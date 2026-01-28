अजित पवार गेले अन् त्यांची सावलीही... ठाण्यातील छोटसं गावही हळहळलं; मृतांमधील 'ती' व्यक्ती कोण?

Ajit Pawar Death In Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा बारामतीमध्ये झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे. 66 वर्षीय अजित पवारांसहीत विमानातील पाच जणांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये अजित पवारांसोबत सावलीसारखे फिरणारे त्यांचे बॉडीगार्ड विदीप दिलीप जाधव यांचाही समावेश आहे. जाधव यांच्या कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला आहे. विटाव्याचे सुपुत्र असलेले विदीप हे मुंबई पोलीस दलातील सन 2009 बॅच पोलीस शिपाई होते. आज सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पीएसओ म्हणजेच पर्सनल सिक्युरीटी ऑफिसर म्हणून कर्तव्य बजावत असताना विमान अपघात मृत्यू झाला आहे.
ठाण्यातील कळवा येथे राहणारे अजित दादांचे विश्वासू बॉडीगार्ड विदीप हे सुद्धा अपघात झाला तेव्हा अजित पवारांसोबत विमानात होते. सावलीप्रमाणे अजित पवारांसोबत राहणारे विदीप यांचाही या अपघातात मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. कर्तव्यनिष्ठा, निष्ठा आणि शांत स्वभाव यांचं जिवंत उदाहरण असलेले विदिप जाधव यांच्या अकाली मृत्यूने कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. विदिप ज्या विटावा गावातून येतात तेथील नागरिक हादरुन गेले आहेत. संपूर्ण गावासाठी विदिप यांचं असं आकस्मिक जाणं धक्का देणारं ठरलं आहे. त्यांच्या जाण्याने एक निष्ठावान जवान, एक कर्तव्यदक्ष योद्धा आणि एक उत्तम माणूस हरपला अशी भावना गावकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
या कठीण प्रसंगी जाधव कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत. ईश्वर त्यांच्या पवित्र आत्म्यास सद्गती देवो आणि कुटुंबियांना हे अपार दुःख सहन करण्याचे बळ देवो, हीच प्रार्थना असं गावकऱ्यांनी जाधव कुटुंबाचं सांत्वन करताना म्हटलं आहे.
विमान दुर्घटनाग्रस्त झाल्यानंतर आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्याने कोणीही वाचू शकलं नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांसहीत एकूण 5 जण प्रवास करत होते. या सर्वांनी आपला जीव गमावला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये अजित पवारांसह, विदीप जाधव, पिंकी माळी, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश आहे. अजित पवारांसह एकूण 2 कर्मचारी (1 पीएसओ आणि 1 अटेंडंट) आणि 2 क्रू (पीआयसी+एफओ) सदस्य होते.
पुणे पोलिस दलातील पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी बारामतीमधील विमान अपघाताची माहिती दिली. तीन मृतदेह घटनास्थळी सापडल्याची माहिती संदीप सिंह गिल यांनी दिली आहे. अपघातात विमानाचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. अपघात स्थळी तीन मृतदेह सापडले असून तीनही मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आले.
