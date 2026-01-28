Ajit Pawar Death: विमान कोसळण्याच्या काही मिनिटं आधीच अजित पवारांनी केलेली 'ही' पोस्ट ठरली शेवटची

Ajit Pawar Death Last Social Media Post: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं विमान अपघातात निधन झालं आहे. बारामती विमानतळापासून 2 किलोमीटरवर अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला. या अपघातामध्ये विमानातील सर्वांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे. अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात होण्याच्या काही मिनिटं आधी त्यांनी सोशल मीडियावरुन एक पोस्ट केली होती. हीच अजित पवारांची सोशल मीडियावरील शेवटची पोस्ट ठरली आहे.
अजित पवारांच्या विमानाने सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी मुंबईहून उड्डाण घेतलं होतं. हे विमान 8 वाजून 50 मिनिटांनी बारामतीमध्ये उतरणं अपेक्षित होतं. मात्र विमानाचा त्या आधीच अपघात झाला. अजित पवारांनी केलेली ही पोस्ट त्यांच्या एक्स टाइमलाइनवर 8.57 वाजताची दिसत आहे.
स्वातंत्र्य सेनानी लाला लाजपत राय यांच्या जयंतीनिमित्त अजित पवारांनी अपघाताच्या काही मिनिटं आधी पोस्ट केली होती. "राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करणारे, महान स्वातंत्र्य सेनानी, स्वराज्याचे उद्घोषक, ‘पंजाब केसरी’ लाला लाजपत राय जी यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन! त्यांची राष्ट्रनिष्ठा आपल्याला कायमच प्रेरणा देत राहील," असं अजित पवारांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.
अजित पवार हे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेलं नेतृत्व म्हणून प्रसिद्ध होते. अजित पवारांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदींनीही सोशल मीडियावरुन आपल्या भावाना व्यक्त केल्या आहेत. "महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या दुःखद विमान अपघातामुळे मी व्यथित झालो आहे. या अपघातात ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले, त्या सर्वांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. या गहन दुःखाच्या क्षणी शोकाकुल कुटुंबांना सामर्थ्य आणि धैर्य मिळो, यासाठी मी प्रार्थना करतो," असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.
"श्री अजित पवार जी हे जनतेचे नेते होते, ज्यांचा तळागाळातील लोकांशी घनिष्ठ संबंध होता. महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करण्यात अग्रेसर असलेले एक मेहनती व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांचा सर्वत्र आदर केला जात असे. प्रशासकीय बाबींची त्यांची समज आणि गरीब व वंचित लोकांना सक्षम करण्याची त्यांची तळमळही उल्लेखनीय होती. त्यांचे अकाली निधन अत्यंत धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि असंख्य चाहत्यांना माझ्या संवेदना. ओम शांती," असं म्हणत नरेंद्र मोदींनी अजित पवारांसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत.
अजित पवारांचं पार्थिव रुग्णालयात नेण्यात आल्याची माहिती मिळत असून त्यांचे पुतणे आमदार रोहित पवार हे रुग्णालयात पोहोचल्याची माहिती मिळत आहे.