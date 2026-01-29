...तर समोरच्याची ऐशीतैशी करण्यास ते मागेपुढे पाहत नसत! फडणवीसांनी सांगितले न पाहिलेले अजित पवार

Ajit Pawar Death Devendra Fadnavis Friendship: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या व्यक्तीमत्वाची मैत्रीची बाजू एका खास लेखात उलगडून सांगितली आहे. अजित पवारांच्या आवडीनिवडींपासून ते दोघांचा वाढदिवस एकाच दिवशी असल्यापर्यंत आणि क्रिकेटच्या आवडीपासून ते कोणत्या विषयांवर दोघांमध्ये चर्चा व्हायच्या याबद्दल फडणवीस भरभरुन बोललेत.
अजित पवारांबद्दल बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी, "आमच्यात काही समानता होत्या. काम घेऊन येणारा आपल्या पक्षाचा की दुसर्या, याचा कधीच विचार दादांनी केला नाही. नेत्याने सतत जनतेत राहायचे असते, हेही पथ्य दादांनी आयुष्यभर पाळले. ‘24 x 7’ कामात व्यग्रता हे सूत्र दादांनी कायम पाळले. आजही ते आपल्या सभांसाठी भल्या पहाटे निघाले होते. दादा आणि मला दोघांनाही क्रिकेट सामना बघण्याची आवड. कोणताही सामना असला की मधूनच आम्ही दोघेही ‘स्कोअर’ काय झाला, याची माहिती घेत असायचो. गाणीपण आमचा समान आवडता छंद. त्यातच दादांचा ‘सेन्स ऑफ ह्युमर’ अफलातून. कितीही गंभीर विषय असू द्या, ते थेट गमतीत बोलून समोरच्याची विकेट बेमालूमपणे घ्यायचे," असं म्हटलं आहे.
"आमच्या दोघांचाही वाढदिवस एकच. पण, वयात अंतर 11 वर्षांचे. त्या अर्थानेही माझ्या लेखी ते ‘दादा’च! दादांकडून शिकण्यासारखे काय नव्हते? वक्तशीरपणा, शिस्त, कुणी नाराज झाले तरी चालेल पण, रोखठोक बोलायचे आणि रोखठोक वागायचे. एकतर हो म्हणायचे किंवा नाही म्हणायचे. राजकारणात तसा हा गुण जगणे फार कठीण असते. पण, दादा आतून-बाहेरून एक. दोन चेहरे त्यांनी कधी ठेवलेच नाहीत," असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
"दादांना बांधकामाची गुणवत्ता या विषयात फार रस. प्रत्येक सरकारी बांधकामावर त्यांची कडक नजर असायची. अनेकदा सकाळी 6 वाजता त्यांनी बांधकामाची पाहणी केली आहे. जराही चूक सापडली, तर समोरच्याची ऐशीतैशी करण्यास ते मागेपुढे पाहत नसत. त्यामुळेच त्यांच्या देखरेखीत झालेल्या सरकारी इमारती खासगीलाही लाजवतील, अशा झालेल्या आहेत. बारामती मेडिकल कॉलेजची वीट न् वीट त्यांनी स्वत:च्या देखरेखीत ठेवली. नियतीने त्याच मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांचे पार्थिव आणले, हीपण एक विटंबनाच," असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
"दादांना दूध प्यायला खूप आवडायचे. आमच्या हेलिकॉप्टरमध्ये सुगंधी दूध, ताक, कोल्ड्रकिं असायचे. पण, दादा नेहमीच दुधाला पसंती देत. मी रोज हळद टाकून दूध घेतो, असे ते आवर्जून सांगायचेसुद्धा. एकदा आम्ही विमान प्रवासात होतो. विषय रंगत गेले. मग विषय माझ्या आजवर झालेल्या विमान, हेलिकॉप्टर अपघातांपर्यंत येऊन पोहोचला. मी एकेक प्रसंग रंगवून सांगू लागलो. दादा गमतीने पायलटला म्हणाले, अरे बाबा जवळ कुठली धावपट्टी दिसते का पाहा, मला खाली उतरव आणि मग पुन्हा तू जा. मी दादांना सांगितले की, माझा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे, माझे अपघात खूप झाले. पण, काळजी करू नका, मी विमानात असलो की, काही इजा होत नाही. त्याच दादांना विमान अपघाताने आपल्यातून हिरावून न्यावे, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. जमिनीशी घट्ट नाळ असलेला माझा अत्यंत जवळचा सहकारी मी गमावला. हे माझे वैयक्तिक नुकसान तर आहेच. पण, महाराष्ट्राचेही मोठे नुकसान आहे. दमदार आणि दिलदार मित्र मी गमावला आहे," असं फडणवीसांनी लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.