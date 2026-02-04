Ajit Pawar Last Phone Call Audio: 'आम्ही पण सर्व..', 8.37 ला अजित पवारांचे अखेरचे शब्द; 'या' व्यक्तीशी झालं शेवटचं बोलणं

Ajit Pawar Last Phone Call Audio: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विमान अपघाताच्या अवघ्या 9 मिनिटं आधी केलेल्या कॉलचा ऑडिओ जारी करण्यात आला आहे. बारामतीमध्ये विमान लँड होण्याआधीच विमानामध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे विमान धावपट्टीपासून 50 मीटरवर खोलगट भागात कोसळलं आणि त्यामध्ये अजित पवारांसहीत सहा जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या मृत्यूला आज एक आठवडा पूर्ण झाला असून याच पार्श्वभूमीवर अजित पवारांच्या शेवटच्या फोन कॉलचा ऑडिओ समोर आला आहे. या कॉलमध्येही अजित पवारांनी एक महत्त्वाचा संदेश दिल्याचं स्पष्ट होतं आहे.
अजित पवारांच्या विमानाने 28 जानेवारी रोजी सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी बारामतीच्या दिशेनं झेप घेतली. हे विमान 8 वाजून 50 मिनिटांनी लॅण्ड करणं अपेक्षित होतं. मात्र रेकॉर्ड झालेल्या सीसीटीव्हीमध्ये विमान 8.46 ला कोसळल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, या प्रवासात एका ठराविक उंचीनंतर लॅण्ड होताना मोबाईलला रेंज येते तेव्हा अजित पवारांनी एका कार्यकर्त्यांला फोन केला होता. 8 वाजून 37 मिनिटांनी अजित पवारांनी हा फोन कॉल केला होता. याच फोन कॉलवरील रेकॉर्डींग आता या कार्यकर्त्याने बारामतीमध्ये आयोजित पत्रकार परिषधेत ऐकवली.
अजित पवारांनी ज्या व्यक्तीशी संवाद साधला त्याचं नाव श्रीजीत पवार असं आहे. श्रीजीत पवार यांनी ते अजित पवारांचे चुलत पुतणे असल्याचं स्पष्ट केलं. श्रीजीत पवार यांनी अजित पवारांना स्थानिक निवडणुकीसंदर्भात एक मेसेज करुन ठेवला होता. रेंज आल्यानंतर हा मेसेज मिळताच अजित पवारांनी श्रीजीत पवारला विमानामधूनच फोन लावला. श्रीजीत पवार यांनी माळी समाजाला उमेदवारी द्यावी असं मेसेजमध्ये म्हटलं होतं. हा मेसेज वाचूनच अजित पवारांनी श्रीजीत पवार यांना फोन केला होता.
यावेळी अजित पवार फोनवर "आम्ही पण सर्व जाती-धर्मांना बरोबर घेऊन जातो बाळा! माळी समाजाला मी जिल्हापरिषदेची उमेदवारी दिलेली आहे," असं सांगतात. अजित पवारांनी आपली बाजू मांडून झाल्यावर श्रीजीत पवार यांनी उमेदवारीसंदर्भात तुम्ही म्हणाल तसा निर्णय योग्य ठरेल असं म्हणत फोन ठेवला. हाच फोन कॉल अजित पवारांचा शेवटचा कॉल ठरला. 'बरं... बरं.. ' असं म्हणत अजित पवारांनी कॉल ठेवला होता. हे त्यांचे फोन कॉलवरील शेवटचे शब्द ठरले.
अजित पवार : आम्ही पण सर्व जाती धर्माला सोबत घेऊन जातो
श्रीजीत पवार : नाही दादा मला जे वाटलं ते बोललो
अजित पवार : माळी समाजाला सुपे गटातून जिल्हा परिषद मधून दिली आहे
सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे
श्रीजीत पवार : हो दादा तुम्हाला जे वाटत तो निर्णय घ्या
अजित पवार : बरं... बरं...
(कॉल कट)
या फोन कॉलबद्दल पत्रकार परिषदेत बोलताना, श्रीजीत पवार यांनी, "माळी समाजाला उमेदवारी देण्यासंदर्भात झालेली चर्चा. माळी समाजाला उमेदवारी देण्याची मागणी होती. यासंदर्भात केलेला मेसेज. माझं अधुरं न्याय होतं. की ओबीसीमधील माळी समाजातील उमेदवार दिला नाही. माळी समाजातील उमेदवाराला संधी देऊयात असं माझं म्हणणं होतं," अशी माहिती दिली. तसेच, "त्यांनी सांगितलं की सगळीकडे न्याय देतोय. सगळ्या जाती धर्मांना एकत्र घेऊन जातोय असं त्यांनी सांगितलं. याचसंदर्भातील संवादाचं रेकॉर्डींग माझ्याकडे होतं म्हणून मला हे जगाने ऐकावं असं वाटलं. शेवटच्या श्वासापर्यंत माणूस सर्व जाती-धर्माला एकत्र घेऊन जाण्यासंदर्भात बोलत होता. तोच त्यांचा शेवटचा आवाज आणि संदेश ठरला की सर्व जाती-धर्मांना एकत्र घेऊन आपण पुढे जाऊयात असं त्यांचं म्हणणं होतं," असं श्रीजीत पवार यांनी म्हटलं आहे.