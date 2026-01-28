'असे वारंवार...', अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर माजी मुख्यमंत्र्यांना वेगळीच शंका

Ajit Pawar Death In Plane Crash: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पाठोपाठ उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती येथील विमान अपघातात झालेल्या मृत्यूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "हे वारंवार का घडते? ही एक मोठी दुर्घटना घडली असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे," असंही अखिलेश यादव म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या खाजगी विमान अपघातात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांचं विमान सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी मुंबईहून उड्डाण घेऊन बारामती येथे उतरणार होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विमानात तांत्रिक बिघाड झाला होता. पायलट कॅप्टन सुमित कपूर यांनी ही समस्या लक्षात घेतली आणि त्यांनी तातडीने हवाई वाहतूक नियंत्रणाला कळवले. विमान उतरवण्याचा पायलटचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाला, परंतु दुसऱ्या प्रयत्नात अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. हा अपघात सकाळी पावणे नऊच्या सुमारास झाला असल्याचं सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालं आहे.
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक होते. राजकारणातील त्यांच्या 35 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी जवळजवळ सहा वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले. अजित पवार यांचे अचानक निधन हे त्यांच्या समर्थकांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण राजकीय वर्तुळाला धक्का देणारी घटना असल्याचं, अखिलेश यादव यांनी म्हटलं आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पाठोपाठ उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही विमान अपघातात त्यांच्या मृत्यूबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. "असे वारंवार का घडते? अशा घटना सतत का घडत आहेत? चौकशीची मागणी योग्य आहे. एक मोठी दुर्घटना घडली आहे आणि त्याची चौकशी झाली पाहिजे," असं अखिलेश यादव म्हणाले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अखिलेश यादव यांच्यापूर्वी प्रसारमाध्मयांशी संवाद साधताना विमान अपघातात अजित पवार यांच्या मृत्यूबद्दल दुःख व्यक्त केले. या बातमीने धक्का बसल्याचं सांगताना ममता बॅनर्जींनी, "हे देशाचे मोठे नुकसान आहे. देशात राजकारण्यांसाठी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था शिल्लक नाही," असं म्हटलं आहे. शिवाय, त्यांनी या अपघातात संभाव्य कट रचल्याची भीती व्यक्त केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या विधानांचाही संदर्भ दिला आहे. अजित पवार भाजप सोडण्याचा विचार करत असल्याचे त्यांनी सूचित केले होते. या घटनेमागे कट रचला जाऊ शकतो अशी भीती अजित पवारांनी व्यक्त केली आहे. "आज जे घडले ते गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली त्याची चौकशी झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय आम्हाला इतर कोणत्याही एजन्सीवर विश्वास नाही," असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.