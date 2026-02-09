English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'सुनेत्रा पवारांनी पक्ष विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला तर आम्हाला...'; बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ

2 NCP Merger Plan Issue After Ajit Pawar Death in Plane: अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर विलीनीकरणासंदर्भातील दाव्यांवरुन शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी आमने-सामने आल्याचं दिसत आहे. असं असतानाच आता एका नेत्याने थेट सुनेत्रा पवारांचं नाव घेत विधान केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 9, 2026, 10:02 AM IST
'सुनेत्रा पवारांनी पक्ष विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला तर आम्हाला...'; बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
मोठ्या नेत्याने व्यक्त केलेल्या विधानाने खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो)

2 NCP Merger Plan Issue After Ajit Pawar Death in Plane: अजित पवारांच्या निधनानंतर तिसऱ्या दिवशीच उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या सुनेत्रा पवार मंगळवारी पदभार स्वीकारणार आहे. सुनेत्रा पवार मंगळवारपासून सक्रीयपणे सरकारच्या कामकाजामध्ये सहभागी होणार असतानाच त्या कोणते निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित पवार दर मंगळवारी पक्षातील नेत्यांची बैठक घ्यायचे तशीच बैठक सुनेत्रा पवारही घेणार असल्याचे समजते. या बैठकीमध्ये त्या पक्षाच्या नेत्यांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट करतील आणि विलीनीकरणावरही बोलतील असं मानलं जात आहे. मात्र त्यापूर्वीच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील एका बड्या नेत्याने विलीनीकरणासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विलीनीकरणावरुन दोन्ही राष्ट्रवादी आमने-सामने

दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलीनीकरण व्हावं अशी अजित पवारांची इच्छा होती आणि त्यासंदर्भात त्यांनी शरद पवारांच्या उपस्थितीमध्ये शरद पवारांच्या गटातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेल्या जयंत पाटलांसोबत चर्चाही केली होती अशी माहिती शरद पवारांनीच दिली आहे. एवढेच नाही तर 12 फेब्रुवारी रोजी घोषणा करण्याचंही ठरवलं होतं असं पवारांनी तारखेसहीत सांगितलं. असं असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांच्या पक्षातील प्रमुख नेते सुनील तटकरे तसेच प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्याशी यासंदर्भात अजित पवारांनी कोणतीही चर्चा केली नव्हती असं म्हटलं आहे. त्यामुळेच अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही राष्ट्रवादी आमने-सामने आल्याचं दिसत आहे. असं असतानाच आता अजित पवारांच्या पक्षातील नेत्याने विलीनीकरणाचा निर्णय हा पवार कुटुंबाकडे असल्याचं सूचित केलं आहे.

नक्की वाचा >> 'अजितदादांच्या मनात होतं पुण्याला मुक्काम करावा, तुम्ही मुंबईला...'; 27 जानेवारीचा घटनाक्रम सांगत मिटकरींचे प्रश्न

संपूर्ण सूत्र पवार कुटुंबाकडे

ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना विलीनीकरणाची संपूर्ण सूत्र पवार कुटुंबाकडे असल्याचं सूचक विधानामध्ये म्हटलं आहे. सुनेत्रा पवारांचा उल्लेख करत त्यांनी हे विधान केलं आहे. "सुनेत्रा पवारांनी जर विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय घेतला तर तो आम्हाला मान्य करावाच लागेल," असं हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये मतदानानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी हे विधान केलं. अजित पवारांबद्दलची सहानुभूमी मतपेटीतून दिसून येईल असं मुश्रीफ म्हणाले. 

सुनेत्रा पवार यांची विलीनीकरणाबाबत भूमिका

विलीनीकरणासंदर्भात बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी, "अजित पवारांच्या पातळीवर काही चर्चा सुरु असतील तर त्याची माहिती आम्हाला नाही. मात्र पवार कुटुंब आणि विशेषत: सुनेत्रा पवार यांची विलीनीकरणाबाबत भूमिका काय आहे, यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून असेल. सुनेत्रा पवारांनी जर पक्ष विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला तर आम्हाला तो स्वीकारावाच लागेल," असं विधान केलं आहे. 

...म्हणून सुनेत्रा पवारांनी अजित पवारांच्या निधनानंतर तिसऱ्याच दिवशी घेतली शपथ

तसेच, "अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर पवार कुटुंबानेच अजित पवारांच्या जागी सुनेत्रा पवारांचा शपथविधी व्हावा अशी इच्छा होती. पवार घराणे पुरोगामी विचारांचे असल्याने निधनानंतर तीन दिवसात सर्व विधी पार पडाण्यात आले. त्यानंतर सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली असं मुश्रीफ म्हणाले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

सवतीला भेटण्यासाठी सेटवर पोचली Amrita Singh; करीनाकडून माफी...

मनोरंजन