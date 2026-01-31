20 मिनिटांचा उशीर, अवघ्या 8 मिनिटं उड्डाण अन् 'त्या' व्यक्तीमुळे वाचलेले अजित पवार; 2014 चा थरारक घटनाक्रम

Ajit Pawar Narrow Escape From Helopiter Accident: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळावर झालेल्या भीषण अपघातामध्ये आकस्मिक निधन झालं. अजित पवारांच्या निधनामुळे केवळ कार्यकर्तेच नाही तर अनेक नेत्यांनाही मोठा धक्का बसला. अजित पवारांच्या निधनानंतर राज्यात 3 दिवसांचा प्रशासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. अजित पवार प्रवास करत असलेल्या विमानातील सर्वांचा मृत्यू झाला असून एकूण सहा जणांना या अपघातात प्राण गमावावे लागले आहेत. हा अपघात नेमका कशामुळे यासंदर्भातील तपास अद्याप सुरु असतानाच अजित पवार अशाप्रकारच्या अपघातामधून 12 वर्षांपूर्वी थोडक्यात वाचले होते. अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर 12 वर्षांपूर्वीची ही घटना पुन्हा चर्चेत आल्याचं दिसत आहे.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी अजित पवार प्रचारासाठी बुलढाण्यात आले होते. मुक्कामाला थांबून दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेतले. मात्र, काही क्षणातच गिअर बॉक्समध्ये तांत्रिक दोष असल्याचे पायलटच्या लक्षात आले आणि पुढील अनर्थ टळला. पायलटने हेलिकॉप्टर सुरक्षित हेलिपॅडवर उतरविले. काही काळ विश्रांती करून अजित पवार पुढील प्रचार दौऱ्यासाठी अमरावती जिल्ह्यात कारने मार्गस्थ झाले होते. अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेत निधन झाल्यामुळे या घटनेची आठवण ताजी झाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या प्रचारार्थ 5 एप्रिल 2014 ला बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. प्रचार सभेनंतर रात्री त्यांनी बुलढाणा येथे मुक्काम केला. 6 एप्रिल 2014 ला सकाळी ते हेलिकॉप्टरने अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि दर्यापूर येथे सभांसाठी जाणार होते. बुलढाण्यातील सहकार विद्या मंदिरच्या प्रशस्त मैदानावर हेलिपॅड तयार केले होते. 10 वाजून 30 मिनिटांनी त्यांचे हेलिकॉप्टर उड्डाण करणार होते; मात्र कार्यकत्यांशी चर्चा करण्यात वेळ गेल्याने ते 10 वाजून 50 मिनिटांनी हेलिकॉप्टरमध्ये बसले. काही मिनिटांतच त्यांचे हेलिकॉप्टर आकाशात झेपावले.
मात्र हेलिकॉप्टरच्या गिअर बॉक्समध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची बाब पायलटच्या लक्षात आली. त्याने तत्काळ हेलिकॉप्टर मागे वळवून सहकार विद्या मंदिरच्या हेलिपॅडवर सुरक्षित उतरविले. हेलिकॉप्टर लैंड झाले तेव्हा 10 वाजून 58 मिनिटे झाली होती. अजित पवार हेलिकॉप्टरमधून सुरक्षित बाहेर आल्यानंतर पदाधिकारी व कार्यकत्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला. बारा वर्षांपूर्वीचे हे संकट पायलटच्या सतर्कतेने टळले होते.