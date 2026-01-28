English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death: शरद पवारांना अजित पवारांच्या निधनाची बातमी कधी कळली? कोणी सांगितली?

How Did Sharad Pawar Came To Know About Ajit Pawar Death: 85 वर्षीय शरद पवारांना त्यांच्या पुतण्याचं निधन झाल्याची बातमी कोणी आणि कधी सांगितली? यासंर्भातील सविस्तर माहिती आणि घटनाक्रम समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 28, 2026, 05:17 PM IST
Ajit Pawar Death: शरद पवारांना अजित पवारांच्या निधनाची बातमी कधी कळली? कोणी सांगितली?
अपघात घडला तेव्हा शरद पवार मुंबईत होते

How Did Sharad Pawar Came To Know About Ajit Pawar Death: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवारांसहीत विमानाने प्रवास करणाऱ्या इतर पाचही जण दगावले आहेत. अजित पवारांच्या निधनाची बातमी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास समोर आली आणि महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला. अजित पवारांच्या विमानाला अपघात झाल्याची माहिती मिळताच अधिवेशनानिमित्त दिल्लीत असलेली त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार आणि बहीण सुप्रिया सुळे या तातडीने बारामतीच्या दिशेने रवाना झाल्या. दरम्यान, मुंबईत असलेले अजित पवारांचे काका आणि राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवारांना अजित पवारांच्या मृत्यूची बातमी कधी आणि कोणी कळवली यासंदर्भातील तपशील समोर आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नातेवाईकांना अचनक कळली माहिती, मात्र शरद पवारांना...

आज सकाळी पावणे नऊ वाजता बारातमी विमानतळापासून 2 किलोमीटरवर अजित पवारांचं विमान 500 फुटांवरुन खाली कोसळलं. विमानाचा मोठा स्फोट झाला आणि त्यामधील सर्वच प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या वृत्ताने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला. पवार कुटुंबासह  राज्यासाठी ही बातमी मोठा धक्का देणारी ठरली. पवार कुटुंबातील सदस्यांना ही माहिती बातम्यांच्या माध्यमातून आणि अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अचानक कळली. मात्र शरद पवार यांना याबाबत सुरुवातीला कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नव्हती.

शरद पवारांनी टीव्ही किंवा मोबाईलही पाहिला नव्हता

अजित पवारांच्या निधनाची बातमी समोर आली तेव्हा शरद पवारांनी घरात टीव्ही किंवा मोबाईल पाहिला नव्हता. पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर मीडियाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींची वाढती गर्दी पाहून सुरक्षेत तैनत असलेल्या पोलिसांनी सगळ्या प्रतिनिधींना थोड्याच वेळात शरद पवार हे रुग्णालयात जाणार असल्याने तुम्ही इथे थांबू नका, लांब उभे रहा जेणेकरून त्यांना कोणताच प्रश पडू नये, अशी विनंती केली. 

रुग्णालयात घेऊन जात असतानाच

शरद पवार यांना नियमीत चेकअपसाठी ब्रिजकँडी रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयात जात असताना शरद पवारांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना पाहिले आणि त्यांनाच इशारा करून विचारले की तुम्ही का उभे आहात? यानंतर पवारांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. मात्र शरद पवारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांच्यासोबत असलेल्या कोणीच काहीच उत्तर दिले नाही.

अखेर शरद पवारांना बातमी देण्यात आली

ब्रिजकँडी रुग्णालयात शरद पवार यांचं रूटीन चेकअप झाले. त्यानंतर डॉक्टरांच्या उपस्थितीत अजित पवार यांच्या निधनाची माहिती एका अधिकाऱ्याच्या माध्यातून शरद पवार यांना देण्यात आली. या बाबतची माहिती मिळताच शरद पवार हे बारामतीसाठी मुंबईहून रवाना झाले. शरद पवार दुपारच्या सुमारास पत्नी प्रतिभा पवारांसहीत बारामतीमध्ये दाखल झाले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

Ajit Pawar Death Report : काम, काम आणि फक्त कामच...; क्रॅश...

महाराष्ट्र बातम्या