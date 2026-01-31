English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'दादा मला...'; अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करणाऱ्या महेश लांडगेंनी शोकसभेत हात जोडले अन्...

Ajit Pawar Death In Plane Crash Mahesh Landge Video: अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या वतीने शोकसभेचे आयोजन करण्यात आली होती.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 31, 2026, 08:16 AM IST
'दादा मला...'; अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करणाऱ्या महेश लांडगेंनी शोकसभेत हात जोडले अन्...
पिंपरीमध्ये आयोजित करण्यात आलेली शोकसभा

Ajit Pawar Death In Plane Crash Mahesh Landge Video: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी बारामतीमध्ये झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवारांच्या निधानाने महाराष्ट्राने एक कर्तृत्वान आणि तळागाळाशी जोडलेला नेता गमावल्याची भावना व्यक्त होत आहे. 29 जानेवारी रोजी बारामतीमध्ये लाखो समर्थकांबरोबरच अनेक बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात अजित पवारांना शेवटचा निरोप देण्यात आला. (आज सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? सर्व राजकीय घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Add Zee News as a Preferred Source

महेश लांडगे चर्चेत

अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर सर्वाधिक चर्चेत असलेले आमदार ठरत आहे ते भाजपाचे महेश लांडगे! काही आठवड्यांपूर्वीच झालेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकींदरम्यान लांडगेनी अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करत टीका केली होती. अजित पवारांच्या निधनानंतर महेश लांडगे काय बोलणार याकडे सर्वांच लक्ष लागलं होतं. महेश लांडगेंनी अजित पवारांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावरुन खेद व्यक्त केला. तसेच त्यांनी अजित सृष्टी उभारण्याची घोषणाही केली. महेश लांडगेंनी केलेल्या टीकेवरुन काही दिवसांपूर्वीच अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत 'तो मोठा नेता आहे. तो अजित पवारला फालतू समजतो' असं म्हणत खोचक टोला लगावला होता. मात्र आता अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय शोकसभेमध्ये महेश लांडगेही उपस्थित होते. त्यांनी अवघ्या 40 सेंकंदांमध्ये अजित पवारांना श्रद्धांजली अर्पण करुन मंच सोडल्याचं पाहायला मिळालं.

नक्की पाहा >> 'सत्ता आणायची नशा आली की...', अजित पवारांच्या शोकसभेत मंचावरुनच तिने महेश लांडगेंना सुनावलं; Video

मंचावर आल्यावर काय बोलले लांडगे?

अजित पवारांचा आरे, तुरे असा उल्लेख करुन टीका करणाऱ्या महेश लांडगेंनी मंचावर आल्यानंतर मंचाच्या मध्यभागी ठेवलेल्या अजित पवारांच्या फोटोसमोर फुलं वाहिली. त्यानंतर मंचावरील पोडियमजवळ पोहोचले. माईक सरळ केला आणि 'उपस्थित शोकाकुल बंधू भगिनींनो, हा दिवस आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात जड अंतकरणाने आलेला आहे. मी उपस्थित सर्वांच्या वतीनं. माझ्या स्वत:ला लांडगे परिवाराच्यावतीनं मी श्रद्धांजली अर्पण करतो,' असं म्हटलं. त्यानंतर त्यांनी अजित पवारांच्या फोटोकडे पाहिलं आणि हात जोडून, "दादा मला माफ करा," असं मान खाली घालत म्हटलं आणि पुढे काहीही न बोलता मंच सोडला.

प्रत्येकाच्या आठणींतील दादा ऐकून...

महेश लांडगेंनी सोशल मीडियावर या शोकसभेतील एक फोटो शेअर केला असून त्यामध्ये ते अजित पवारांच्या फोटोसमोर फुलं वाहताना दिसत आहेत. "महाराष्ट्राचे लोकनेते तथा दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या वतीने शोकसभेचे आयोजन करण्यात आली. प्रत्येकाने आदरणीय दादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. प्रत्येकाच्या आठणींतील दादा ऐकून मन भरुन आले," अशी कॅप्शन फोटोला दिली आहे.

महेश लांडगेंनी केलेल्या या दोन्ही पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहेत. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

'दादा मला...'; अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करणाऱ्य...

महाराष्ट्र बातम्या