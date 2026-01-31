Suntera Pawar : महाराष्ट्रात असं पहिल्यांदाच घडणार, सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तर....

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Suntera Pawar : महाराष्ट्रात असं पहिल्यांदाच घडणार, सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तर....

महाराष्ट्रातील बारामती विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर उत्तराधिकारी कोण?  अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पवार कुटुंबासमोरील महत्त्वाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे नाव उपमुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आले आहे. त्या पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारीही स्वीकारू शकतात अशी चर्चा आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 31, 2026, 08:39 AM IST
महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने राज्य हादरले आहे. अजित पवार यांच्या विमान अपघातात निधनानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण थांबले आहे. मात्र आता अजित पवारांनंतर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण? कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होऊ लागली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि धनंजय मुंडे यांना अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी सरकारमध्ये अजित पवारांचे पद घ्यावे अशी इच्छा आहे. सुनेत्रा पवार यांनी पक्षनेत्यांच्या प्रस्तावाबद्दल अद्याप कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. तरीही त्या रात्री बारामतीहून पहाटे 5 ला देवगिरी बंगल्यावर दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आज सुनेत्रा पवार शपथविधी घेतली का? अशी चर्चा सुरु आहे.  परंतु जर या कठीण काळात उपमुख्यमंत्री होण्यास तयार झाल्या तर त्या शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवा विक्रम प्रस्थापित करतील. महाराष्ट्रात कधीही कोणत्याही महिलेने उपमुख्यमंत्रीपद भूषवलेले नाही आणि कधीही कोणतीही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही. जर सुनेत्रा यांनी नकार दिला तर पक्षाला नवीन नावाचा विचार करावा लागेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व प्रफुल्ल पटेल करत आहेत, जे सध्या कार्यवाहक अध्यक्ष आहेत.

अजित पवार अन् 6 नंबर 

अजित पवार यांचे वयाच्या 66 वर्षे, 6 महिने आणि 6 दिवसांनी बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले, परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणातील त्यांचा विक्रम जुळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांनी सार्वजनिक जीवनात ४५ वर्षे घालवली, सरकारी क्षेत्रातून एक मोठा राजकीय स्टार म्हणून उदयास आले. त्यांनी सहा वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले. अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ यांच्याकडे तीन वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याचा विक्रम आहे. दादांनी चार मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत काम केले, तर भुजबळ यांनी तीन वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी दोनदा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याचा विक्रम आहे.

नवीन उपमुख्यमंत्री कधी शपथ घेणार?

अजित पवार यांच्या बारामती येथील अंत्यसंस्कारानंतर संपूर्ण पवार कुटुंब शोकाकुल झाले आहे. 10 दिवसांनी शपथविधी सोहळा होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र राजकीय वर्तुळात आज शनिवारी शपथविधी होणार असल्याची चर्चा आहे.  या सगळ्यात राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या तारखा देखील पुढे ढकलल्या आहेत. राजकीय विश्लेषक सुनेत्रा पवार यांना एक प्रबळ दावेदार मानतात. उपमुख्यमंत्री होण्यासोबतच त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे हाती घेतील आणि अजित पवार यांची पूर्णपणे जागा घेतील अशीही शक्यता आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 10 नेत्यांना उपमुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली आहे. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या 11 व्या उपमुख्यमंत्री आणि पहिल्या महिला मुख्यमंत्री असतील. 

क्रमांक उपमुख्यमंत्री पक्ष मुख्यमंत्री
1 नाशिक राव त्रिपुटे कांग्रेस वसंतदादा पाटील
2
सुंदरराव सोलंके
कांग्रेस शरद पवार
3
रामराव अदिक
कांग्रेस वसंतदादा पाटील
4
गोपीनाथ मुंडे
  भाजप मनोहर जोशी/नारायण राणे
5
छगन भुजबळ
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विलासराव देशमुख/सुशील कुमार शिंदे/अशोक चव्हाण
6
विजय सिंह मोहिते पाटिल
 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुशील कुमार शिंदे
7
आर आर पाटिल
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विलासराव देशमुख
8
अजित पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे
9
देवेंद्र फडणवीस
भाजप एकनाथ शिंदे
10
एकनाथ शिंदे
शिवसेना देवेंद्र फडणवीस  
Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

