तर त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करत आहेत" असं म्हणत मिटकरींनी खंत व्यक्त केली. 

रिपोर्टवर बोलणं अपेक्षित होतं

विधानसभा निकाल लागल्यानंतर या आरोरांनी अजितदादांच्या खांद्यावर हात ठेवला होता आणि पुष्पगुच्छ दिले होते तेव्हा मी म्हटलं होतं, सोल्जर नाही तुम्ही सॅलरी सोलजर आहात. आता ते कुठे आहेत? व्ही एस आर बद्दलचे का काही बोलत नाहीत? जो रिपोर्ट आला त्याच्यावर काही कमेंट देण्याची जबाबदारी त्यांची होती. पण ते कुठे आहेत?" असा सवाल मिटकरींनी उपस्थित केला. 'बेहती हवा सा था वो, कहा गया उसे ढुंडो," असा टोला मिटकरींनी शेवटी लगावला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar Deathplane crashAmol Mitkaridesign box

