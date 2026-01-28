English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Plane Crash : भीषण विमान अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू ; 500 फूटांवरून विमान खाली कोसळलं आणि...

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली असून, अतिशय भयंकर दृश्य समोर आली.   

Updated: Jan 28, 2026, 09:57 AM IST
Ajit Pawar Plane Crash : भीषण विमान अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू ; 500 फूटांवरून विमान खाली कोसळलं आणि...
Ajit Pawar death in Plane Crash Breaking News 6 deaths reported

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाला अपघात झाला असून बारामतीमध्ये लँडिंगच्या बेळी हा अपघात झाला. अपघात इतक्या भीषण स्वरुपाता होता की यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती डीसीजीएनं जारी केली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या अपघातात अजित पवारांचाही मृत्यू ओढावल्याची माहिती आहे. 

About the Author
Tags:
Ajit pawarAjit Pawar Breaking NewsAjit Pawar Plane Crash Latest NewsAjit Baramati accidentMaharashtra Deputy CM

इतर बातम्या

सागर कारंडेने उघड केला मुलीसोबत घडलेला वाईट प्रसंग ; '...

मनोरंजन