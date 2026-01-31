English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...तर अजित पवारांची शेवटची इच्छा पूर्ण होईल! जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं; 'शरद पवारांच्या..'

Jayant Patil On NCP Merger Planning: अजित पवारांच्या विमानाचा 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळावर लॅण्डींगच्या वेळी भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये अजित पवारांसहीत अन्य सहा जणांचं निधन झालं. त्यानंतर अजित पवार आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासंदर्भातील चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच एक मोठा खुलासा जयंत पाटलांनी केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 31, 2026, 12:37 PM IST
...तर अजित पवारांची शेवटची इच्छा पूर्ण होईल! जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं; 'शरद पवारांच्या..'
जयंत पाटलांनी नोंदवलं मत

Jayant Patil On NCP Merger Planning: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रिकरणासंदर्भात पूर्वीच चर्चा झाल्याचं आता दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून सांगितलं जात आहे. असं असतानाच यासंदर्भात अजित पवारांनी 14 बैठकी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातच आता शरद पवारांच्या पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अजित पवारांच्या निधनाआधीच्या बैठकींबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. (आज सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? सर्व राजकीय घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

अजित पवारांचा मृत्यू झाला त्यादिवशीच...

"अलीकडच्या काळात दादा स्वतः माझ्या घरी आले होते.  चार वेळा तर जेवणासाठी आले आणि चर्चा करून गेले.  दादांचा एकत्र येण्यासाठी आग्रह होता. जवळपास 8/10 बैठका झाल्या आमच्या. माझ्या घरीच बैठका झाल्या. 16 तारखेला माझ्या घरी बैठक झाली तेव्हा आम्ही एकत्रित जमलो होतो. अजित पवार म्हणाले जयंत पाटील म्हणतील तेव्हा आपण एकत्रित येण्याची घोषणा करू. तेव्हा 12 फेब्रुवारी ची तारीख आम्ही सगळ्यांनी निश्चित केली होती.  12 तारखेला घोषणा करण्याचा निर्णय झाला होता, असं जयंत पाटलांनी अजित पवारांचा मृत्यू झाला त्या दिवशी म्हणजेच 28 जानेवारी रोजी म्हटलं होतं. अजितदादांनी शरद पवारांकडे बघून एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता, असंही यावेळेस जयंत पाटील म्हणाले होते.

माझ्यावर तारीख ठरवण्याची जबाबदारी सोपवली

"शरद पवारांच्या देखतच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र व्हायची ही अजितदादांची इच्छा होती. अलीकडच्या काळात बऱ्याच वेळा दादा स्वतः माझ्या घरी आले होते. चार वेळा माझ्या घरी येऊन जेवण करून चर्चा पूर्ण करून गेले आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र करण्यासाठी माझ्या घरी आठ ते दहा वेळा चर्चा झाली. दोन ते तीन बैठका अजित दादांच्या भावना व्यक्त करताना म्हणाले होते. शरद पवारांबद्दल अजितदादांना प्रचंड आदर होता. जे झालं ते विसरून, पुढे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी जोमाने पुढे नेण्याची, अजितदादांची तीव्र आणि आग्रही भूमिका होती. 12 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा निर्णय जाहीर होणार होता अजितदादांनी माझ्यावर तारीख ठरवण्याची जबाबदारी सोपवली होती. 16 जानेवारी रोजी पार पडलेल्या अजितदादांसोबतच्या बैठकीत हा निर्णय झाला होता," असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं होतं. 

नक्की पाहा >> 'दादा मला...'; अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करणाऱ्या महेश लांडगेंनी शोकसभेत हात जोडले अन्...; Video तुफान Viral

धावपट्टी लहान असल्याने आम्ही गाडीने गेलो

"बैठकीत मिश्किलपणे आम्ही विमानाने बारामतीत शरद पवारांना भेटण्यासाठी जाण्याचं ठरवलं होतं, पण संबंधित वैमानिकाने धावपट्टी लहान असल्याने नकार दिल्यामुळे गाडीने जाण्याचं ठरवलं होतं. त्यामुळे एक गाडीने पहाटे जाऊन आम्ही शरद पवारांच्या बरोबर सविस्तर चर्चा केली आणि 12 फेब्रुवारी तारीख दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत निश्चित केली होती. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबतची चर्चा अजितदादांनी प्रफुल्ल पटेल,सुनील तटकरे, छगन भुजबळ व अन्य आमदारांना देखील अजित दादांनी याची माहिती दिल्याचे सांगितले होते," असंही जयंत पाटलांनी स्पष्ट केलं होतं.

...तर अजित पवारांची अखेरची इच्छा पूर्ण होईल

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार असल्याचा उल्लेख करत आज दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये जयंत पाटलांनी, "सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या आमदार आणि सदस्यांनी निर्णय घेतला तर दादांची (दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची) अंतिम इच्छा पूर्व होऊ शकते," असं म्हटलं आहे.

