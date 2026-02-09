'अजित पवार जिवंत, परत येतील'वर शिंदेंचा नेता म्हणाला, 'अशा काही बातम्या...'

Ajit Pawar Alive Claim Social Media Viral Trend: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाचा त्यांच्या समर्थकांना मोठा धक्का बसला आहे. अजित पवारांचं विमान लँण्डींगदरम्यान बारामती विमानतळाजवळ 28 जानेवारी रोजी कोसळलं. या विमान अपघातामध्ये अजित पवारांसहीत पाच जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या मृत्याने राज्याच्या राजकारणामध्ये मोठी खळबळ उडाली. नेते मंडळी असतील, कार्यकर्ते असतील किंवा सरकारी कर्मचारी असतील सर्वांनाच अश्रू अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं. अजित पवारांच्या पार्थिवावर 29 तारखेला बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अत्यंसंस्कार झाले. त्यानंतर राज्यभरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये अजित पवारांचे अस्थीकलश पाठवण्यात आले. अजित पवारांच्या अस्थी रविवारी, 8 फेब्रुवारी रोजी प्रयागराज येते जय पवारांनी विसर्जित केल्या.
आता अजित पवारांचं स्मारक उभारण्यासंदर्भातील काम सुरु असून याच संदर्भात शरद पवार बारामतीमध्ये बैठकांचा सपाटा लावलेला असतानाच सोशल मीडियावर मात्र अजित पवार जिवंत असून लवकरच ते समोर येतील असा दावा केला जात आहे. अजित पवार 21 ते 24 जानेवारीदरम्यान पुन्हा सर्वांसमोर येतील असे दावे अनेक सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केले जात आहेत. त्यामुळेच हा नेमका काय प्रकार आहे याबद्दल अनेकांनी शंका उपस्थित केलेली असतानाच आता या ट्रेण्डवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे नेते संजय शिरसाट यांनी भाष्य केलं आहे.
रविवारी प्रसारमाध्यमांशी शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी संवाद साधला. यावेळेस त्यांनी अमोल मिटकरींकडून वारंवार अजित पवार प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. "अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर सुरु असलेल्या दाव्या-प्रतिदाव्यांवर चौकशी सुरु आहे. या चौकशीवर आक्षेप नोंदवायचा असेल तर आपण तो पोलिसांकडे नोंदवला पाहिजे. त्याला काही आक्षेप नाहीये. पण रोज उठून बोलणं म्हणजे अजितदादांच्या जाण्याचं दु:ख कमी आणि राजकीय फायद्यासाठी बोलणं हे राजकारणासाठीही बरोबर नाही. तुम्हाला जागा दिली आहे. तिथे मांडा तुमचं मत. पायलेटचा विमा 50 कोटींचा होता हे आता नवीनच काहीतरी समोर येत आहे. सीआयटी चौकशी करत आहे. सत्य काय ते लवकरच समोर येईल. यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल," असं संजय शिरसाट म्हणाले.
त्यानंतर पत्रकारांनी, अजित पवार जिवंत आहेत. ते परत येतील अशी सोशल मीडियावर चर्चा आहे," असं म्हणत संजय शिरसाट यांना प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना संजय शिरसाट यांनी अगदी स्पष्टपणे, "सोशल मीडियावर कधी काय येईल याचा काही भरोसा राहिलेला नाही. काय चर्चा घडते. कशाच्याबाबतीत घडते याचा काही नेम नाही. म्हणून सोशल मीडियावरील रोख हा सर्वसामान्यांना अधिक गोंधळात पाडतो. याचा संपूर्ण खुलासा झाला आहे. अंत्ययात्रा झाली आहे. पुतळा बसवायचं काम चालू आहे. मग अशा काही बातम्या येतात त्यामुळे कन्फ्युजन होतं. झालेल्या दुर्देवी घटनेबद्दल अशा पद्धतीची वाच्यता करणं योग्य नाही," असं सांगितलं.