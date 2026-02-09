'सुनेत्रा पवारांनी पक्ष विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला तर आम्हाला...'; बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ

2 NCP Merger Plan Issue After Ajit Pawar Death in Plane: अजित पवारांच्या निधनानंतर तिसऱ्या दिवशीच उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या सुनेत्रा पवार मंगळवारी पदभार स्वीकारणार आहे. सुनेत्रा पवार मंगळवारपासून सक्रीयपणे सरकारच्या कामकाजामध्ये सहभागी होणार असतानाच त्या कोणते निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित पवार दर मंगळवारी पक्षातील नेत्यांची बैठक घ्यायचे तशीच बैठक सुनेत्रा पवारही घेणार असल्याचे समजते. या बैठकीमध्ये त्या पक्षाच्या नेत्यांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट करतील आणि विलीनीकरणावरही बोलतील असं मानलं जात आहे. मात्र त्यापूर्वीच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील एका बड्या नेत्याने विलीनीकरणासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलीनीकरण व्हावं अशी अजित पवारांची इच्छा होती आणि त्यासंदर्भात त्यांनी शरद पवारांच्या उपस्थितीमध्ये शरद पवारांच्या गटातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेल्या जयंत पाटलांसोबत चर्चाही केली होती अशी माहिती शरद पवारांनीच दिली आहे. एवढेच नाही तर 12 फेब्रुवारी रोजी घोषणा करण्याचंही ठरवलं होतं असं पवारांनी तारखेसहीत सांगितलं. असं असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांच्या पक्षातील प्रमुख नेते सुनील तटकरे तसेच प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्याशी यासंदर्भात अजित पवारांनी कोणतीही चर्चा केली नव्हती असं म्हटलं आहे. त्यामुळेच अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही राष्ट्रवादी आमने-सामने आल्याचं दिसत आहे. असं असतानाच आता अजित पवारांच्या पक्षातील नेत्याने विलीनीकरणाचा निर्णय हा पवार कुटुंबाकडे असल्याचं सूचित केलं आहे.
ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना विलीनीकरणाची संपूर्ण सूत्र पवार कुटुंबाकडे असल्याचं सूचक विधानामध्ये म्हटलं आहे. सुनेत्रा पवारांचा उल्लेख करत त्यांनी हे विधान केलं आहे. "सुनेत्रा पवारांनी जर विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय घेतला तर तो आम्हाला मान्य करावाच लागेल," असं हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये मतदानानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी हे विधान केलं. अजित पवारांबद्दलची सहानुभूमी मतपेटीतून दिसून येईल असं मुश्रीफ म्हणाले.
विलीनीकरणासंदर्भात बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी, "अजित पवारांच्या पातळीवर काही चर्चा सुरु असतील तर त्याची माहिती आम्हाला नाही. मात्र पवार कुटुंब आणि विशेषत: सुनेत्रा पवार यांची विलीनीकरणाबाबत भूमिका काय आहे, यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून असेल. सुनेत्रा पवारांनी जर पक्ष विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला तर आम्हाला तो स्वीकारावाच लागेल," असं विधान केलं आहे.
तसेच, "अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर पवार कुटुंबानेच अजित पवारांच्या जागी सुनेत्रा पवारांचा शपथविधी व्हावा अशी इच्छा होती. पवार घराणे पुरोगामी विचारांचे असल्याने निधनानंतर तीन दिवसात सर्व विधी पार पडाण्यात आले. त्यानंतर सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली असं मुश्रीफ म्हणाले.